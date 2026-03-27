生成AIやDXの加速によりIT人材不足が深刻化する中、日本では2030年に最大79万人のIT人材が不足すると予測されています。こうした社会的課題を背景に、神戸発の中小IT企業・株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：矢部 拓）は、インド高度エンジニア人材の活用を将来の事業成長を支える戦略の一つとして注目しています。

事業成長と人材の関係性

生成AI・DX領域を中心に、技術革新のスピードは年々加速しています。

こうした環境変化のなかで、中小企業にとって人材確保は経営の根幹に関わる課題です。短期的なリソース確保だけでなく、変化に対応し続けられる人材基盤をどのように構築するかが、企業の持続的成長を左右します。

クインクエでは、人材を単なるコストではなく、成長投資と位置づけ、神戸から世界市場を見据えた事業拡大・新規サービス創出を推進しています。

グローバル視点での競争力強化

市場や顧客のグローバル化が進む中、開発やサービス提供の現場においても、多様な視点やバックグラウンドをもつエンジニアの協働は競争力向上のカギとなります。

関西圏の中小企業ではまだ事例の少ない多文化チーム形成に挑戦することで、課題解決力とプロダクト開発力の強化を目指しています。地域に根差す中小企業だからこその機動力を活かした柔軟な組織づくりを進めています。

インド高度エンジニア人材という選択肢

インドは、理工系教育を受けた高度エンジニア人材を数多く輩出しており、世界のIT産業を支える存在となっています。高い専門性に加え、国際的なプロジェクト経験や英語でのコミュニケーション能力を備えた人材が多い点も日本企業にとって大きな魅力です。

当社は、経済産業省が推進するIndia-Japan Talent Bridge（IJTB）事業の動向も踏まえ、神戸発中小企業としての先進事例創出を視野に入れています。

今後に向けて

株式会社クインクエは、国内外の人材が相互に学び合い、長期的に価値を生み出せる組織づくりを進めてまいります。インド高度エンジニア人材の可能性についても、将来の事業成長を見据えた重要な選択肢の一つと捉え、神戸発の中小企業として地域に根差しながらも世界へ挑戦し、持続的な競争力強化を図ってまいります。

会社概要

■株式会社クインクエについて

Mission：DXで世の中を「べんり！」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営WEBサイト：https://quin-que.net/

https://quin-que.net/