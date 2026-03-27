株式会社ワニプロ(東京都港区)は、2026年3月27日(金)にnoteの人気連載『私の教育答え合わせ』で、阿修羅氏の東大合格までの軌跡を公開します。









■『私の教育答え合わせ』とは？

子育てに「正解」を求める保護者世代に向け、90名以上の難関大学合格者が、自身の教育過程を振り返り、学力がどのように形成されたのかを分析・検証するシリーズ企画です。

両親と兄が京都大学卒という家庭に育ちながら、自身は勉強に苦しんだ企画者の経験から、「どうすれば、無理なく“賢さ”は育つのか？」という問いを起点に立ち上げられました。









■本記事で明かされる阿修羅氏の「意外な答え合わせ」

noteの人気連載『私の教育答え合わせ』に、阿修羅氏が出生から東大理科三類合格までの軌跡を独占寄稿！

中学受験時に自身の学力面での課題を痛感し、高2の終わりまで学年下位に低迷し「本当に勉強ができない生徒だった」といいます。

成功談として語られることの多い東大合格ですが、今回の記事ではむしろ失敗・停滞・遠回りの積み重ねを中心に、「凡庸な学生がどのようにして学力を伸ばしたのか」というプロセスが語られます。





阿修羅氏









■公開スケジュール

記事公開日： 2026年3月27日(金)公開

掲載媒体 ： note『私の教育答え合わせ』

掲載URL ： https://note.com/karashikashi









■会社概要

商号 ： 株式会社ワニプロ

代表者 ： 丹羽 周

所在地 ： 東京都港区浜松町2-2-15 浜松町ダイヤビル2F

設立 ： 2013年12月3日

事業内容： 番組コンテンツの作成

資本金 ： 123万円

URL ： https://headstandalligator.org/