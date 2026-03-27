サムティホールディングス株式会社(本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：小川 靖展、以下「当社グループ」)は、米国メジャーリーグベースボール(MLB)に所属するロサンゼルス・ドジャースと、南カリフォルニア市場におけるブランド認知の向上および事業成長を目的としたパートナーシップ契約を締結しております。本パートナーシップのもと、日本時間2026年3月27日9時30分に予定されている開幕戦において、当社グループのブランドパートナーである山本由伸投手が先発登板予定であり、同試合にてドジャースタジアム内で当社ロゴの広告掲出を実施いたします。





壁面広告、山本由伸投手





具体的には、ホームブルペン壁面広告に加え、山本由伸投手の登板時の演出において、スタジアム内LEDビジョンやバックネット裏広告を中心としたプロモーションを展開いたします。これにより、世界最高峰の舞台の一つであるメジャーリーグの試合において、当社ブランドの認知向上を図ってまいります。当社グループはこれまで、不動産開発・運営事業を通じて良質な住環境の提供に取り組むとともに、社会人野球チーム「サムティ硬式野球部」の活動など、スポーツを通じた社会貢献にも注力してまいりました。今後もスポーツの持つ発信力を活かし、グローバルにブランド価値を高めるとともに、持続可能で活力ある社会の実現に貢献してまいります。









■ロサンゼルス・ドジャース

ロサンゼルス・ドジャースは、1890年にニューヨーク州ブルックリンで創設され、ワールドシリーズ優勝9回、ナショナルリーグ優勝26回を誇る、メジャーリーグベースボール(MLB)を代表する歴史と伝統を持つチームです。2024年のワールドシリーズ優勝をはじめ数々の実績を築き、ドジャースタジアムには毎年400万人以上のファンが訪れるなど、世界的に高い人気を誇ります。これまで多くの日本人選手が所属し、現在も山本由伸投手、大谷翔平選手、佐々木朗希投手などが活躍しており、日本を含む世界中のファンから大きな注目を集めています。









＜会社概要＞

社名 ： サムティホールディングス株式会社

(英文名：Samty Holdings Co., Ltd.)

代表者 ： 代表取締役社長 小川 靖展

設立 ： 2024年6月3日

本社所在地： 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原一丁目8番39号 S-BUILDING新大阪

資本金 ： 26,840百万円(2024年12月31日現在)

事業内容 ： 不動産開発事業、不動産ソリューション事業、不動産賃貸事業、

ホテル開発・保有・運営事業等の事業を営むグループ会社等の

経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等

URL ： https://www.samty-holdings.com/