日本の高精度GNSSモジュール市場規模、シェア、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「日本の高精度GNSSモジュール市場の将来トレンドおよび機会分析―2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場トレンドおよび将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行うための支援を目的としています。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は、一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマークの実施、および各社の市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行いました。
市場概要
日本の高精度GNSS（全球測位衛星システム）モジュール市場は、先進的な電子機器、ロボティクス、自律システムにおける同国のリーダーシップに支えられ、着実に拡大しています。高精度GNSSモジュールはセンチメートルレベルの測位精度を実現し、自動運転車、精密農業、測量、防衛などの用途に不可欠です。
サンプルレポートはこちらからお申し込みください@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/883
日本は、独自の衛星システム（QZSS）と強固な産業基盤に支えられ、アジア太平洋地域のGNSSエコシステムにおける重要なプレーヤーとなっています。市場はデジタルトランスフォーメーションの進展とリアルタイム測位技術への依存の高まりにより恩恵を受けています。
市場規模およびシェア分析
日本の高精度GNSSモジュール市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）9.5％で成長し、2035年末までに2億4,420万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は9,000万米ドルと評価されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345258/images/bodyimage1】
主な洞察：
日本市場は米国や中国と比較すると規模は小さいものの、技術的に高度で付加価値が高く、精度重視の用途に特化しています。
主な成長要因
3.1 自動運転およびコネクテッドモビリティの拡大
ADASや自動運転車の普及により、センチメートルレベルの測位精度への需要が増加しています。
GNSSとLiDARやレーダーなどのセンサーとの統合が需要を加速させています。
3.2 政府の取り組みとQZSSの開発
日本の準天頂衛星システム（QZSS）は都市環境での測位精度を向上させています。
スマートシティやインフラプロジェクトが主要な成長要因となっています。
3.3 精密農業における需要の増加
GNSSを活用した農業は収穫量の向上や資源使用の削減、自動化を実現します。
RTK（リアルタイムキネマティック）GNSSの導入が急速に進んでいます。
3.4 UAVおよびロボティクスの成長
ドローンや産業用ロボットは高精度ナビゲーションに大きく依存しています。
日本の強力なロボティクス産業が需要を押し上げています。
3.5 5GおよびAIとの統合
GNSSと5G接続やAIベースの地理空間分析を組み合わせた新たな用途が拡大しています。
3.6 防衛および災害管理分野での活用
災害対策や国家安全保障への取り組みにより、監視、マッピング、緊急対応でのGNSS利用が拡大しています。
市場セグメンテーション
4.1 タイプ別
RTK（リアルタイムキネマティック）モジュール ― 最高精度で最も成長が速いセグメント
PPP（高精度単独測位）モジュール
市場概要
日本の高精度GNSS（全球測位衛星システム）モジュール市場は、先進的な電子機器、ロボティクス、自律システムにおける同国のリーダーシップに支えられ、着実に拡大しています。高精度GNSSモジュールはセンチメートルレベルの測位精度を実現し、自動運転車、精密農業、測量、防衛などの用途に不可欠です。
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日本は、独自の衛星システム（QZSS）と強固な産業基盤に支えられ、アジア太平洋地域のGNSSエコシステムにおける重要なプレーヤーとなっています。市場はデジタルトランスフォーメーションの進展とリアルタイム測位技術への依存の高まりにより恩恵を受けています。
市場規模およびシェア分析
日本の高精度GNSSモジュール市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）9.5％で成長し、2035年末までに2億4,420万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は9,000万米ドルと評価されました。
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主な洞察：
日本市場は米国や中国と比較すると規模は小さいものの、技術的に高度で付加価値が高く、精度重視の用途に特化しています。
主な成長要因
3.1 自動運転およびコネクテッドモビリティの拡大
ADASや自動運転車の普及により、センチメートルレベルの測位精度への需要が増加しています。
GNSSとLiDARやレーダーなどのセンサーとの統合が需要を加速させています。
3.2 政府の取り組みとQZSSの開発
日本の準天頂衛星システム（QZSS）は都市環境での測位精度を向上させています。
スマートシティやインフラプロジェクトが主要な成長要因となっています。
3.3 精密農業における需要の増加
GNSSを活用した農業は収穫量の向上や資源使用の削減、自動化を実現します。
RTK（リアルタイムキネマティック）GNSSの導入が急速に進んでいます。
3.4 UAVおよびロボティクスの成長
ドローンや産業用ロボットは高精度ナビゲーションに大きく依存しています。
日本の強力なロボティクス産業が需要を押し上げています。
3.5 5GおよびAIとの統合
GNSSと5G接続やAIベースの地理空間分析を組み合わせた新たな用途が拡大しています。
3.6 防衛および災害管理分野での活用
災害対策や国家安全保障への取り組みにより、監視、マッピング、緊急対応でのGNSS利用が拡大しています。
市場セグメンテーション
4.1 タイプ別
RTK（リアルタイムキネマティック）モジュール ― 最高精度で最も成長が速いセグメント
PPP（高精度単独測位）モジュール