「月のリズム」に合わせて書く。それだけで、願いがかなう『３０日で願いが現実になる 月の引き寄せジャーナリング 月星座のリズムを味方につける！』著者星ごころアドバイザーKennyが電子書籍で配信開始

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