リディアダンスアカデミー都島校にてMuyuの新クラス開講!!
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、大阪府大阪市都島区のダンススタジオにて新クラス（担当：Muyu）を4月6日よりスタートいたします。
HP：https://re-dia.jp/blog/miyakojima-newclass-muyu/
［講師］
Muyu
［担当レッスン］
毎週月曜日
16:00～17:00 リトル
18:45～20:00 キッズ&一般 Hiphop
■講師経歴
・UDO street dance world championship 2014 in China teamcontest 準優勝
・UDO street dance world championship 2015 in England dance battle duo優勝
・UDO street dance world championship 2015 in England team contest 準優勝
・NY step ya game up 2016 dance battle best 8
・frontline 2018 teamcontest 優勝
・Legend Tokyo chapter 4,5,6 出場
・ブラック三田ァー2020 1月 2on2 優勝
・ブラック三田ァー2020 championship 2on2 ジャッジ賞
・Legend Tokyo chapter 8 opening act 出演
・Roc the Battle crew choreo battle 2023 準優勝
・Osta 2025 in Taiwan teamcontest 優勝
・soulfuldive 2025 大阪関西万博 作品出展
会員様向け無料体験会
無料体験会：2026年4月6日
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/105/92?date_from=2026-04-01
該当クラスを選択いただくと新規開講無料チケットが購入できますので購入後ご予約ください。
尚、4月休会の方とチケット会員の方は無料体験の対象外となります。
繰越チケットや1回チケットでご予約ください。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー都島校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー都島校
所在地：〒534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通3-18-4 サニータウン日新 205号
最寄駅：Osaka Metro谷町線 / 都島駅 徒歩3分
開講曜日：月・火・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/miyakojima/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341578/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
HP：https://re-dia.jp/blog/miyakojima-newclass-muyu/
［講師］
Muyu
［担当レッスン］
毎週月曜日
16:00～17:00 リトル
18:45～20:00 キッズ&一般 Hiphop
■講師経歴
・UDO street dance world championship 2014 in China teamcontest 準優勝
・UDO street dance world championship 2015 in England dance battle duo優勝
・UDO street dance world championship 2015 in England team contest 準優勝
・NY step ya game up 2016 dance battle best 8
・frontline 2018 teamcontest 優勝
・Legend Tokyo chapter 4,5,6 出場
・ブラック三田ァー2020 1月 2on2 優勝
・ブラック三田ァー2020 championship 2on2 ジャッジ賞
・Legend Tokyo chapter 8 opening act 出演
・Roc the Battle crew choreo battle 2023 準優勝
・Osta 2025 in Taiwan teamcontest 優勝
・soulfuldive 2025 大阪関西万博 作品出展
会員様向け無料体験会
無料体験会：2026年4月6日
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/105/92?date_from=2026-04-01
該当クラスを選択いただくと新規開講無料チケットが購入できますので購入後ご予約ください。
尚、4月休会の方とチケット会員の方は無料体験の対象外となります。
繰越チケットや1回チケットでご予約ください。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー都島校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー都島校
所在地：〒534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通3-18-4 サニータウン日新 205号
最寄駅：Osaka Metro谷町線 / 都島駅 徒歩3分
開講曜日：月・火・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/miyakojima/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341578/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
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