「月のリズム」に合わせて書く。それだけで、願いがかなう『３０日で願いが現実になる 月の引き寄せジャーナリング 月星座のリズムを味方につける！』著者星ごころアドバイザーKennyが電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年３月３日に『３０日で願いが現実になる 月の引き寄せジャーナリング 月星座のリズムを味方につける！』著者星ごころアドバイザーKennyが、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『３０日で願いが現実になる 月の引き寄せジャーナリング 月星座のリズムを味方につける！』著者星ごころアドバイザーKenny
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4bCGJ1q
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4dEzJDR
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408000
◎「月のリズム」に合わせて書く。それだけで、願いがかなう！
月星座（その日の月が、どの星座のエリアにあるか）の
テーマに合わせて、ノートに気持ちや考えを書いていきましょう。
ノートとペンを手に、“自分らしさ”に戻る旅へ！
願いがかなわないのは、あなたの「気持ち」と
「行動」の間にほんの少し「ズレ」が生まれているから。
「その日の月が、どの星座のエリアにあるか」
月星座のリズムに合ったテーマをノートに書いていくと、
「心の調律」が進み、「気持ち」と「行動」のズレが解消され、
現実が静かに動いていくのです。
月は約２日半で、次の星座のエリアに移ります。
私たちの気持ちの波にも、この月のリズムが作用しています。
・月が「ふたご座」にある日…最近、心に残った言葉を書き出す
・月が「おとめ座」にある日…今、整えたいことを書き出す
・月が「さそり座」にある日…もう一度向き合いたいテーマを書き出す
「書く → 気づく → 整える → 行動する」という
小さなサイクルを繰り返すと、望む現実がやって来る！
■目次
●第１章 なぜ、「月のリズム」とつながると人生が変わるのか？
・あなたの願いがかなわない理由は、「このズレ」にあった！
・なぜ月は古来から「特別な星」とされてきたのか？
ほか
●第２章 なぜ、あなたの「引き寄せ」は実現しないのか？
・失恋のおかげで才能に目覚めるー人生を動かす「感情」の力
・「月のリズム」で書くと、自分の本音が見えてくる
ほか
●第３章 「月の引き寄せジャーナリング」を始めてみよう
・“うまく書く”よりも大切なこと
・“ダミーの願い”に気づくきっかけ
ほか
●第４章 月星座別 ジャーナリングのテーマをおさえよう
・今日の月星座を調べるところからスタート
・その日の月星座が分かるＯＲコード
ほか
●第５章 今日も、星をそばに置いて生きよう
・気づきを「小さな行動」に移すと、現実が変わっていく
・人生を確実に変化させる４つのステップ
ほか
■著者 星ごころアドバイザーＫｅｎｎｙ（ホシゴコロアドバイザーケニー）
占星術師、コンサルタント。
星とともに歩む人生を通じて、多くの人の道を照らしている。
１９８３年、長野県生まれ。大学では動物行動学を専攻。
商社勤務や塾講師を経て、心理学や哲学、自己啓発書の読書に没頭。
２７歳のときワーキングホリデーでカナダに渡り、観光ガイド業で起業。
帰国後、ＩＴベンチャーで活躍するも独立。
「占星術」との出会いで人生が一変し、行列のできる占星術師として急成長。
日々続けていたジャーナリング（書く習慣）と「月のリズム」を掛け合わせると、
■『３０日で願いが現実になる 月の引き寄せジャーナリング 月星座のリズムを味方につける！』著者星ごころアドバイザーKenny
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・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408000
◎「月のリズム」に合わせて書く。それだけで、願いがかなう！
月星座（その日の月が、どの星座のエリアにあるか）の
テーマに合わせて、ノートに気持ちや考えを書いていきましょう。
ノートとペンを手に、“自分らしさ”に戻る旅へ！
願いがかなわないのは、あなたの「気持ち」と
「行動」の間にほんの少し「ズレ」が生まれているから。
「その日の月が、どの星座のエリアにあるか」
月星座のリズムに合ったテーマをノートに書いていくと、
「心の調律」が進み、「気持ち」と「行動」のズレが解消され、
現実が静かに動いていくのです。
月は約２日半で、次の星座のエリアに移ります。
私たちの気持ちの波にも、この月のリズムが作用しています。
・月が「ふたご座」にある日…最近、心に残った言葉を書き出す
・月が「おとめ座」にある日…今、整えたいことを書き出す
・月が「さそり座」にある日…もう一度向き合いたいテーマを書き出す
「書く → 気づく → 整える → 行動する」という
小さなサイクルを繰り返すと、望む現実がやって来る！
■目次
●第１章 なぜ、「月のリズム」とつながると人生が変わるのか？
・あなたの願いがかなわない理由は、「このズレ」にあった！
・なぜ月は古来から「特別な星」とされてきたのか？
ほか
●第２章 なぜ、あなたの「引き寄せ」は実現しないのか？
・失恋のおかげで才能に目覚めるー人生を動かす「感情」の力
・「月のリズム」で書くと、自分の本音が見えてくる
ほか
●第３章 「月の引き寄せジャーナリング」を始めてみよう
・“うまく書く”よりも大切なこと
・“ダミーの願い”に気づくきっかけ
ほか
●第４章 月星座別 ジャーナリングのテーマをおさえよう
・今日の月星座を調べるところからスタート
・その日の月星座が分かるＯＲコード
ほか
●第５章 今日も、星をそばに置いて生きよう
・気づきを「小さな行動」に移すと、現実が変わっていく
・人生を確実に変化させる４つのステップ
ほか
■著者 星ごころアドバイザーＫｅｎｎｙ（ホシゴコロアドバイザーケニー）
占星術師、コンサルタント。
星とともに歩む人生を通じて、多くの人の道を照らしている。
１９８３年、長野県生まれ。大学では動物行動学を専攻。
商社勤務や塾講師を経て、心理学や哲学、自己啓発書の読書に没頭。
２７歳のときワーキングホリデーでカナダに渡り、観光ガイド業で起業。
帰国後、ＩＴベンチャーで活躍するも独立。
「占星術」との出会いで人生が一変し、行列のできる占星術師として急成長。
日々続けていたジャーナリング（書く習慣）と「月のリズム」を掛け合わせると、