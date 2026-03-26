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びわこ成蹊スポーツ大学が2026年プロモーション動画を公開 ― 「まだ描かれていない。その白さが、あなたの未来を広げる。」
びわこ成蹊スポーツ大学（滋賀県大津市）が2026年のプロモーション動画を公開した。「まだ描かれていない。その白さが、あなたの未来を広げる。」と題した動画では、日々学び、挑戦する学生たちの姿を映像で紹介し、同大の魅力や学びの環境、学生一人ひとりのリアルな姿を伝えている。動画は同大公式YouTubeチャンネルで視聴可。
びわこ成蹊スポーツ大学では、アスリートとして競技に取り組むだけではなく、好きなスポーツにあらゆる側面から触れ、楽しむことができる。「教員になりたい」「トレーナーになりたい」「プロスポーツクラブのスタッフになりたい」といったさまざまな夢を持つ学生らが、それぞれの視点からさまざまな活動に取り組んでいる。
このたび公開されたプロモーション動画では、学生が同大を選んだ理由や実際に入学してからの印象、将来の夢などについてインタビューに回答。授業や課外活動の様子とともに紹介されている。
●動画概要
スポーツ大学と聞いてどのようなイメージが思い浮かびますか？
アスリートとして競技に取り組むこともスポーツの醍醐味です。
ただ、スポーツの楽しみ方は様々です。
先生になりたい、
トレーナーになりたい、
プロスポーツクラブのスタッフになりたい、
誰もがスポーツを楽しんでほしい…
びわこ成蹊スポーツ大学では、好きなスポーツにあらゆる側面から触れ、楽しむことができます。
今は、まだ将来のことが決まっていなくても、「好き」という気持ちがあれば可能性を広げることができます。
あなたの人生を彩るための第一歩を踏み出しませんか？
「まだ描かれていない。その白さが、あなたの未来を広げる。」
URL： https://www.youtube.com/embed/ef9t71upSVY?si=8be2inQqJEux0QuJ
https://youtu.be/ef9t71upSVY?si=vm6-4HYU-NjR_SAA
▼本件に関する問い合わせ先
びわこ成蹊スポーツ大学 企画広報部
住所：滋賀県大津市北比良1204
TEL：077-596-8421
メール：kikakukouhou@bss.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
びわこ成蹊スポーツ大学では、アスリートとして競技に取り組むだけではなく、好きなスポーツにあらゆる側面から触れ、楽しむことができる。「教員になりたい」「トレーナーになりたい」「プロスポーツクラブのスタッフになりたい」といったさまざまな夢を持つ学生らが、それぞれの視点からさまざまな活動に取り組んでいる。
●動画概要
スポーツ大学と聞いてどのようなイメージが思い浮かびますか？
アスリートとして競技に取り組むこともスポーツの醍醐味です。
ただ、スポーツの楽しみ方は様々です。
先生になりたい、
トレーナーになりたい、
プロスポーツクラブのスタッフになりたい、
誰もがスポーツを楽しんでほしい…
びわこ成蹊スポーツ大学では、好きなスポーツにあらゆる側面から触れ、楽しむことができます。
今は、まだ将来のことが決まっていなくても、「好き」という気持ちがあれば可能性を広げることができます。
あなたの人生を彩るための第一歩を踏み出しませんか？
「まだ描かれていない。その白さが、あなたの未来を広げる。」
URL： https://www.youtube.com/embed/ef9t71upSVY?si=8be2inQqJEux0QuJ
https://youtu.be/ef9t71upSVY?si=vm6-4HYU-NjR_SAA
▼本件に関する問い合わせ先
びわこ成蹊スポーツ大学 企画広報部
住所：滋賀県大津市北比良1204
TEL：077-596-8421
メール：kikakukouhou@bss.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/