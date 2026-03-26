ガソリン300円の可能性も…価格高騰はどこまで続くのか？ 集英社オンラインでRAUL株式会社 代表 江田健二のコメントが紹介されました
3月19日の集英社オンラインでは、イラン情勢の緊迫化に伴う、ガソリン価格の急騰について取り上げました。
ペルシャ湾の出口に位置するホルムズ海峡で西側向けを中心に通航制限が強まり、事実上の封鎖に近い状態となっていることが、ガソリン価格急騰の大きな要因となっています。日本は原油輸入の大半を中東に依存しているため、その影響を直接的に受けやすい構造にあります。今回の危機では原油価格が急騰し、国内外でガソリン価格が短期間に大きく上昇しました。この価格高騰はいつまで続くのか、RAUL株式会社代表 江田健二のコメントが紹介されました。
短期、中長期にわけての見通しを示し、原油だけにとどまない、カタールのLNG設備の停止によるエネルギーと産業のサプライチェーン全体への影響にも言及しました。そして、日本の今後のエネルギー政策を考えるうえで、「国産」と「デジタル化」がキーワードであると結びました。
集英社オンライン
https://shueisha.online/articles/-/256982
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345264/images/bodyimage1】
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
https://www.amazon.co.jp/dp/4799112643/
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■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： http://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858 E-mail:info@pps-net.org
お問い合わせフォーム http://pps-net.org/contact
配信元企業：RAUL株式会社
ペルシャ湾の出口に位置するホルムズ海峡で西側向けを中心に通航制限が強まり、事実上の封鎖に近い状態となっていることが、ガソリン価格急騰の大きな要因となっています。日本は原油輸入の大半を中東に依存しているため、その影響を直接的に受けやすい構造にあります。今回の危機では原油価格が急騰し、国内外でガソリン価格が短期間に大きく上昇しました。この価格高騰はいつまで続くのか、RAUL株式会社代表 江田健二のコメントが紹介されました。
短期、中長期にわけての見通しを示し、原油だけにとどまない、カタールのLNG設備の停止によるエネルギーと産業のサプライチェーン全体への影響にも言及しました。そして、日本の今後のエネルギー政策を考えるうえで、「国産」と「デジタル化」がキーワードであると結びました。
集英社オンライン
https://shueisha.online/articles/-/256982
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345264/images/bodyimage1】
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
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■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： http://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858 E-mail:info@pps-net.org
お問い合わせフォーム http://pps-net.org/contact
配信元企業：RAUL株式会社
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