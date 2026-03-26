全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、「世にも奇妙な物語」を3月31日（火）よる9時より放送します。

１．ドラマ「世にも奇妙な物語」について

日常の中にまぎれこんでくる奇妙な出来事、不思議な事件、おかしな人物を描く、オムニバス形式のドラマシリーズ。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/kimyo/ ※画像クレジットは各話によって異なります。※タイトル画像のクレジットはございません（4月22日放送分まで）。

２．放送スケジュール

3月31日（火）スタート火・水曜 よる 9時00分～

3月31日（火） 「シンデレラ」「夢」「秘密の花園」4月1日 （水） 「神様」「ハネムーン」「もうひとり」4月8日 （水） 「顔色」「完全犯罪」「ＤＯＯＲ」4月21日（火） 「死体くさい」「ゴミが捨てられない」「息づまる食卓」4月22日（水） 「歩く死体」「離れません」「８時５０分」

※4月29日（水）以降の放送はHPをご参照ください。

３．3月31日（火）放送話 あらすじ

https://www.twellv.co.jp/program/drama/kimyo/

■「シンデレラ」

康子（中島唱子）はブティックに勤務している。太った体格を上手に使って客の虚栄心をくすぐり、売上はいつもダントツ。その反面、同僚からは嫌われてしまっていた。ある日、店の前で靴磨きをしている絹代（もたいまさこ）から声をかけられ、康子に100万円で美しくしてあげると提案。康子はその提案に乗り、美しく変身する。

■「夢」

エリート医師の結城康平（世良公則）は、このところモノクロの奇妙な夢に悩まされていた。男に襲われ、相手が持っていたナイフを奪い刺し殺したり、警官に追われて発砲したり。やがて、それは白昼夢となり、仕事にも影響がでるほどになってしまった。ある日、取り調べを受けている結城が殴られるという夢を見た。夢から覚めると、殴られた場所にアザができていて…。

■「秘密の花園」

松田直人（鶴見辰吾）は天才科学者。恋人の由利恵（大西結花）との結婚を半年後に控えていたが、交通事故で彼女を亡くしてしまう。由利恵の細胞を使って、”ユリエ”というクローン人間を作ることに成功するが、ユリエの存在が世間に知られることを恐れ、古い洋館に閉じ込めて生活させるのだったが…。

3月31日放送分 クレジット：©キティフィルム

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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