株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝)は、同社が運営する「話題の本.com」(https://wadainohon.com)の公式YouTube（https://www.youtube.com/@wadainohon_com）にて『食はいのち』（橋本 志津 (著)／幻冬舎）の動画を公開しました。

『食はいのち』（橋本 志津 (著)／幻冬舎）

書籍概要

https://youtube.com/shorts/t8RpGIb1PaQ

作り手の顔が見えにくい時代――「家族のための食」から始まった牧場の取り組みが、“食の原点”を問いかける添加物や遺伝子組み換え作物、価格競争や食品ロスなど、現代の「食」は多くの課題を抱えています。効率や利便性が優先されるなかで、私たちは「何を食べるか」よりも「どう手軽に摂るか」を重視しがちです。しかし、日々の食事こそが体と心をつくり、人を良くする土台となります。著者は岩手県一関市で「Ark館ヶ森」を営み、豚や羊、卵、野菜、小麦までを自ら育て、加工し、レストランやファーマーズマーケットで届ける一貫・循環型農業を実践してきました。その原点にあるのは、「家族に安心して食べさせられるものだけをつくる」という揺るぎない信念です。半世紀にわたる挑戦と継承の歩みを背景に、本書は「安全」「体験」「循環」「つながり」「未来」といった視点から、なぜ人は食にこだわるのか、なぜ農業はいのちを育むのかを問い直します。生産者と消費者が顔を合わせ、自然とともに生きる営みのなかに、これからの食と社会の希望を見いだす一冊です。

著者

橋本志津（はしもと しづ）

https://amzn.to/4rUd0ao

岩手県一関市に「Ark館ヶ森」を展開する株式会社アークの取締役会長。埼玉県長瀞町に生まれ、埼玉県立熊谷女子高校を卒業し、同県深谷市に嫁ぐ。夫が養豚業の事業拡大を目指す中でより広い土地を求め、1975年岩手県藤沢町に移住し、（有）橋本ファーム岩手牧場を開設した。その10年後、手づくり（有）館ヶ森ハム工房、1992年に館ヶ森アーク牧場（現在のArk館ヶ森）を開設。「食はいのち」の理念のもとに生産してきた農畜産物は、地元・近県のみならず、全国の多くのファンに支えられている。花と自然と読書をこよなく愛す。2男2女あり。

本記事に関する問い合わせはこちら

https://youtube.com/shorts/t8RpGIb1PaQ

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階TEL：03-5411-6270URL ：https://gentosha-go.com/