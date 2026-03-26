YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=GPN2Ya2hoEY

豊丸産業株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、2026年3月20日（金・祝）から21日（土）にかけて愛知県長久手市で開催される福祉啓発イベント「しゃふくさい in 2026」に出展しました。本イベントには2日間で約3,900名が来場し、福祉を「身近に・楽しく」体験できる機会として高い関心を集めました。当社は、楽しみながら身体活動を促進するツール「エアロビックトレパチ」、および非接触型モーショントレーニングシステム「TANO」を出展し、“楽しさ”を起点とした新たな運動機会のあり方を提案しました。

”楽しさ”と運動の融合「エアロビックトレパチ」が実現する福祉イメージの転換

「エアロビックトレパチ」は、足漕ぎペダルの動きに応じて玉が飛ぶ仕組みにより、遊技性と運動を融合した機器です。”楽しさ”を起点に身体活動を促進するレクリエーション機器として、利用者の動機づけ向上に貢献します。今回の出展を通じ、豊丸産業は福祉に対する「堅苦しい」というイメージの払拭を目指し、その想いを発信しました。機能訓練という枠にとらわれず、”楽しさ”を起点とした運動という新たな可能性を提案しました。

多様な参加を可能にするインクルーシブ設計の「TANO」

「TANO」は、コントローラーを持たずに体の動きだけで画面内を操作する非接触型モーショントレーニングシステムです。座ったまま参加できるゲーム、発声で参加できるゲーム、立位で楽しめるゲームなど、利用者の身体状態に合わせて選択でき、いろいろな方が同じツールで楽しむことができます。車椅子利用者も座ったまま楽しめる設計により、年齢や身体状態に関わらず、ターゲットを分けることなく、幅広い世代がインクルーシブに参加できる設計が特徴です。多くの来場者からの関心を集め、年齢や身体機能に依存しない設計により、多世代が同時に楽しめる体験を提供しました。

”楽しさ”から始まる測定とトレーニングの新たな体験を実現

株式会社ニフコの「HAJICHECK」は、足の握力（足把持力）を可視化しながら、ゲーム感覚で楽しく取り組める測定・トレーニング機器として、今回、豊丸産業のブースに設置されました。「エアロビックトレパチ」や「TANO」と組み合わせることで、“楽しさ”を起点に自然と身体を動かしたくなる新たな運動のあり方を発信しました。

福祉啓発イベント「しゃふくさい in 2026」の概要

学生団体「しゃふくのめ」が主催した本イベントは、福祉をより「身近に・楽しく」伝えることを目的とした体験型イベントです。長久手中央2号公園で開催され、支援団体による商品販売、福祉体験ブース、ゲーム体験、ステージイベントなど、多彩なプログラムを通じて、参加者が福祉の力を実感できる設計となっていました。就労継続支援B型事業所による商品販売、新鮮野菜の販売、キッチンカーでのグルメ提供、健康チェック機器の体験コーナーなど、包括的な体験機会が創出されました。ギターライブやダンスパフォーマンス、ビンゴ大会などのエンターテインメントを通じ、福祉という社会的課題を「楽しく」伝える工夫が随所に見られました。

イベント当日の様子

当日は子供連れの多くの家族が来場して様々なブースで楽しんでいました。学生がイベントを盛り上げるために準備したビンゴ大会なども多くの人を楽しませました。長久手市長の佐藤有美氏は学生のエスコートを受けてブース一つ一つを廻って実際に体験されていました。豊丸産業のブースでは「TANO」で姿勢チェックとゲームを体験され、姿勢を意識するきっかけになったというお声をいただきました。

豊丸産業の地域課題解決への取組み

豊丸産業は、東浦町で実施した「マジレク 笑顔ひろば」など、楽しさを起点に地域課題を地域で解決するためのイベントを開催した経緯があります。地元学生団体が福祉の魅力を伝える今回の活動に対しても、このアプローチに共感し参加させていただきました。今後も、地域における福祉啓発や健康づくりを目的としたイベント・取り組みに対し、関係団体や自治体の皆さまと連携しながら参画してまいります。各地域での取り組みについても、お気軽にご相談ください。

イベント概要

イベント名：しゃふくさい in 2026開催日時：3月20日（金・祝）～21日（土）11時～16時開催場所：長久手中央2号公園（愛知県長久手市、イオンモール長久手隣接）主催：学生団体「しゃふくのめ」共催：一般社団法人OneLife/就労継続支援B型JobLife、豊丸産業株式会社特別協賛：株式会社ニフコ、特定非営利活動法人リビングサポート あいあいの家、ぱんだ Kitchen豊丸産業出展内容：エアロビックトレパチ（足漕ぎ運動機能訓練機器）、TANO（非接触型モーショントレーニングシステム）ニフコ出展内容：HAJICHECK（姿勢チェック機器）アクセス：リニモ「長久手古戦場」駅直結、名鉄バス「長久手古戦場駅」下車すぐ、東名高速道路「名古屋IC」より約10分

会社概要

会社名：豊丸産業株式会社所在地：愛知県名古屋市中村区長戸井町3丁目12番地代表者：代表取締役社長 永野光容設立：1960年事業内容：パチンコ遊技機の設計・開発・製造および販売／福祉用機器の設計・開発・製造および販売／不動産の仲介・管理および賃貸公式サイト：https://be-selfish.jp/YouTube：豊丸産業株式会社 未来事業本部URL：https://www.youtube.com/@toyomarumirai1464公式ラインの登録は☟から ※よくあるQ＆A、動画コンテンツで魅力を発信

本件に対する問い合わせ先

豊丸産業株式会社 未来事業本部販売統括部長 亀井裕人電話：052-452-8120メール：h.kamei@toyomaru.jp