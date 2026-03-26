ハイドロコロイド絆創膏「キズクイック」は、2026年3月に発売10周年を迎えます。日頃よりご愛用いただいているお客様、お取引先様をはじめとするすべての関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。 キズクイックは、創傷を乾かさずに治癒する「湿潤療法」に基づいた家庭用創傷パッドとして 2016年に誕生しました。この10年で、傷は「消毒して乾かす」という従来の考え方から、「かさぶたを作らずに治す」という新しいケア方法へと徐々に認知が広がり、湿潤療法は一般家庭でも広く知られる存在となりました。

市場の変化と誕生の背景

キズクイック誕生の背景には、市場環境の大きな変化がありました。 2015年前後、海外製の安価なハイドロコロイド製品が一般医療機器として市場に流入し、 管理医療機器との区別が消費者にとって分かりにくくなる状況が生まれていました。流通の現場でも品質への関心が高まり、ドラッグストアでは管理医療機器製品のみを取り扱う方針が広がりつつありました。 当社の従来製品「モイストキュア」もこうした市場環境の影響を受け、ピーク時と比べ出荷数が約70％減少するという厳しい状況に直面しました。 そのような中、2014 年には薬事制度の改正が行われ、医療機器の制度は医薬品医療機器等法（旧薬事法改正）として新たに整備されました。管理医療機器（クラスⅡ）が承認から認 証制度へ変更されたことも追い風となり、当社は製品の基盤技術である膏体の改良とともに、管理医療機器としての認証取得に取り組みました。 こうして誕生したのが、家庭用創傷パッド「キズクイック」です。

0.3mm から始まった「貼る安心」の進化

キズクイックは、独自の製造技術により 0.3mm の超薄型ハイドロコロイドとして開発されました。薄く肌になじみやすい構造により、日常生活の中でも違和感の少ない貼り心地で 「傷をきれいに治す（治癒の促進）」環境を整えます。 手指に使用されることが多い日本市場を見つめて、水仕事での強さを意識した設計を目指しました。高い粘着力を維持しながらも、ハイドロコロイドの特性である吸水時の粘着力変化を緻密に制御。吸水スピードを調整することで、水に触れても剥がれにくく、かつ剥がす際には肌への負担が少ない組成を実現しました。また、伸縮性の高いフィルムを採用することで動きのある部位でもしっかりフィットすることを実現しました。

購入者の 92%が「今後も購入したい」と回答

当社が実施したアンケート(回答数 2,500件)では、キズクイック購入者の92%が「今後も購入したい」と回答されました。商品評価では「水に強く濡れてもはがれにくい」が84%で最も高い評価となりました。また、「今後どのような場面で使用したいか」という質問では「家事や料理などの水仕事」が86%で最多となり、家庭における水仕事の中で傷を保護したいニーズの高さがうかがえます。

滋賀・日野町から届ける品質

キズクイックは、原料の調合や膏体の塗工から最終製品への包装まで、滋賀県日野町の自社工場で一貫生産されています。製造拠点では国際品質規格 ISO13485 に準拠した品質管理体制を整え、安全性と安定した品質の確保に努めています。 また、工場見学イベント「しがオープンファクトリー」などを通じて、地域社会との交流も続けており、ものづくりを通じた地域との共生も大切にしています。

次の10年へ

近年はセルフケアへの関心が高まり、「自分の体を自分で守る」という意識が社会全体で広がっています。傷のケアにおいても、日常生活の中で快適に使える製品へのニーズは今後さらに高まると考えられます。 キズクイックはこれからも、安心して使える製品づくりと技術開発を通じて、日常の小さな傷を支える存在であり続けたいと考えています。 発売から10年。 これからの10年も、目立たぬ一枚で皆さまの安心を支えてまいります。

■製品情報

販売名：キズクイック各種 管理医療機器 家庭用創傷パッド 医療機器認証番号：228AABZX00032000 希望小売価格：660円（税抜）

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■会社概要 社名 ： 東洋化学株式会社 所在地 ： 【本社・工場】〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008 番地 公式 HP ： https://www.toyokagaku.com/ 創業 ： 昭和34年4月1日 設立 ： 昭和49年6月24日 資本金 ：1,100万円 代表者 ： 代表取締役 岡 幸一 事業内容： 医療機器・医薬部外品の製造販売・化粧品・衛生用品の販売・その他関連商品の販売 ＜お問い合わせ先＞ 東洋化学株式会社 担当：岡 哲平 電話番号：0748-43-0086 メールアドレス：t-oka@toyokagaku.com 公式ホームページ：https://www.toyokagaku.com/