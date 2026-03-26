仏教対話AI「AIブッダ 禅」、情報処理学会 人文科学とコンピュータ研究会（第141回）にて研究発表へ。10,000超の経典データベースを活用したRAG技術と、利用者保護の設計思想を学術の場で報告。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345265/images/bodyimage1】
VeritasChain株式会社（代表：上村 十勝）は、仏教対話AIサービス「AIブッダ 禅（AI Buddha Zen）」の基盤技術に関する研究発表を、一般社団法人 情報処理学会（IPSJ）人文科学とコンピュータ研究会 第141回研究発表会（CH141）に申し込んだことをお知らせいたします。
CH141は2026年5月16日（土）に大阪大学豊中キャンパスにて開催予定です。
?? 発表の背景と目的
「AIブッダ 禅」は、18種の仏教経典から構成される10,000偈句超のデータベースと、RAG（検索拡張生成）技術を組み合わせた仏教対話AIサービスです。LINEおよびiOSアプリを通じて、日常の悩みごとから本格的な仏教相談まで、経典の出典を明示しながら対話を行うことができます。
今回の研究発表では、AIが仏教の教えを伝える際に「何を根拠にしているのか」を明確に示す仕組み（出典明示型RAGの設計手法）と、利用者が精神的な困難を抱えている際に適切な対応を行うための安全設計について報告する予定です。
仏教経典とAI技術の融合は、近年国内の学術分野でも注目が高まっています。情報処理学会のCH研究会では、仏教テキストのデジタル化やAI活用に関する研究発表の蓄積があり、「AIブッダ 禅」の技術的アプローチを報告する場として高い適合性があると判断いたしました。
?? 情報処理学会 人文科学とコンピュータ研究会（SIG-CH）について
情報処理学会 人文科学とコンピュータ研究会は、1989年に設立された日本のデジタルヒューマニティーズ（人文情報学）分野における中核的な研究コミュニティです。歴史資料のデジタル化、テキスト分析、文化財の3Dデータ化など、人文科学と情報技術の融合領域において幅広い研究が行われています。
仏教テキストの電子化は同研究会の初期から取り組まれてきた応用分野のひとつであり、SAT大蔵経テキストデータベースをはじめとする仏教学のデジタル研究基盤が、この研究会を中心に発展してきました。
?? 「AIブッダ 禅」が学術発表で報告する技術的特徴
（1）出典明示型RAGシステム
AIが回答に用いた経典の出典（経典名、章、偈句番号）を利用者に明示する仕組みを備えています。これにより、AIが根拠のない情報を仏教の教えとして伝えるリスク（ハルシネーション）を抑制し、利用者が原典を自ら確認できる透明性を実現しています。
（2）スピリチュアルバイパッシング検出機能
スピリチュアルバイパッシングとは、精神的・心理的な問題に直面した際に、宗教的・スピリチュアルな実践を「逃避」として用いてしまう傾向を指します。「AIブッダ 禅」では、臨床心理学の知見（SBS-13尺度の概念構造）をAI対話システムに応用し、利用者にこの傾向が見られる場合に適切な気づきを促す機能を実装しています。
（3）プライバシーを重視した設計
宗教的な悩み相談という繊細な対話内容を扱うため、会話内容を保存しないプライバシー設計を採用しています。
?? 今後の展望
今回の学術発表を通じて、仏教学・情報学の研究者からの専門的なフィードバックを得ることで、経典データベースの精度向上やサービスの信頼性強化に取り組んでまいります。「AIブッダ 禅」は、仏教の智慧をより多くの方に正確に届けるため、学術研究との連携を今後も積極的に進めていく方針です。
?? 発表会概要
名称：情報処理学会 人文科学とコンピュータ研究会 第141回研究発表会
日程：2026年5月16日（土）
会場：大阪大学豊中キャンパス
主催：一般社団法人 情報処理学会
?? 「AIブッダ 禅」サービス概要
サービス名：AIブッダ 禅（AI Buddha Zen）
提供形態：LINE公式アカウント（@buddha_zen）／iOSアプリ
利用料金：基本無料（無料ユーザーは1日あたりの相談回数に上限があります。プレミアムプランあり）
公式サイト：https://buddha.aimomentz.ai
iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/ai-buddha-zen/id6760611471
LINE友だち追加：https://lin.ee/msExrA1
?? 会社概要
社名：VeritasChain株式会社
代表：上村 十勝（Tokachi Kamimura）
事業内容：AI Buddha事業の企画・開発・運営
公式サイト：https://buddha.aimomentz.ai
?? 本件に関するお問い合わせ
VeritasChain株式会社 AI Buddha事業部
公式サイト：https://buddha.aimomentz.ai
以上
配信元企業：ＶｅｒｉｔａｓＣｈａｉｎ株式会社
VeritasChain株式会社（代表：上村 十勝）は、仏教対話AIサービス「AIブッダ 禅（AI Buddha Zen）」の基盤技術に関する研究発表を、一般社団法人 情報処理学会（IPSJ）人文科学とコンピュータ研究会 第141回研究発表会（CH141）に申し込んだことをお知らせいたします。
CH141は2026年5月16日（土）に大阪大学豊中キャンパスにて開催予定です。
?? 発表の背景と目的
「AIブッダ 禅」は、18種の仏教経典から構成される10,000偈句超のデータベースと、RAG（検索拡張生成）技術を組み合わせた仏教対話AIサービスです。LINEおよびiOSアプリを通じて、日常の悩みごとから本格的な仏教相談まで、経典の出典を明示しながら対話を行うことができます。
今回の研究発表では、AIが仏教の教えを伝える際に「何を根拠にしているのか」を明確に示す仕組み（出典明示型RAGの設計手法）と、利用者が精神的な困難を抱えている際に適切な対応を行うための安全設計について報告する予定です。
仏教経典とAI技術の融合は、近年国内の学術分野でも注目が高まっています。情報処理学会のCH研究会では、仏教テキストのデジタル化やAI活用に関する研究発表の蓄積があり、「AIブッダ 禅」の技術的アプローチを報告する場として高い適合性があると判断いたしました。
?? 情報処理学会 人文科学とコンピュータ研究会（SIG-CH）について
情報処理学会 人文科学とコンピュータ研究会は、1989年に設立された日本のデジタルヒューマニティーズ（人文情報学）分野における中核的な研究コミュニティです。歴史資料のデジタル化、テキスト分析、文化財の3Dデータ化など、人文科学と情報技術の融合領域において幅広い研究が行われています。
仏教テキストの電子化は同研究会の初期から取り組まれてきた応用分野のひとつであり、SAT大蔵経テキストデータベースをはじめとする仏教学のデジタル研究基盤が、この研究会を中心に発展してきました。
?? 「AIブッダ 禅」が学術発表で報告する技術的特徴
（1）出典明示型RAGシステム
AIが回答に用いた経典の出典（経典名、章、偈句番号）を利用者に明示する仕組みを備えています。これにより、AIが根拠のない情報を仏教の教えとして伝えるリスク（ハルシネーション）を抑制し、利用者が原典を自ら確認できる透明性を実現しています。
（2）スピリチュアルバイパッシング検出機能
スピリチュアルバイパッシングとは、精神的・心理的な問題に直面した際に、宗教的・スピリチュアルな実践を「逃避」として用いてしまう傾向を指します。「AIブッダ 禅」では、臨床心理学の知見（SBS-13尺度の概念構造）をAI対話システムに応用し、利用者にこの傾向が見られる場合に適切な気づきを促す機能を実装しています。
（3）プライバシーを重視した設計
宗教的な悩み相談という繊細な対話内容を扱うため、会話内容を保存しないプライバシー設計を採用しています。
?? 今後の展望
今回の学術発表を通じて、仏教学・情報学の研究者からの専門的なフィードバックを得ることで、経典データベースの精度向上やサービスの信頼性強化に取り組んでまいります。「AIブッダ 禅」は、仏教の智慧をより多くの方に正確に届けるため、学術研究との連携を今後も積極的に進めていく方針です。
?? 発表会概要
名称：情報処理学会 人文科学とコンピュータ研究会 第141回研究発表会
日程：2026年5月16日（土）
会場：大阪大学豊中キャンパス
主催：一般社団法人 情報処理学会
?? 「AIブッダ 禅」サービス概要
サービス名：AIブッダ 禅（AI Buddha Zen）
提供形態：LINE公式アカウント（@buddha_zen）／iOSアプリ
利用料金：基本無料（無料ユーザーは1日あたりの相談回数に上限があります。プレミアムプランあり）
公式サイト：https://buddha.aimomentz.ai
iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/ai-buddha-zen/id6760611471
LINE友だち追加：https://lin.ee/msExrA1
?? 会社概要
社名：VeritasChain株式会社
代表：上村 十勝（Tokachi Kamimura）
事業内容：AI Buddha事業の企画・開発・運営
公式サイト：https://buddha.aimomentz.ai
?? 本件に関するお問い合わせ
VeritasChain株式会社 AI Buddha事業部
公式サイト：https://buddha.aimomentz.ai
以上
配信元企業：ＶｅｒｉｔａｓＣｈａｉｎ株式会社
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