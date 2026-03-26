有限会社オンリーユーは、当社所属俳優・藤田真澄(ふじた・ますみ／27)が、このたび「とちぎ未来大使」に就任したことをお知らせいたします。

藤田は3月26日、栃木県庁にて「とちぎ未来大使」の委嘱を受けました。





交付式の写真





■交付式の様子

福田富一知事から「人を楽しませる仕事は天職ですね」とのお言葉をいただき、さらに「“バズらせ俳優”として、栃木をバズらせてください」と激励をいただきました。





藤田真澄 宣材写真





藤田真澄は、栃木県上三川町出身。これまでにフジテレビ『ナンバMG5』『愛の、がっこう。』などに出演し、先日最終回を迎えたフジテレビドラマ『ラムネモンキー』では、ビデオ屋店主・蛭田哲夫役を務めました。

また、主演映画『明日に向かって演れ！』は、新宿・宇都宮・名古屋・大阪で上映され、各地で好評を博しました。さらに、同作は栃木県内では2館目となる小山シネマロブレにて、2026年5月8日より1週間の上映を予定しています。

俳優業に加え、TikTokの個人アカウントはフォロワー28万人超、主宰する演劇ユニット「4cus」の総フォロワー数は18万人超を誇るなど、SNSでも高い発信力を持つ藤田。今回の就任を機に、今後は俳優活動と並行して、地元・栃木県の魅力を広く発信してまいります。





藤田真澄主演映画『明日に向かって演れ！』ビジュアル写真

フジテレビドラマ「ラムネモンキー」キャラクター写真1





■藤田真澄 コメント

このたび「とちぎ未来大使」に就任させていただくこととなり、大変光栄に思っております。

地域のイベントに積極的に参加し、地域の興行や文化活動の活性化に貢献していきたいです。

そして、地元の皆さんに愛される俳優を目指します。

SNSクリエイターとしては、TikTokのフォロワー約28万人という強みを生かし、各地域の魅力をSNSで発信するお手伝いをしていきたいです。

「どう見せれば魅力がもっと伝わるのか」「どんな切り口なら広がるのか」を地域の皆さんと一緒に考え、寄り添いながら発信してまいります。





＜栃木県への愛着＞

僕の夢の原点は、ここ栃木で生まれました。

中学生の頃、目立ちたがり屋だった僕を温かく受け入れてくれたのが、教頭先生でした。

文化祭では、教頭先生が演出を務める演劇公演に参加させていただき、表現することの高揚感や、仲間たちの笑顔がキラキラと輝いて見えたのを今でも覚えています。

「こんな仕事がしたい」

そう思った瞬間、僕の夢は俳優になることへと決まりました。

素敵な夢をくれた栃木を背負い、そして栃木県に恩返しをするために、僕は今も俳優を続けています。









■藤田真澄 プロフィール

藤田真澄(ふじた・ますみ)

栃木県上三川町出身。上三川町立上三川小学校、上三川町立上三川中学校、栃木県立宇都宮南高等学校、桜美林大学卒業。ポップでテンポのある芝居を持ち味とし、『踊る大捜査線』シリーズで知られる本広克行監督からは、「ムロツヨシになりうる逸材」と評される。

これまでにフジテレビ『ナンバMG5』『愛の、がっこう。』などに出演。先日最終回を迎えたフジテレビドラマ『ラムネモンキー』では、ビデオ屋店主・蛭田哲夫役を務めた。

主演映画『明日に向かって演れ！』は、新宿・名古屋・大阪・宇都宮で上映され、各地で好評を博した。また、栃木県内では2館目となる小山シネマロブレにて、5月8日より1週間の上映を予定している。

俳優業のほか、TikTokの個人アカウントはフォロワー28万人超、主宰する演劇ユニット「4cus」の総フォロワー数は18万人超を誇る。さらに、テレビCM「クインテッサホテル」にも出演中。

SNS総合リンク： https://lit.link/fujitamasumi









■とちぎ未来大使に関して

とちぎ未来大使は、栃木県知事より任命される地位・称号です。

県内外で活躍している方で、栃木県に深い愛着を持ち、とちぎの魅力・実力の対外的な情報発信を積極的に行ってくれる方に、知事が「とちぎ未来大使」を委嘱しています。

とちぎ未来大使には、本県の魅力や実力などの情報発信や、元気なとちぎづくりへの支援などが期待されています。

(栃木県公式ホームページより抜粋)

URL： https://www.pref.tochigi.lg.jp/c05/pref/kihon/sonota/1285545941380.html





＜大使の主な役割＞

・栃木県の魅力・実力の情報発信

・元気なとちぎづくりへの貢献





＜活動内容＞

・日常の活動の中での栃木県の魅力・実力の情報発信

・とちぎ未来大使名刺を活用した情報発信

・栃木県政、各種事業への協力

・SNSや周囲への口コミによる栃木県のPR