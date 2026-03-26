電力小売ビジネスのリスク対策セミナー（株式会社AtoJ主催）にて、RAUL株式会社代表 江田健二が登壇します
2026年4月14日（火）に開催される電力事業者向けセミナー「電力小売ビジネスのリスク対策 ～未収金・市場価格変動・経営安定化の実践アプローチ～」において、RAUL株式会社代表の江田健二が登壇いたします。
本セミナーは、電力小売ビジネスを取り巻く環境が大きく変化する中、市場価格の変動や地政学リスク、未収金問題など、事業継続に直結するリスクへの対応力強化を目的として開催されるものです。
江田は「新電力経営のアップデート」をテーマに登壇し、電力市場の動向や地政学を踏まえたリスク管理について、調達、販売、財務、経営管理等、具体的に解説します。
当日はそのほか、電源確保や資本提携、電力取引における金融リスク管理など、事務に即した講演が行われるほか、参加者同士の交流を目的とした懇親会も予定されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345242/images/bodyimage1】
https://pps-net.org/seminar/159445
【開催日時】 2026年4月14日(火) 15:00～17:00（懇親会 17:00～19:00）
【会 場】 TKP田町駅前カンファレンスセンター
東京都 港区芝5-34-7 田町センタービル 11階
※JR線 田町駅 三田口(西口) 徒歩1分
都営地下鉄 三田駅 A4出口 徒歩1分
【受 講 料】 無料
【お申込み】 https://pps-net.org/seminar/159445
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
https://www.amazon.co.jp/dp/4799112643/
2025年「脱炭素」のリアルチャンスすべての業界を襲う大変化に乗り遅れるな！
https://www.amazon.co.jp/dp/4569851096/
2時間でわかる 蓄電池ビジネスの未来
https://amzn.to/30PaZTl
「脱炭素化」はとまらない！ー未来を描くビジネスのヒントー（共著）
https://www.amazon.co.jp/dp/4425985214/
IoT・AI・データを活用した先進事例8社のビジネスモデルを公開 エネルギーデジタル化の最前線2020
https://www.amazon.co.jp/dp/4885555035/
世界の51事例から予見する ブロックチェーン×エネルギービジネス
https://www.amazon.co.jp/dp/4885554926
ビジネス屋と技術屋が一緒に考える脱炭素
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4274230570/
キーワードでわかる！ 脱炭素と電力・エネルギー［特別編集版］
https://amzn.to/3CdL5e8
図解即戦力 電力・ガス業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書（共著）
https://www.amazon.co.jp/dp/4297139359/
■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： http://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858／Fax: 03-6856-4305 E-mail:info@ra-ul.com
配信元企業：RAUL株式会社
本セミナーは、電力小売ビジネスを取り巻く環境が大きく変化する中、市場価格の変動や地政学リスク、未収金問題など、事業継続に直結するリスクへの対応力強化を目的として開催されるものです。
江田は「新電力経営のアップデート」をテーマに登壇し、電力市場の動向や地政学を踏まえたリスク管理について、調達、販売、財務、経営管理等、具体的に解説します。
当日はそのほか、電源確保や資本提携、電力取引における金融リスク管理など、事務に即した講演が行われるほか、参加者同士の交流を目的とした懇親会も予定されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345242/images/bodyimage1】
https://pps-net.org/seminar/159445
【開催日時】 2026年4月14日(火) 15:00～17:00（懇親会 17:00～19:00）
【会 場】 TKP田町駅前カンファレンスセンター
東京都 港区芝5-34-7 田町センタービル 11階
※JR線 田町駅 三田口(西口) 徒歩1分
都営地下鉄 三田駅 A4出口 徒歩1分
【受 講 料】 無料
【お申込み】 https://pps-net.org/seminar/159445
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
https://www.amazon.co.jp/dp/4799112643/
2025年「脱炭素」のリアルチャンスすべての業界を襲う大変化に乗り遅れるな！
https://www.amazon.co.jp/dp/4569851096/
2時間でわかる 蓄電池ビジネスの未来
https://amzn.to/30PaZTl
「脱炭素化」はとまらない！ー未来を描くビジネスのヒントー（共著）
https://www.amazon.co.jp/dp/4425985214/
IoT・AI・データを活用した先進事例8社のビジネスモデルを公開 エネルギーデジタル化の最前線2020
https://www.amazon.co.jp/dp/4885555035/
世界の51事例から予見する ブロックチェーン×エネルギービジネス
https://www.amazon.co.jp/dp/4885554926
ビジネス屋と技術屋が一緒に考える脱炭素
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4274230570/
キーワードでわかる！ 脱炭素と電力・エネルギー［特別編集版］
https://amzn.to/3CdL5e8
図解即戦力 電力・ガス業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書（共著）
https://www.amazon.co.jp/dp/4297139359/
■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： http://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858／Fax: 03-6856-4305 E-mail:info@ra-ul.com
配信元企業：RAUL株式会社
プレスリリース詳細へ