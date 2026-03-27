株式会社マクランサ(所在地：東京都港区)は、油コスト削減と揚げ物品質向上を同時に実現する次世代油改質装置「WAVECOOKING」を2026年4月1日(水)より発売いたします。





WAVECOOKING





累計18,000台超を販売した従来モデルの技術を刷新。設置工事不要・完全充電式・丸洗い可能という世界初の革新性を実現しました。

※改質原理は現在特許出願準備中のため非公開。









■ 数字で見るインパクト

・油寿命 ： 約1.5倍

・油使用量 ： 約50％削減

・衣の吸油量： 約50％削減(日本食品分析センター検証)

・揚げ時間 ： 20～30％短縮

・油煙 ： 50％以下(専門計測機関実測)

・天ぷら売上： 140％増(導入事例)

・唐揚げ重量： 約10％増(導入事例)









■ なぜ“利益が残る”のか

削減は油代だけではありません。

【7つの削減構造】

・油購入費削減

・廃油処理費削減

・オイルフィルター費用削減

・レンジフードフィルター交換費削減

・ダクト高圧清掃費削減

・人件費削減(天ぷら職人不要、レンジフード清掃作業削減、揚げ時間短縮による回転率向上)

・フライヤー台数削減









■ モデル試算

揚げ物業態の場合(削減効果総額を算出)

小型店：年間約25～40万円削減(月間油使用量が80Lの場合)

中型店：年間約55～80万円削減(月間油使用量が200Lの場合)

大型店：年間120万円以上削減(月間油使用量が400Lの場合)

※油単価・使用量により変動





多くの店舗で6～12ヶ月以内の投資回収が可能。









■ 現場を変える4つの革新

(1) 設置及び電源工事不要

多店舗同時導入可能

(2) 充電式一体型

油槽内に装置を設置しないため、すべてのフライヤーに使用可

(3) ケーブルレス

断線トラブルゼロ

(4) IPX68防水

食洗機で丸洗い可能









■ 品質向上の実証

・油の吸収量半減で、カロリーダウン

・サクサク感持続

・再加熱でもベタつかない

・水分保持によるジューシー化

・油跳ね抑制による安全性向上

・濡れたイカや水切りしていない豆腐の素揚げも可能。









■ 社会的

意義

・廃油削減による環境負荷低減

・油煙削減による厨房環境改善

・労災リスク低減

・人手不足対策









■ 製品概要

WAVECOOKING WC-50K

価格：248,000円(税別)





WAVECOOKING正面写真





■ 取材・実演デモ受付中

比較実験・油煙測定・吸油量可視化など、取材用デモを随時実施可能。









■ 今回のリリースの狙い

単に「油を減らす装置」だけではなく、“利益を増やすインフラ”としての再定義。









■ ユーザーの声

アルポルト 片岡 譲オーナーシェフ

WAVECOOKINGほど感動的な製品に出会ったことはありません。

大幅なコストダウンや揚げ物をおいしくするだけではなく、いままで揚げることができなかったネタを揚げることができるようになり、メニュー開発になくてはならない存在です。もちろんアルポルトのすべてのお店で採用しています。









■ 価格

248,000円(税別)









■ 製造販売元

社名 ： 株式会社マクランサ

所在地： 〒108-0072 東京都港区白金6-15-15 プレミスト白金1701

TEL ： 03-3449-8885

URL ： https://www.macransa.co.jp