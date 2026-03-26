パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、「iiyama PC」ブランドより、インテル® Core™ Ultra 7 270K Plus、Core™ Ultra 5 250KF Plusを搭載したBTOパソコンを3月26日（木）より販売いたします。

■インテル® Core™ Ultra プロセッサー（シリーズ2）に新ラインナップ追加

インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 270K Plus、インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 250KF Plus を搭載したBTOパソコンが新たに加わりました。新たに加わったモデルは、Efficient-core（E-core）の増強に加え、CPU内のダイ間を接続する通信インターフェースの動作周波数を最大900MHz引き上げたことで、マルチスレッド性能が大きく向上。複数の作業を同時に行うマルチタスク環境でも、よりスムーズで快適な操作性を実現します。さらに、既存のインテル® 800シリーズ・チップセット搭載マザーボードとの互換性を備えており、現在の環境を活かしたスムーズなアップグレードも可能です。また、既存のインテル® Core™ Ultra デスクトップ・プロセッサー（シリーズ2）と比較して、ゲーミング性能は平均13～15%向上。より滑らかで応答性に優れたゲーム体験を提供します。 日常の作業はもちろん、クリエイティブな制作やゲームプレイにおいても、ストレスのない高いパフォーマンスを発揮します。

■ インテル® Core™ Ultra プロセッサー（シリーズ2）について

インテル® Core™ Ultra プロセッサー（シリーズ 2）は、新たなアーキテクチャーが採用され、P-coreが9%、E-coreが32%、従来世代の製品に比べてIPC（1サイクルあたりの処理できる命令数）が向上いたしました。コンピュートタイルや、SOCタイル、グラフィックスタイル、IOタイルなどチップレット構造を採用し、新たにAI処理に特化したNPUが内蔵されました。 前世代と同様にシングルスレッド処理性能を重視したPerformance-core（P-core）と、マルチスレッド性能を重視し電力効率に優れたEfficient-core（E-core）を同じシリコンダイ上に実装しています。進化したインテル® スレッド・ディレクターにより、シームレスにP-core、E-coreに処理を割振り、より効率的な処理を実現しました。 そして新しいインテル® 800 シリーズ・チップセットに対応し、PCI-Express 5.0最大レーン数の増加やThunderbolt™ 5の拡張カード対応など、プロセッサーの能力を発揮させる足回りも強化されています。※マザーボードの仕様により搭載ポートが異なります。

◇ インテル® Core™ Ultra プロセッサー（シリーズ2） 特集ページ

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■ AI処理に特化したNPUを搭載

インテル® Core™ Ultra プロセッサー（シリーズ 2）は、AI処理に特化したNPUを搭載し、AI処理を使用するアプリケーションを優れた電力効率で実行することができます。内蔵グラフィックスの進化したXe LPGアーキテクチャーや、P-coreと連携し、優れたAI実行パフォーマンスを実現します。

■ モデルのご紹介

下記は、インテル® Core™ Ultra 7 270K Plus、インテル® Core™ Ultra 5 250KF Plus搭載 BTOパソコンのモデル例になります。他にも複数のモデルをご用意しております。【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-R789-LC270K-XKX [RGB Build]販売価格：994,800円※モニタ・マウス・キーボードは別売りですhttps://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1219131&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260326_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 270K Plus / DDR5 64GB(32GB×2) / インテル® Z890 / 2TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / NVIDIA GeForce RTX™ 5090 32GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 1200W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源

製品名：LEVEL-R789-LC270K-UKX販売価格：529,800円※モニタ・マウス・キーボードは別売りですhttps://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1217274&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260326_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 270K Plus / DDR5 32GB(16GB×2) / インテル® Z890 / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / NVIDIA GeForce RTX™ 5070 Ti 16GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 850W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源製品名：LEVEL-R789-LC250KF-TKX販売価格：379,800円※モニタ・マウス・キーボードは別売りですhttps://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1219135&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260326_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home / インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 250KF Plus / DDR5 16GB(8GB×2) / インテル® Z890 / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / NVIDIA GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 750W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房 ホームページhttps://www.pc-koubou.jp※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jpグッドウィル URL : https://www.goodwill.jp代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

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