【FRONTIER】「インテル Core Ultra プロセッサー 200S Plus シリーズ」を搭載したデスクトップパソコンの販売を開始 ～高いゲーミング性能を発揮し、AIや制作もこなす最新CPU～
インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、「インテル Core Ultra プロセッサー 200S Plus シリーズ」を搭載したデスクトップパソコンの販売を2026年3月26日（木）16時より開始しています。
■製品の概要
このたび販売を開始する製品は、「インテル Core Ultra プロセッサー 200S Plus シリーズ」を搭載したデスクトップパソコンです。前世代（Core Ultra 200S）からゲーミング性能を大幅に引き上げた最新CPUで、フレームレートの向上やカクつきの抑制を実現しています。
ラインナップは、冷却性能と拡張性に優れた4種類のケースに、それぞれグラフィックスカード、電源が異なるモデルをご用意しました。高負荷な作業でも安定した動作を実現し、クリエイティブ用途やゲーム、AI処理、ビジネスなど、幅広いシーンで活躍します。いずれもニーズに合わせてカスタマイズが可能ですので、ぜひご希望に合った構成をお選びください。
こちらの製品は、FRONTIERダイレクトストア（ https://www.frontier-direct.jp/ ）にて、2026年3月26日（木）16時より販売を開始しています。
■インテル Core Ultra プロセッサー 200S Plus シリーズ搭載PCはこちら
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejIntelP/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345236/images/bodyimage1】
■製品の特長
＜インテル Core Ultra プロセッサー 200S Plus シリーズ搭載＞
「インテル Core Ultra プロセッサー 200S Plus シリーズ」は、前世代（Core Ultra 200S）からゲーミング性能を大幅に引き上げた最新CPUです。
最大の特徴は、アーキテクチャの改良によるレイテンシの短縮です。CPU内部のタイル間通信を行うインターコネクトの動作クロックを従来の2.1GHzから3.0GHzへ約42%高速化。これにより、データのやり取りがよりスムーズになり、特にCPU負荷の高いゲームシーンでのフレームレート向上やカクつきの抑制を実現しました。
上位モデルの インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus は、高性能なPコア8基に加え、高効率なEコアを前モデル比で4基増量した16基搭載（計24コア/24スレッド）。マルチスレッド性能も強化され、ゲーム実況などの並行作業にも強くなりました。
インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250KF Plus もEコアを4基増量し、計18コア（6P+12E）へと進化しています。
既存ゲームから最新クリエイティブ用途まで、比類なき処理性能と快適な動作を提供する新次元のPCをぜひご体感ください。
＜冷却性と拡張性に優れた人気のタワー型ケースを採用＞
◎FREXAR Zシリーズ［幅約230mm × 高さ約502mm × 奥行約457mm］
◎FREXAR Xシリーズ［幅約235mm × 高さ約366mm × 奥行約467mm］
フルタワーのZシリーズ、ミニタワーのXシリーズともに、流線型を基調としたフォルムで、シンプルながら存在感を放つデザインのケースです。また、ケースカラーと内部パーツの配色もブラック／ホワイトで統一しております。
FREXARモデルは標準3年保証をはじめとした充実のサポート体制を備えておりますので、長く安心してお使いいただけます。
◎MFGシリーズ［幅約231mm × 高さ約497mm × 奥行約474mm］
人気パーツメーカーMSI社とのコラボレーションモデルです。4基のARGB対応のケースファン（フロント3基・リア1基）装備で高い冷却性能を有しており、ハイスペックなパーツ搭載時にも効率的に冷却することが可能です。サイドパネルだけでなく、フロントにも強化ガラスを採用したスタイリッシュなデザインにより、サイドのLEDスリットと前後のLEDファンのイルミネーションが鮮やかに映えます。※ケースカラーは白と黒の2色から選択可
◎GBシリーズ［幅約232mm x 高さ約493mm x 奥行約496mm］
ARGBライトストリップ内蔵のフロントメッシュパネルとガラスサイドパネルを採用したきらめく外観のケースを採用しています。前面に搭載した2つの160mm大型ファンのパワフルな吸気で通気性を底上げし、効率的なエアフローを実現しました。
配信元企業：インバースネット株式会社
■製品の概要
このたび販売を開始する製品は、「インテル Core Ultra プロセッサー 200S Plus シリーズ」を搭載したデスクトップパソコンです。前世代（Core Ultra 200S）からゲーミング性能を大幅に引き上げた最新CPUで、フレームレートの向上やカクつきの抑制を実現しています。
ラインナップは、冷却性能と拡張性に優れた4種類のケースに、それぞれグラフィックスカード、電源が異なるモデルをご用意しました。高負荷な作業でも安定した動作を実現し、クリエイティブ用途やゲーム、AI処理、ビジネスなど、幅広いシーンで活躍します。いずれもニーズに合わせてカスタマイズが可能ですので、ぜひご希望に合った構成をお選びください。
こちらの製品は、FRONTIERダイレクトストア（ https://www.frontier-direct.jp/ ）にて、2026年3月26日（木）16時より販売を開始しています。
■インテル Core Ultra プロセッサー 200S Plus シリーズ搭載PCはこちら
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejIntelP/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345236/images/bodyimage1】
■製品の特長
＜インテル Core Ultra プロセッサー 200S Plus シリーズ搭載＞
「インテル Core Ultra プロセッサー 200S Plus シリーズ」は、前世代（Core Ultra 200S）からゲーミング性能を大幅に引き上げた最新CPUです。
最大の特徴は、アーキテクチャの改良によるレイテンシの短縮です。CPU内部のタイル間通信を行うインターコネクトの動作クロックを従来の2.1GHzから3.0GHzへ約42%高速化。これにより、データのやり取りがよりスムーズになり、特にCPU負荷の高いゲームシーンでのフレームレート向上やカクつきの抑制を実現しました。
上位モデルの インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus は、高性能なPコア8基に加え、高効率なEコアを前モデル比で4基増量した16基搭載（計24コア/24スレッド）。マルチスレッド性能も強化され、ゲーム実況などの並行作業にも強くなりました。
インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250KF Plus もEコアを4基増量し、計18コア（6P+12E）へと進化しています。
既存ゲームから最新クリエイティブ用途まで、比類なき処理性能と快適な動作を提供する新次元のPCをぜひご体感ください。
＜冷却性と拡張性に優れた人気のタワー型ケースを採用＞
◎FREXAR Zシリーズ［幅約230mm × 高さ約502mm × 奥行約457mm］
◎FREXAR Xシリーズ［幅約235mm × 高さ約366mm × 奥行約467mm］
フルタワーのZシリーズ、ミニタワーのXシリーズともに、流線型を基調としたフォルムで、シンプルながら存在感を放つデザインのケースです。また、ケースカラーと内部パーツの配色もブラック／ホワイトで統一しております。
FREXARモデルは標準3年保証をはじめとした充実のサポート体制を備えておりますので、長く安心してお使いいただけます。
◎MFGシリーズ［幅約231mm × 高さ約497mm × 奥行約474mm］
人気パーツメーカーMSI社とのコラボレーションモデルです。4基のARGB対応のケースファン（フロント3基・リア1基）装備で高い冷却性能を有しており、ハイスペックなパーツ搭載時にも効率的に冷却することが可能です。サイドパネルだけでなく、フロントにも強化ガラスを採用したスタイリッシュなデザインにより、サイドのLEDスリットと前後のLEDファンのイルミネーションが鮮やかに映えます。※ケースカラーは白と黒の2色から選択可
◎GBシリーズ［幅約232mm x 高さ約493mm x 奥行約496mm］
ARGBライトストリップ内蔵のフロントメッシュパネルとガラスサイドパネルを採用したきらめく外観のケースを採用しています。前面に搭載した2つの160mm大型ファンのパワフルな吸気で通気性を底上げし、効率的なエアフローを実現しました。
配信元企業：インバースネット株式会社
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