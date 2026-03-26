日本の膝再建市場規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「日本の膝再建市場の将来トレンドおよび機会分析―2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場トレンドおよび将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行うための支援を目的としています。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は、一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマークの実施、および各社の市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行いました。
日本の膝再建市場（膝関節置換インプラント、外科機器、および関連技術を含む）は、日本の整形外科産業における重要な分野です。これには、人工膝関節全置換術（TKA）、部分膝置換術、再置換手術などの手技が含まれます。
サンプルレポートはこちらからお申し込みください@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/884
日本の急速な高齢化と、変形性関節症や変性関節疾患の高い有病率が、膝再建手術の需要を大きく押し上げています。さらに、高度な医療インフラと外科的イノベーションの早期導入が市場拡大を支えています。
市場規模およびシェア分析
日本の膝再建市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）12.2％で成長し、2035年末までに18億8,500万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は5億4,600万米ドルと評価されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345259/images/bodyimage1】
主な洞察：
日本の膝再建市場は高成長かつ手技主導型であり、人口動態および技術的要因により大幅な拡大が見込まれています。
主な成長要因
3.1 高齢化と変形性関節症の有病率
日本は世界でも有数の高齢化社会であり、膝手術の需要を大きく押し上げています。
変形性関節症は膝再建手術の主な原因です。
3.2 低侵襲手術への需要の高まり
回復期間が短く入院期間が短い手術への需要が増加しています。
低侵襲手術およびロボット支援手術の導入が加速しています。
3.3 インプラント技術の進歩
患者特異的インプラント、高度なバイオマテリアル、長寿命人工関節の開発が成果を向上させています。
スマートインプラントやセンサー搭載デバイスも新たなトレンドとなっています。
3.4 ロボット支援手術の拡大
ロボティクスは手術精度、アライメント、インプラント寿命を向上させます。
日本の病院ではロボット手術システムへの投資が増加しています。
3.5 医療支出の増加
政府支援および保険適用により整形外科手術へのアクセスが改善されています。
日本の医療インフラの強さが高い普及率を支えています。
3.6 スポーツ外傷とアクティブライフスタイルの拡大
スポーツや身体活動への参加増加により、靭帯損傷（ACL／PCL）が増加し、再建手術の需要が高まっています。
市場セグメンテーション
4.1 手技別
人工膝関節全置換術（TKA）― 重度の変形性関節症により最大シェア
部分膝関節置換術
人工膝関節再置換術
靭帯再建（ACL／PCL）
4.2 インプラントタイプ別
固定ベアリングインプラント（主要セグメント）
モバイルベアリングインプラント
カスタム／患者特異的インプラント
4.3 材料別
金属対ポリエチレン
セラミック系インプラント
ハイブリッド材料
4.4 エンドユーザー別
日本の膝再建市場（膝関節置換インプラント、外科機器、および関連技術を含む）は、日本の整形外科産業における重要な分野です。これには、人工膝関節全置換術（TKA）、部分膝置換術、再置換手術などの手技が含まれます。
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日本の急速な高齢化と、変形性関節症や変性関節疾患の高い有病率が、膝再建手術の需要を大きく押し上げています。さらに、高度な医療インフラと外科的イノベーションの早期導入が市場拡大を支えています。
市場規模およびシェア分析
日本の膝再建市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）12.2％で成長し、2035年末までに18億8,500万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は5億4,600万米ドルと評価されています。
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主な洞察：
日本の膝再建市場は高成長かつ手技主導型であり、人口動態および技術的要因により大幅な拡大が見込まれています。
主な成長要因
3.1 高齢化と変形性関節症の有病率
日本は世界でも有数の高齢化社会であり、膝手術の需要を大きく押し上げています。
変形性関節症は膝再建手術の主な原因です。
3.2 低侵襲手術への需要の高まり
回復期間が短く入院期間が短い手術への需要が増加しています。
低侵襲手術およびロボット支援手術の導入が加速しています。
3.3 インプラント技術の進歩
患者特異的インプラント、高度なバイオマテリアル、長寿命人工関節の開発が成果を向上させています。
スマートインプラントやセンサー搭載デバイスも新たなトレンドとなっています。
3.4 ロボット支援手術の拡大
ロボティクスは手術精度、アライメント、インプラント寿命を向上させます。
日本の病院ではロボット手術システムへの投資が増加しています。
3.5 医療支出の増加
政府支援および保険適用により整形外科手術へのアクセスが改善されています。
日本の医療インフラの強さが高い普及率を支えています。
3.6 スポーツ外傷とアクティブライフスタイルの拡大
スポーツや身体活動への参加増加により、靭帯損傷（ACL／PCL）が増加し、再建手術の需要が高まっています。
市場セグメンテーション
4.1 手技別
人工膝関節全置換術（TKA）― 重度の変形性関節症により最大シェア
部分膝関節置換術
人工膝関節再置換術
靭帯再建（ACL／PCL）
4.2 インプラントタイプ別
固定ベアリングインプラント（主要セグメント）
モバイルベアリングインプラント
カスタム／患者特異的インプラント
4.3 材料別
金属対ポリエチレン
セラミック系インプラント
ハイブリッド材料
4.4 エンドユーザー別