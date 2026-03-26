メドノア病院検索 都道府県別アクセスランキングを初公開 ― 全47都道府県からの利用を確認
～東京都が1位、北海道が2位にランクイン～
Hospitality Marketing Limitedは、全国の病院・クリニックを診療カテゴリ別に検索できるサービス『メドノア病院検索（ https://www.edsnv.com/hospital/ ）』のアクセスデータを都道府県別に集計し、2026年3月26日にランキングとして初めて公開いたしました。
メドノア病院検索は、ED治療・AGA・美容整形・医療脱毛・包茎治療の5つの診療カテゴリで全国31,572件の医療機関を掲載する病院・クリニック検索サービスです。今回、サービス公開以降のアクセスデータを集計したところ、全47都道府県すべてから利用があることが確認されました。
【メドノア病院検索 都道府県別アクセスランキング（利用者数順）】
■ 第1位：東京都
最も多くの利用者を集めたのは東京都でした。5つの診療カテゴリすべてにおいて最多の利用者数を記録しています。
■ 第2位：北海道
第2位は北海道でした。大阪府・愛知県・神奈川県といった大都市圏を上回り、2位にランクインしています。
■ 第3位：大阪府
第3位は大阪府でした。ED治療カテゴリでは東京都に次ぐ2位の利用者数となっています。
■ 第4位：福岡県
第4位は福岡県でした。九州地方では最も利用者が多く、全カテゴリにおいて上位にランクインしています。
■ 第5位：愛知県
第5位は愛知県でした。中部地方では最多の利用者数を記録しています。
■ 第6位～第10位
第6位以降は以下のとおりです。
・第6位：神奈川県
・第7位：千葉県
・第8位：埼玉県
・第9位：兵庫県
・第10位：広島県
首都圏の3県（神奈川・千葉・埼玉）が6位～8位に並ぶ一方、第10位には広島県がランクインしました。
【地方別の傾向】
各地方のトップ都道府県は以下のとおりです。
・北海道・東北地方：北海道（全国2位）
・関東地方：東京都（全国1位）
・中部地方：愛知県（全国5位）
・近畿地方：大阪府（全国3位）
・中国地方：広島県（全国10位）
・四国地方：愛媛県（全国15位）
・九州・沖縄地方：福岡県（全国4位）
【人口あたりの利用率から見える地方の検索ニーズ】
利用者数の総数では大都市圏が上位を占めますが、人口あたりの利用率で見ると異なる傾向が浮かび上がります。
人口あたりの利用率では、東京都・北海道に続いて愛媛県が3位、山形県が4位、青森県が5位となり、人口規模の小さい地方県が上位にランクインしました。また、栃木県（6位）、三重県（7位）、島根県（8位）も上位に入っています。
地方別に見ると、北海道・東北地方の人口あたり利用率が最も高く、次いで四国地方が続きました。いずれも関東地方を上回っており、都市部に限らず地方においても病院・クリニック検索のニーズがあることがうかがえます。
【集計概要】
・集計期間：2026年2月11日～2026年3月12日（30日間）
・対象：メドノア病院検索全ページ（ https://www.edsnv.com/hospital/ ）
・集計方法：Google Analytics 4による都道府県別アクセスデータ（国内アクセスのみ）
・順位基準：利用者数（多い順）
今後も、メドノア病院検索の拡充や皆さまの健康管理に役立つツールを提供してまいりますので、どうぞご期待ください。
【メドノア病院検索（ https://www.edsnv.com/hospital/ ）】
・ED治療が受けられる病院：https://www.edsnv.com/hospital/e/
・AGAの相談ができる病院：https://www.edsnv.com/hospital/a/
Hospitality Marketing Limitedは、全国の病院・クリニックを診療カテゴリ別に検索できるサービス『メドノア病院検索（ https://www.edsnv.com/hospital/ ）』のアクセスデータを都道府県別に集計し、2026年3月26日にランキングとして初めて公開いたしました。
メドノア病院検索は、ED治療・AGA・美容整形・医療脱毛・包茎治療の5つの診療カテゴリで全国31,572件の医療機関を掲載する病院・クリニック検索サービスです。今回、サービス公開以降のアクセスデータを集計したところ、全47都道府県すべてから利用があることが確認されました。
【メドノア病院検索 都道府県別アクセスランキング（利用者数順）】
■ 第1位：東京都
最も多くの利用者を集めたのは東京都でした。5つの診療カテゴリすべてにおいて最多の利用者数を記録しています。
■ 第2位：北海道
第2位は北海道でした。大阪府・愛知県・神奈川県といった大都市圏を上回り、2位にランクインしています。
■ 第3位：大阪府
第3位は大阪府でした。ED治療カテゴリでは東京都に次ぐ2位の利用者数となっています。
■ 第4位：福岡県
第4位は福岡県でした。九州地方では最も利用者が多く、全カテゴリにおいて上位にランクインしています。
■ 第5位：愛知県
第5位は愛知県でした。中部地方では最多の利用者数を記録しています。
■ 第6位～第10位
第6位以降は以下のとおりです。
・第6位：神奈川県
・第7位：千葉県
・第8位：埼玉県
・第9位：兵庫県
・第10位：広島県
首都圏の3県（神奈川・千葉・埼玉）が6位～8位に並ぶ一方、第10位には広島県がランクインしました。
【地方別の傾向】
各地方のトップ都道府県は以下のとおりです。
・北海道・東北地方：北海道（全国2位）
・関東地方：東京都（全国1位）
・中部地方：愛知県（全国5位）
・近畿地方：大阪府（全国3位）
・中国地方：広島県（全国10位）
・四国地方：愛媛県（全国15位）
・九州・沖縄地方：福岡県（全国4位）
【人口あたりの利用率から見える地方の検索ニーズ】
利用者数の総数では大都市圏が上位を占めますが、人口あたりの利用率で見ると異なる傾向が浮かび上がります。
人口あたりの利用率では、東京都・北海道に続いて愛媛県が3位、山形県が4位、青森県が5位となり、人口規模の小さい地方県が上位にランクインしました。また、栃木県（6位）、三重県（7位）、島根県（8位）も上位に入っています。
地方別に見ると、北海道・東北地方の人口あたり利用率が最も高く、次いで四国地方が続きました。いずれも関東地方を上回っており、都市部に限らず地方においても病院・クリニック検索のニーズがあることがうかがえます。
【集計概要】
・集計期間：2026年2月11日～2026年3月12日（30日間）
・対象：メドノア病院検索全ページ（ https://www.edsnv.com/hospital/ ）
・集計方法：Google Analytics 4による都道府県別アクセスデータ（国内アクセスのみ）
・順位基準：利用者数（多い順）
今後も、メドノア病院検索の拡充や皆さまの健康管理に役立つツールを提供してまいりますので、どうぞご期待ください。
【メドノア病院検索（ https://www.edsnv.com/hospital/ ）】
・ED治療が受けられる病院：https://www.edsnv.com/hospital/e/
・AGAの相談ができる病院：https://www.edsnv.com/hospital/a/