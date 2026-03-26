ソレノイドバルブ 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月23に「ソレノイドバルブ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ソレノイドバルブに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ソレノイドバルブ市場の概要
ソレノイドバルブ市場に関する当社の調査レポートによると、ソレノイドバルブ市場規模は 2035 年に約 492億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ソレノイドバルブ市場規模は約 9.3億米ドルとなっています。ソレノイドバルブに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 48.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ソレノイドバルブ市場のシェア拡大は、水インフラおよび排水処理施設への投資増加によるものであり、これがソレノイドバルブのような自動流量制御機器に対する新たな需要を生み出しています。国連の「世界水開発報告書」によれば、人口増加、都市化、および産業の拡大に伴い、世界の水需要は大幅に増加すると予測されています。
浄水場や配水ネットワークは、自動バルブシステムに大きく依存しています。こうしたシステムにおいては、流体の流れを迅速に切り替えたり遠隔制御したりするために、ソレノイドバルブが一般的に採用されています。さらに、各国政府が水の供給安定性や環境保護を強化すべく水管理インフラへの投資を拡大していることから、自治体や産業用の水システムにおいて、自動バルブ技術に対する需要が高まっています。
ソレノイドバルブに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/solenoid-valves-market/80930
ソレノイドバルブに関する市場調査によると、半導体製造能力の急速な拡大に伴い、同市場のシェアも拡大していくことが明らかになっています。半導体製造の急増は、ソレノイドバルブを活用した高精度な流体・ガス制御システムに対する需要を押し上げる要因となるでしょう。また、半導体製造工場（ファブ）では、精密な流量制御を行うために電気駆動式バルブを必要とする、多数の流体処理システムや真空システムが統合されています。したがって、米国、ヨーロッパ、アジア各国の政府が半導体サプライチェーンや新たな製造施設の整備に投資を進めるにつれ、半導体製造装置に組み込まれる精密な電気機械式バルブ部品への需要も増加していくと予測されます。
しかし、原材料価格の変動は、電気機械式バルブや産業用制御機器を製造するメーカーにとって操業上の課題となり得るものであり、今後数年間の市場成長を抑制する要因となる恐れがあります。例えば、世界銀行の商品市場見通しによれば、銅や鉄鋼といった産業用金属の価格は、世界的な供給網の混乱、エネルギーコストの高騰、あるいは地政学的な情勢の変化といった要因により、頻繁に変動する傾向にあるとされています。これらの原材料は、バルブ本体や電磁コイル、さらにはソレノイドバルブの組み立てに使用される各種機械部品を製造する上で、極めて重要な要素となります。
原材料価格が急騰した場合、メーカーは利益率への圧迫や、原材料調達における不確実性の高まりといった事態に直面する可能性があります。さらに、こうしたコストの変動性は、複数の産業分野に製品を供給しているサプライヤーにとって、生産計画の策定や価格設定戦略の立案を困難にする要因ともなり得ます。
ソレノイドバルブ市場の概要
ソレノイドバルブ市場に関する当社の調査レポートによると、ソレノイドバルブ市場規模は 2035 年に約 492億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ソレノイドバルブ市場規模は約 9.3億米ドルとなっています。ソレノイドバルブに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 48.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ソレノイドバルブ市場のシェア拡大は、水インフラおよび排水処理施設への投資増加によるものであり、これがソレノイドバルブのような自動流量制御機器に対する新たな需要を生み出しています。国連の「世界水開発報告書」によれば、人口増加、都市化、および産業の拡大に伴い、世界の水需要は大幅に増加すると予測されています。
浄水場や配水ネットワークは、自動バルブシステムに大きく依存しています。こうしたシステムにおいては、流体の流れを迅速に切り替えたり遠隔制御したりするために、ソレノイドバルブが一般的に採用されています。さらに、各国政府が水の供給安定性や環境保護を強化すべく水管理インフラへの投資を拡大していることから、自治体や産業用の水システムにおいて、自動バルブ技術に対する需要が高まっています。
ソレノイドバルブに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/solenoid-valves-market/80930
ソレノイドバルブに関する市場調査によると、半導体製造能力の急速な拡大に伴い、同市場のシェアも拡大していくことが明らかになっています。半導体製造の急増は、ソレノイドバルブを活用した高精度な流体・ガス制御システムに対する需要を押し上げる要因となるでしょう。また、半導体製造工場（ファブ）では、精密な流量制御を行うために電気駆動式バルブを必要とする、多数の流体処理システムや真空システムが統合されています。したがって、米国、ヨーロッパ、アジア各国の政府が半導体サプライチェーンや新たな製造施設の整備に投資を進めるにつれ、半導体製造装置に組み込まれる精密な電気機械式バルブ部品への需要も増加していくと予測されます。
しかし、原材料価格の変動は、電気機械式バルブや産業用制御機器を製造するメーカーにとって操業上の課題となり得るものであり、今後数年間の市場成長を抑制する要因となる恐れがあります。例えば、世界銀行の商品市場見通しによれば、銅や鉄鋼といった産業用金属の価格は、世界的な供給網の混乱、エネルギーコストの高騰、あるいは地政学的な情勢の変化といった要因により、頻繁に変動する傾向にあるとされています。これらの原材料は、バルブ本体や電磁コイル、さらにはソレノイドバルブの組み立てに使用される各種機械部品を製造する上で、極めて重要な要素となります。
原材料価格が急騰した場合、メーカーは利益率への圧迫や、原材料調達における不確実性の高まりといった事態に直面する可能性があります。さらに、こうしたコストの変動性は、複数の産業分野に製品を供給しているサプライヤーにとって、生産計画の策定や価格設定戦略の立案を困難にする要因ともなり得ます。