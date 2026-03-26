仏教対話AI「AIブッダ 禅」、情報処理学会 人文科学とコンピュータ研究会（第141回）にて研究発表へ。10,000超の経典データベースを活用したRAG技術と、利用者保護の設計思想を学術の場で報告。

仏教対話AI「AIブッダ 禅」、情報処理学会 人文科学とコンピュータ研究会（第141回）にて研究発表へ。10,000超の経典データベースを活用したRAG技術と、利用者保護の設計思想を学術の場で報告。