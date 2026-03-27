ジャンボびっくり見本市協催委員会は、電設資材の総合見本市「第52回ジャンボびっくり見本市」を東京(4月17日・18日)と大阪(4月24日・25日)にて開催いたします。





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■ジャンボびっくり見本市とは

東京・大阪開催合わせて、34,000名超が集う電設資材・照明・空調・住宅設備・工具・情報・セキュリティ・通信・産業機器の総合見本市です。昭和50年(1975年)より回を重ね、今年で第52回目となる電設業界では国内最大規模の展示会となっています。

今回は『答えはここに！未来を変えるソリューション』をキャッチフレーズに、新たなビジネスチャンスにつながる総合見本市を展開。専門メーカー250社以上が集結し、話題の新商品や最新情報をお届けします。









■第52回ジャンボびっくり見本市イベントのご紹介

＜テーマゾーン＞

テーマ「サステナブルな未来を拓くイノベーション」

テーマゾーン1

テーマゾーン2





今回のテーマゾーンは「省エネ・防犯・災害対策・環境対応」など、業界が抱える課題の解決に向けた最新ソリューションを集結させた特別展示エリアです。今回は「サステナブルな未来を拓くイノベーション」をテーマに、オフィスや施設のエネルギー効率を高める技術のご提案をはじめ、最新の防犯・防災システムによる安心して暮らせる社会を実現する技術や、経済産業省が掲げる2050年カーボンニュートラル実現に向けたGX(グリーントランスフォーメーション)への取り組みなどをご紹介します。





＜いちおし商品コンテスト＞

前回開催時の様子





出展会社の“いちおし”商品を一堂に展示。ご来場者様の投票による「人気コンテスト」を行います。会場で投票していただいた方には、オリジナルバッグとドリンク引換券をプレゼントいたします。





＜防犯セミナー＞※大阪会場のみ開催

両日6号館第2会場(Dゾーン)特設ステージにて、防犯セミナーを行います。

詳細は後日ホームページにてご確認ください。





＜お子さま限定 抽選会＞※東京・大阪会場とも土曜日のみ実施

ご来場いただきました小学生以下のお子様が対象です。素敵な景品が当たるほか、ご参加いただいた方に参加賞をプレゼントいたします。

※数に限りがございます。





＜eスポーツ体験＞※大阪会場のみ開催

長谷川工業株式会社のレースゲーム用コックピットDRAPOJI(ドラポジ)を利用して「PROJECT MOTER RACING」というレースゲームが体験できます。





＜デジタルスタンプラリー＞

会場内のさまざまな場所に設置されたスタンプポイントを周り、全てのスタンプを集めた来場者には、抽選で素敵な景品をプレゼントします。お手持ちのスマートフォンから参加可能です。

※数に限りがございます。





＜SNS公式アカウント＞

ジャンボびっくり見本市の公式SNSアカウントです。

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■第52回開催情報

「第52回ジャンボびっくり見本市」

イベントURL： https://www.jumbo-fair.jp/





＜日時＞

○東京会場

会期：2026年4月17日(金)10:00～17:00

18日(土)9:00～16:00

会場：東京ビッグサイト 東7ホール

りんかい線 国際展示場駅下車徒歩約7分

ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅下車徒歩約3分





○大阪会場

会期：2026年4月24日(金)10:00～17:00

25日(土)9:00～16:00

会場：インテックス大阪6号館C・Dゾーン

地下鉄中央線 コスモスクエア駅下車徒歩約9分

※コスモスクエア2番乗り場より会場行きシャトルバスを運行する予定です。

南港ポートタウン線 中ふ頭駅下車徒歩約5分





入場料： 無料(要事前来場登録)

※ホームページよりご登録ください

主催 ： ジャンボびっくり見本市協催委員会









■本イベントに関するお客様からのお問い合わせ先

ジャンボびっくり見本市協催委員会(株式会社電産企画内)

TEL ： 06-6533-6266

MAIL： jumbo@event.to