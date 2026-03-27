中京テレビ放送株式会社(本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：黒崎太郎)は、3月30日(月)～4月3日(金)の5日連続で「あさドレ♪春の新生活応援キャンペーン」を実施します。





あさドレ♪春の新生活応援キャンペーン





■キャンペーン概要

新生活が始まる春――。地元の、わが家の、あなたの“知っとかなかん”が丸わかり！朝の情報番組「あさドレ♪」が、新しい毎日を応援します。

3月30日(月)～4月3日(金)の5日間、毎朝が楽しみになる『東海3県の絶品！朝ごはんのお供』を毎日100名様に、計500名様にプレゼントします！

応募に必要なキーワードは当日の「あさドレ♪」(月～金曜あさ5時50分～放送)で発表。プレゼントの内容は毎日変わるので、毎日あさドレ♪をチェックして応募してください。

あさドレ♪を観て、おいしい朝ごはんを食べて、一日を元気に過ごしましょう！









■対象日・プレゼント内容

3月30日(月) ココテラス(愛知・常滑市)

名古屋コーチン卵2パックとオリジナル醤油のセット 100名様





3月31日(火) 柿安本店(三重・桑名市)

極 松阪牛しぐれ煮 40g×2個セット 100名様





4月1日(水) 明宝ハム(岐阜・郡上市)

明宝ハム・ベーコン詰め合わせ 100名様





4月2日(木) 平松食品(愛知・豊橋市)

愛知丸ごはん 4本セット 100名様 ※ジュレタイプのつくだ煮





4月3日(金) (有)貝増商店(三重・桑名市)

桑名産時雨蛤 100g 100名様





※プレゼントの曜日・内容は予告なく変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。





プレゼント一覧





■キャンペーンHP

https://www.ctv.co.jp/asadore-haru/

※応募に必要なキーワードは、対象日の「あさドレ♪」(あさ5時50分～6時54分)放送内で発表します

※システム等のトラブル発生時や放送内容の変更等により予告無く本企画を中断、終了する場合がございます。









■「あさドレ♪」番組概要

きょう一日のはじまりに。お出かけの参考にしたい天気＆交通情報、“今”をおさえておきたいニュース＆スポーツ、誰かと話したくなるエンタメ＆トレンド、お財布にうれしいお得な買い物情報など、地元の、わが家の、あなたの“知っとかなかん”が丸わかり！





MC：中川萌香(中京テレビアナウンサー)

中川萌香(中京テレビアナウンサー)





番組キャラクター： あさドレ♪ちゃん

あさドレ♪ちゃん





放送日時 ： 毎週月～金曜 あさ5時50分～

放送エリア ： 愛知・岐阜・三重

番組ホームページ： https://www.ctv.co.jp/asadore/

X(旧：Twitter) ： https://x.com/asadore_CTV

Instagram ： https://www.instagram.com/asadore_CTV/