アフィリコード・システム、計測データを活かす新たな分析基盤を。BigQuery 連携でマーケ施策の最適化を加速
報道関係者 各位
プレスリリース
2026年3月26日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
ビジネス向けクラウドサービスを提供する株式会社リーフワークス（本社：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、URL https://www.leafworks.jp）は、本日（3月26日）、アフィリコード・システム Ver.3.18にて、Google Cloud Storage への日次連携機能の提供を開始しました。
これにより、BigQuery を活用したデータの集約・柔軟な分析が可能となり、媒体横断や商材別など多様な視点で計測データを可視化し、分析・活用をスムーズに行えるようになります。
▼アフィリコード・システムとは？
シリーズ累計の導入実績が1,500社を超える、サブスクリプション型の多機能アフィリエイトシステム。ASP運営・広告の効果測定・広告の配信管理など、目的に応じた柔軟な運用が可能です。
アフィリコード・システム： https://system.affilicode.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345255/images/bodyimage1】
▼広告データのサイロ化がもたらす課題
複数の広告媒体を併用する運用が一般化する中で、CV・クリック・アクセスといった計測データは、媒体ごと・商材ごとに分散して管理されているケースが少なくありません。
計測データが個別に蓄積された状況や、横断的な突き合せの難しさは、多くの広告運用者が抱える課題となっています。
さらに、手作業での抽出・加工によるレポート作成は運用工数の増加を招き、媒体や商材別といった複数軸での分析も容易でない状況にあります。
こうした課題を解決するために、本機能の提供を開始しました。
▼Google Cloud Storage へ計測データを日次連携
アフィリコード・システムの計測データを、1日に1回、Google Cloud Storage に取り込みます。
日次のインプレッション・アクセス・クリック報酬・成果報酬データを、BigQuery での分析に適した形式で出力し、データを蓄積。データはクラウド上に保存されるため、計測システムのパフォーマンスに影響を与えることなく、継続的なデータ分析が可能です。
BIツールとの連携により、分析結果の可視化やレポーティングなど、データ活用の幅が広がります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345255/images/bodyimage2】
▼今後の展望
企業活動においてデータ活用の重要性がますます高まる中、アフィリコード・システムは広告データ活用基盤として、施策判断やROIの改善に貢献してまいります。
断片的なデータ管理から、分析に基づく広告運用へ。
今後はAIを活用した分析や活用支援も視野に入れ、計測技術を通じてさらなる価値提供に取り組んでまいります。
アフィリコード・システム Ver.3.18の詳細はこちら
https://system.affilicode.jp/docs/guide/release/v3-18
アフィリコード・システムに関する詳細はこちら
https://system.affilicode.jp
【会社概要】
会社名 株式会社リーフワークス
代表者 代表取締役 澤 健太
資本金 10,000,000円
設 立 2010年7月6日
所在地 〒520-0241 滋賀県大津市今堅田2丁目10-4
TEL 077-535-9027
FAX 077-535-9029
URL https://www.leafworks.jp
Email contact@leafworks.jp
事業内容 ビジネス向けクラウドサービスの提供
Webサービス開発 / ECサイト運営 / ITコンサルティング業務
配信元企業：株式会社リーフワークス
プレスリリース
2026年3月26日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
ビジネス向けクラウドサービスを提供する株式会社リーフワークス（本社：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、URL https://www.leafworks.jp）は、本日（3月26日）、アフィリコード・システム Ver.3.18にて、Google Cloud Storage への日次連携機能の提供を開始しました。
これにより、BigQuery を活用したデータの集約・柔軟な分析が可能となり、媒体横断や商材別など多様な視点で計測データを可視化し、分析・活用をスムーズに行えるようになります。
▼アフィリコード・システムとは？
シリーズ累計の導入実績が1,500社を超える、サブスクリプション型の多機能アフィリエイトシステム。ASP運営・広告の効果測定・広告の配信管理など、目的に応じた柔軟な運用が可能です。
アフィリコード・システム： https://system.affilicode.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345255/images/bodyimage1】
▼広告データのサイロ化がもたらす課題
複数の広告媒体を併用する運用が一般化する中で、CV・クリック・アクセスといった計測データは、媒体ごと・商材ごとに分散して管理されているケースが少なくありません。
計測データが個別に蓄積された状況や、横断的な突き合せの難しさは、多くの広告運用者が抱える課題となっています。
さらに、手作業での抽出・加工によるレポート作成は運用工数の増加を招き、媒体や商材別といった複数軸での分析も容易でない状況にあります。
こうした課題を解決するために、本機能の提供を開始しました。
▼Google Cloud Storage へ計測データを日次連携
アフィリコード・システムの計測データを、1日に1回、Google Cloud Storage に取り込みます。
日次のインプレッション・アクセス・クリック報酬・成果報酬データを、BigQuery での分析に適した形式で出力し、データを蓄積。データはクラウド上に保存されるため、計測システムのパフォーマンスに影響を与えることなく、継続的なデータ分析が可能です。
BIツールとの連携により、分析結果の可視化やレポーティングなど、データ活用の幅が広がります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345255/images/bodyimage2】
▼今後の展望
企業活動においてデータ活用の重要性がますます高まる中、アフィリコード・システムは広告データ活用基盤として、施策判断やROIの改善に貢献してまいります。
断片的なデータ管理から、分析に基づく広告運用へ。
今後はAIを活用した分析や活用支援も視野に入れ、計測技術を通じてさらなる価値提供に取り組んでまいります。
アフィリコード・システム Ver.3.18の詳細はこちら
https://system.affilicode.jp/docs/guide/release/v3-18
アフィリコード・システムに関する詳細はこちら
https://system.affilicode.jp
【会社概要】
会社名 株式会社リーフワークス
代表者 代表取締役 澤 健太
資本金 10,000,000円
設 立 2010年7月6日
所在地 〒520-0241 滋賀県大津市今堅田2丁目10-4
TEL 077-535-9027
FAX 077-535-9029
URL https://www.leafworks.jp
Email contact@leafworks.jp
事業内容 ビジネス向けクラウドサービスの提供
Webサービス開発 / ECサイト運営 / ITコンサルティング業務
配信元企業：株式会社リーフワークス
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