５０００人の女性を輝かせてきた魔法の外見ブランディング『服を味方にする「わたし」の魅せ方』著者池上陽子が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年３月５日に『服を味方にする「わたし」の魅せ方』著者池上陽子が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『服を味方にする「わたし」の魅せ方』著者池上陽子
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4uKZQir
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4m5E9pL
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408100
５０００人の女性を輝かせてきた魔法の外見ブランディング。
人気ファッションコンサルタントの著者には
・仕事に着ていく服がない
・似合う服がない
・おしゃれを楽しめていない
という声が数多く寄せられています。
なぜ「服がない」となるのか？
それは「なりたい自分」「こう見られたい自分」が明確ではないから。
ですから、いちばん大切なのは「自分のなりたい未来」を明確にするということです。
この本では、
服の選び方や買い方、ショップ店員さんとのつき合い方なども説明しますが、
「なりたい自分」をどう設定するかということも、
ふだん著者がおこなっているワークを通してお話ししていきます。
きっと、おしゃれをする理由や目的が明確になり、
「似合う服がない」ということもなくなって、服が味方になってくれるでしょう。
さらには、
靴やバッグをどうするか、トレンドをどう取り入れるかといったところまで、
ゼロから丁寧に、わかりやすく紹介していきます。
■目次
●１ 「おしゃれマインド」は楽しみながら整える
・無難な服ばかり着ていませんか？ まずはファッションを「楽しむ」気持ちを思い出して
・おすすめは「ファストファッション」気軽に立ち寄れる「リアルのお店」に行ってみよう
ほか
●２ コーディネートの「黄金ルール」を押さえる
・「個性分析ワーク」で自分の個性を引き出す
・服はデザインより色で印象が決まる 使う色を「３色以内」にまとめると、コーデに統一感が出る
ほか
●３ 外見ブランディングは「自分を知ること」がすべて
・どんな特徴でもプラスに応用できる 外見ブランディングは「自分の強み」を見つけるところから
・「チャームポイント別のスタイリング」で弱みを強みに
ほか
●４ 価値が上がる魅せ方で「その他大勢」から抜けよう
・習慣化することで買い物も楽になる ワードローブチェックは５段階でおこなう
・気持ちが上がって自信も持てる服を着よう 「いつもの３倍」の高値服が、あなたを輝かせてくれる
ほか
●５ ファッションコンサタントを活用して、「まだ見ぬ自分」に会いに行く
・「プロに任せる」という選択肢を持つ ファッションコンサルタントがあなたの価値を上げてくれる
・メディアスタイリストとは何が違うの？「なりたい未来」がある人の強い味方になる
ほか
■著者 池上陽子（イケガミヨウコ）
香川県出身。文化服装学院スタイリスト科卒業。
テレビや雑誌、ｗｅｂなどのメディアでモデル・タレント・ミュージシャン
キー局アナウンサーなどのスタイリングを１０年以上おこなう。
３０歳で結婚・出産したことをきっかけに「女性が結婚や出産をしても、
自分らしくきれいに輝けるサポートをしたい」と考え、
プロとしてメディアで磨いたスタイリング術を一般の女性に対しても提供したところ、
あっという間に人気ファッションコンサルタントに。
■『服を味方にする「わたし」の魅せ方』著者池上陽子
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4uKZQir
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・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408100
５０００人の女性を輝かせてきた魔法の外見ブランディング。
人気ファッションコンサルタントの著者には
・仕事に着ていく服がない
・似合う服がない
・おしゃれを楽しめていない
という声が数多く寄せられています。
なぜ「服がない」となるのか？
それは「なりたい自分」「こう見られたい自分」が明確ではないから。
ですから、いちばん大切なのは「自分のなりたい未来」を明確にするということです。
この本では、
服の選び方や買い方、ショップ店員さんとのつき合い方なども説明しますが、
「なりたい自分」をどう設定するかということも、
ふだん著者がおこなっているワークを通してお話ししていきます。
きっと、おしゃれをする理由や目的が明確になり、
「似合う服がない」ということもなくなって、服が味方になってくれるでしょう。
さらには、
靴やバッグをどうするか、トレンドをどう取り入れるかといったところまで、
ゼロから丁寧に、わかりやすく紹介していきます。
■目次
●１ 「おしゃれマインド」は楽しみながら整える
・無難な服ばかり着ていませんか？ まずはファッションを「楽しむ」気持ちを思い出して
・おすすめは「ファストファッション」気軽に立ち寄れる「リアルのお店」に行ってみよう
ほか
●２ コーディネートの「黄金ルール」を押さえる
・「個性分析ワーク」で自分の個性を引き出す
・服はデザインより色で印象が決まる 使う色を「３色以内」にまとめると、コーデに統一感が出る
ほか
●３ 外見ブランディングは「自分を知ること」がすべて
・どんな特徴でもプラスに応用できる 外見ブランディングは「自分の強み」を見つけるところから
・「チャームポイント別のスタイリング」で弱みを強みに
ほか
●４ 価値が上がる魅せ方で「その他大勢」から抜けよう
・習慣化することで買い物も楽になる ワードローブチェックは５段階でおこなう
・気持ちが上がって自信も持てる服を着よう 「いつもの３倍」の高値服が、あなたを輝かせてくれる
ほか
●５ ファッションコンサタントを活用して、「まだ見ぬ自分」に会いに行く
・「プロに任せる」という選択肢を持つ ファッションコンサルタントがあなたの価値を上げてくれる
・メディアスタイリストとは何が違うの？「なりたい未来」がある人の強い味方になる
ほか
■著者 池上陽子（イケガミヨウコ）
香川県出身。文化服装学院スタイリスト科卒業。
テレビや雑誌、ｗｅｂなどのメディアでモデル・タレント・ミュージシャン
キー局アナウンサーなどのスタイリングを１０年以上おこなう。
３０歳で結婚・出産したことをきっかけに「女性が結婚や出産をしても、
自分らしくきれいに輝けるサポートをしたい」と考え、
プロとしてメディアで磨いたスタイリング術を一般の女性に対しても提供したところ、
あっという間に人気ファッションコンサルタントに。