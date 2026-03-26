「着る」から「表現する」へ：シャツ市場、2032年2435億ドル規模-個性化とサステナブル志向が加速
シャツ市場は衣料品業界における成熟したグローバル普及分野であり、主にビジネス、ビジネスカジュアル、日常着用といったシナリオで個人消費者にサービスを提供している。需要は、高い交換頻度、地域や年齢層にわたる広範な応用、さらにフィット感、生地の快適性、しわになりにくい性、通気性、手入れの容易さといった機能性の継続的な製品アップグレードによって牽引されている。市場は競争が激化し分散化しているものの、高級化、機能性生地の普及、直接消費者向け販売（DTC）や電子商取引チャネルの拡大によって成長が支えられる度合いが高まっており、シャツはグローバル衣料品市場において安定的かつ進化し続けるカテゴリーとなっている。
発展特性：消費変化と技術革新が市場を進化させる
シャツ業界は、消費者の価値観変化と産業技術の進歩によって、伝統的な衣料品の枠を超えて進化している。業界の発展には鮮明な特徴があり、消費者のライフスタイル多様化による細分化市場の拡大、機能性素材と環境配慮型製品への傾向、販売チャネルのオンライン化が主要なトレンドとなっている。市場動向を見ると、単なる着用目的から「自身の個性を表現する手段」へと消費者の購買観念が転換し、フォーマル、カジュアル、機能性といった細分化領域でのニーズが具体的になっている。企業年報からは、?部企業が素材開発やデザイン革新に投資を増やし、DTCモデルやソーシャルコマースを活用して消費者との接点を拡大し、市場の変化に迅速に応答していることが読み取れる。
市場規模：CAGR5.2%、2032年に2435.36億ドルへ成長
LP Information調査チームの最新レポートである「世界シャツ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/579046/shirt）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが5.2%で、2032年までにグローバルシャツ市場規模は2435.36億米ドルに達すると予測されている。この成長の背景には、消費昇級による需要の高級化と多様化、機能性素材の普及、販売チャネルのデジタル化がある。特にアジア太平洋地域では中産階級の拡大と消費力の向上により成長が加速し、欧米市場では高級化とサステナブル製品への需要が高まっている。成熟市場の更新需要と新興市場の新規需要が重なり、長期的かつ安定した成長が期待される領域である。
図. シャツ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345219/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345219/images/bodyimage2】
図. 世界のシャツ市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
グローバルシャツ製造業：大手と地域ブランドの差別化競争
LP Informationのトップ企業研究センターによると、シャツの世界的な主要製造業者には、Gildan、Hansoll、Shenzhou、Sae-A Trading、Esquel、HLA、Biemlf、TAL apparel、Lu Thai Textile、Viet Tien Garmentなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約4.0%の市場シェアを持っていた。市場は高度に分散した競争構造を呈しており、グローバル大手企業は大規模生産とサプライチェーン統合でコスト優位を確保する一方、地域企業やニッチブランドはデザインの独特性、機能性、サステナビリティなどで差別化を図っている。企業間の競争軸は、素材の革新、細分化市場への深耕、販売チャネルの最適化に集約されている。
発展特性：消費変化と技術革新が市場を進化させる
シャツ業界は、消費者の価値観変化と産業技術の進歩によって、伝統的な衣料品の枠を超えて進化している。業界の発展には鮮明な特徴があり、消費者のライフスタイル多様化による細分化市場の拡大、機能性素材と環境配慮型製品への傾向、販売チャネルのオンライン化が主要なトレンドとなっている。市場動向を見ると、単なる着用目的から「自身の個性を表現する手段」へと消費者の購買観念が転換し、フォーマル、カジュアル、機能性といった細分化領域でのニーズが具体的になっている。企業年報からは、?部企業が素材開発やデザイン革新に投資を増やし、DTCモデルやソーシャルコマースを活用して消費者との接点を拡大し、市場の変化に迅速に応答していることが読み取れる。
市場規模：CAGR5.2%、2032年に2435.36億ドルへ成長
LP Information調査チームの最新レポートである「世界シャツ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/579046/shirt）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが5.2%で、2032年までにグローバルシャツ市場規模は2435.36億米ドルに達すると予測されている。この成長の背景には、消費昇級による需要の高級化と多様化、機能性素材の普及、販売チャネルのデジタル化がある。特にアジア太平洋地域では中産階級の拡大と消費力の向上により成長が加速し、欧米市場では高級化とサステナブル製品への需要が高まっている。成熟市場の更新需要と新興市場の新規需要が重なり、長期的かつ安定した成長が期待される領域である。
図. シャツ世界総市場規模
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345219/images/bodyimage2】
図. 世界のシャツ市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
グローバルシャツ製造業：大手と地域ブランドの差別化競争
LP Informationのトップ企業研究センターによると、シャツの世界的な主要製造業者には、Gildan、Hansoll、Shenzhou、Sae-A Trading、Esquel、HLA、Biemlf、TAL apparel、Lu Thai Textile、Viet Tien Garmentなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約4.0%の市場シェアを持っていた。市場は高度に分散した競争構造を呈しており、グローバル大手企業は大規模生産とサプライチェーン統合でコスト優位を確保する一方、地域企業やニッチブランドはデザインの独特性、機能性、サステナビリティなどで差別化を図っている。企業間の競争軸は、素材の革新、細分化市場への深耕、販売チャネルの最適化に集約されている。