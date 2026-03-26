シンガーソングライターの大貫妙子によるコンサート「大貫妙子コンサート ピーターと仲間たち 2026」が7月に大阪・東京・福岡で開催されることが決定した。

本公演は、長年日本の音楽シーンを牽引してきたシンガーソングライター大貫妙子が、大切に育ててきた人気コンサートシリーズ。2023年より毎年開催されてきた本タイトルは、オリジナルマルチトラックからのサウンドや、シークェンサー、シンセサイザーを使用した楽曲を中心とした特別な編成・演出が好評を博しており、今回の開催決定によりシリーズ４年目を迎える。大貫は近年も精力的に活動を続けており、その長年の創作活動と日本のポップス／芸術文化への多大な貢献が高く評価され、本年3月には、令和7年度（第76回）芸術選奨の大衆芸能部門を受賞。その芸術性と継続的な音楽活動の功績が顕彰された。時代を超えて愛される楽曲群と真摯な音楽姿勢は、今なお多くのリスナーを魅了し続けている。

会場は、7月4日（土）に 大阪サンケイホールブリーゼ、7月10日（金）および19日（日）に 恵比寿ガーデンホール、7月15日（水）に福岡市民ホール 中ホールでの開催となる。芸術選奨受賞を経て、より一層の深化を遂げた大貫妙子が届ける最新のステージに、ぜひご期待いただきたい。チケットは、本日3月26日（木）22時より最速先行販売を開始する。

【公演概要】

大貫妙子コンサート ピーターと仲間たち 2026

出演：大貫妙子フェビアン・レザ・パネ(Piano) 鈴木正人(Bass) 坂田 学(Drums)伏見 蛍(Guitar) 網守将平(Keyboards) toshi808(Sequencer)日程・会場：[大阪] 大阪サンケイホールブリーゼ2026年7月4日（土） 18：00開演（17:15開場） [東京] 恵比寿ガーデンホール2026年7月10日（金） 18：30開演（17：45開場） 2026年7月19日（日） 17：00開演（16：15開場） [福岡] 福岡市民ホール 中ホール2026年7月15日（水） 18：30開演（18：00開場） 料金（税込・全席指定）：全席指定 11,000円 東京のみ、ドリンク代別途必要※車いすをご利用の方は指定席をご購入の上、キョードー東京チケットセンター(0570-550-799 平日11:00-1800 土日祝10:00-18:00) までご連絡ください。※未就学のお子様のご入場はお断りさせて頂きます。

【チケット最速先行】

3月26日（木）22:00～ 先着先行受付開始 受付詳細は右記サイトにて確認ください。https://lit.link/taekoonuki

【お問い合わせ】

大阪公演 キョードーインフォメーション 0570-200-888 東京公演 キョードー東京 0570-550-799 オペレータ受付時間（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）福岡公演 BEA 092-712-4221 www.bea-net.comオフィシャルHP： https://onukitaeko.jp公式Twitter： https://x.com/OnukiTaeko公式Facebook： https://www.facebook.com/TaekoOnukiOfficial/