近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）4月、16番目の学部となる「看護学部」を開設します。4月4日（土）、近畿大学おおさかメディカルキャンパス（大阪府堺市）に新入生120名とその保護者を迎え、看護学部 開学部式を執り行います。フリーアナウンサーでご自身も闘病経験のある笠井信輔氏にご講演いただき、新入生が看護師に求められる役割について考える機会とします。なお、本学が新たな学部を開設するのは、令和4年（2022年）の情報学部開設以来、4年ぶりとなります。【本件のポイント】●16番目の学部となる「看護学部」を医学部および近畿大学病院のあるおおさかメディカルキャンパスに開設●看護学部の開設を記念し、新入生・保護者を迎え開学部式を開催●フリーアナウンサーの笠井信輔氏をゲストに迎えた講演会を実施し、新入生が看護師に求められる役割について考える機会とする【本件の内容】近畿大学16番目の学部として新たに開設する看護学部では、医学部と大学病院を擁する総合大学としての強みを生かし、先進的な医療環境のもとで高度医療や災害時の健康危機に対応できる確かな看護実践力を備えた人材の育成をめざします。さらに、ICTやAIを活用した新たな看護のあり方にも対応し、多職種の専門職や患者・家族などの当事者と協働しながら組織的な医療・ケアを推進し、社会の変革に貢献できる人材「近大スマートナース」の輩出をめざします。看護学部 開学部式では、近畿大学吹奏楽部によるオープニングファンファーレやウェルカムムービーの上映、共に学ぶ医学部生代表からのメッセージなどを通して、新入生および保護者を歓迎します。さらに、第2部の講演会では、フリーアナウンサーの笠井信輔氏をゲストに迎え、ご自身の悪性リンパ腫の闘病を通じて体感された、患者にとっての看護の力、看護師の存在についてご講演いただきます。本講演を通じて、新入生が看護職に求められる役割への理解を深める機会とします。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）4月4日（土）15：30～17：00（開場15：00） 15：30～16：00 第1部 看護学部 開学部式 16：05～16：50 第2部 特別講演会場所 ：近畿大学おおさかメディカルキャンパス 3号館3階 多目的ホール （大阪府堺市南区三原台1丁14番1号、南海泉北線「泉ケ丘駅」から徒歩約6分）出席予定：堺市 市長 永藤英機 氏 学校法人近畿大学 理事長 世耕弘成 近畿大学 学長 松村到 近畿大学医学部・病院統括副学長 工藤正俊 近畿大学医学部長 西尾和人 近畿大学看護学部長 小松浩子 看護学部新入生 約120名、保護者 約200名 他ゲスト ：フリーアナウンサー 笠井信輔 氏※出席者は変更になる場合があります。【ゲストプロフィール】笠井信輔（かさいしんすけ）氏東京都出身。昭和62年（1987年）早稲田大学卒業後、フジテレビに入社。朝の情報番組「とくダネ！」を20年間担当後、令和元年（2019年）9月に33年間勤めたフジテレビを退社し、フリーアナウンサーへ転身。その2カ月後に血液のがんである悪性リンパ腫が判明し、4カ月半の入院、治療の結果「完全寛解」となる。現在はテレビ、ラジオ、講演だけでなく、がんについての知識の普及などを通じて、医療関連にも活動の幅を広げている。【看護学部概要】募集人員 ：110人学部構成 ：看護学部看護学科志願者数 ：1,899名＜男女比：男子198名（10.4％）、女子1,701名（89.6％）＞取得可能資格：看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格（選択制）、養護教諭二種免許【関連リンク】医学部 医学科 医学部・病院統括副学長・教授 工藤正俊（クドウマサトシ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/569-kudou-masatoshi.html医学部 医学科 教授 西尾和人（ニシオカズト）https://www.kindai.ac.jp/meikan/757-nishio-kazuto.html医学部https://www.kindai.ac.jp/medicine/看護学部https://www.kindai.ac.jp/nursing/近畿大学病院https://www.med.kindai.ac.jp/