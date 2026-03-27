株式会社SPAZIO(所在地：東京都千代田区)は、当社が設立したレーベル「ROCK FOR THE NATIONS」にてDREAM DIVERプロジェクトを本格稼働し、第2弾としてこれまでのデジタル絵本販売に続き、バンドプロジェクトを始動します。あわせてテーマソングの配信とダウンロードを開始し、生成AIで制作したアニメを用いたプロモーション映像を兼ねたミュージックビデオを、公開いたします。









"DREAM DIVER" プロモーションビデオ

https://youtu.be/tLw7w8sv6jw





"DREAM DIVER" 主な配信、ダウンロード

https://linkco.re/r2eDSvaM





ジャケット写真





DREAM DIVERプロジェクトは、クロスメディア(出版、映像配信、音楽配信 その他)で展開し、それぞれが関連し独立したオリジナルコンテンツを展開するもので、今回はその第二弾として国内外で、展開するものです。





今回、"DREAM DIVER"という曲名で、プロジェクト全体のテーマソングとして、楽曲配信、ダウンロードを各ミュージックストアで配信を開始するほかに、YoutubeのDREAM DIVERチャンネルにて、アニメ"DREAM DIVER"のプロモーションビデオを兼ねた、2分強のミュージックビデオを同時公開いたします。





DREAM DIVERの世界観を、映像で、そして音楽で楽しんでいただけたらと思います。









■プロジェクト背景

バンドプロジェクトは、DREAM DIVER PROJECTというユニット名で、このテーマソングを皮切りに、物語のシーンシーンをそれぞれ楽曲化した、ロックオペラになっており、順次リリースをしていく予定です。

今回の楽曲は、テーマ曲にふさわしい、重厚なロックサウンドとなっており、バンドのメンバーには、あの伝説のバンド03のボーカリストだった、古市絢子(ふるうちあやこ)が22年の沈黙を破り久々にマイクをとりました。彼女のシャウトは海外アーティストからも絶賛されております。また、ドラムには、現カシオぺアのドラマーであり、日本最高レベルのドラマーである、今井義頼(いまいよしのり)が参加、国内外で、数多く大物アーティストのサポートを務めている渋谷有希子(しぶたにゆきこ)のベースが加わり、強力なグルーブ感を早出しています。サウンドクリエイターとして第一線で活躍している可憐(カレン・Karen)がギターとミキシングを担当し、サウンドはさらに重厚に仕上がっています。









■DREAM DIVERとは

『ドリームダイバー』は、ROCK FOR THE NATIONSのプロデューサーAZ01によるオリジナルコンテンツで、夢と記録、そして現実の境界を旅するミステリアスな冒険物語です。

舞台は2029年の近未来。世界はまだ“夢”の本当の意味に気づいていません。

主人公・鷲塚 瞳は、翔蓮大学で文化資源を研究する若き学者。ある日届いた一通の手紙と、家系に伝わる『夢録』という古文書をきっかけに、彼女は夢の世界へと引き込まれます。そこには、夢を通じて過去・未来・記録に干渉できる不思議な力が眠っていました。

瞳はやがて、夢に潜む“異常現象”の真相を探る観測者〈ドリームダイバー〉として目覚め、現実世界に影響を及ぼす数々の謎と対峙していきます。





この世界観を共有しながら、関連するコンテンツとして、出版、音楽など、それぞれのオリジナルコンテンツで展開していきます。





Vo. 古市絢子





【主なバンドメンバーの詳細はこちらから】

・DREAM DIVER総合HP

https://rftn.jp/dd/





プロモーションビデオは、ミュージックビデオも兼ねており2分強の短縮バージョンになっております。ここで用いられている映像は、本編生成AIを使ったアニメ"DREAM DIVER"の素材を中心に構成されており、これから展開されるアニメのシーンを要所要所盛り込んだものになっております。





【YoutubeのURL】

・"DREAM DIVER" プロモーションビデオ

https://youtu.be/tLw7w8sv6jw





【インスタグラム】

https://www.instagram.com/dreamdiver_project?igsh=MXZ3NThqemQ1bmZzag%3D%3D&utm_source=qr





【FACEBOOK】

https://www.facebook.com/people/DREAM-DIVER/61587352687128/





【"DREAM DIVER" 主な配信、ダウンロードはこちらから】

https://linkco.re/r2eDSvaM