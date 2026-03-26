カプサイシン市場：世界調査報告、需要、シェア、製造業者、市場規模、成長、動向、展望（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年3月にカプサイシン市場に関する調査報告書を発表したと公表した。本報告書は、供給源タイプ別（天然、合成）、用途別（医薬品、食品・飲料、化粧品・パーソナルケア、農業、防衛・個人安全）、最終用途別（製薬およびバイオテクノロジー企業、FMCGおよび食品ブランド、化粧品企業、農薬関連企業、防衛製品供給業者）に市場を分類し、世界市場の分析、動向、機会、および2025年から2035年までの予測を提示するものである。さらに本報告書は、成長要因、市場機会、課題、脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを強調している。
カプサイシン市場の概要
カプサイシンは、主にトウガラシ属（Capsicum）に含まれる天然由来の生理活性化合物であり、その特徴的な辛味の原因物質である。化学的には脂溶性アルカロイドであり、体内に存在するTRPV1（トランジェント受容体電位バニロイド1）受容体と相互作用し、熱および痛覚の検知に関与する。カプサイシンは食品、医薬品、化粧品分野で広く利用されている。医療分野においては、関節炎、神経障害、筋肉の緊張に伴う痛みを緩和するため、外用クリームや貼付剤として使用される。また、抗酸化作用や代謝促進効果を有する可能性も示されている。さらに、眼や皮膚に対する強い刺激作用を有することから、自己防衛用のペッパースプレーにも利用されている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、カプサイシン市場規模は2025年に3億5,070万米ドルに達したことが確認されている。さらに、2035年末までに6億4,590万米ドルに達する収益が見込まれている。カプサイシン市場は、2025年から2035年の予測期間において、約6.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038394
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345151/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによるカプサイシン市場の定性的分析によれば、天然由来の生理活性化合物に対する需要の増加、医薬品および機能性食品における利用拡大、辛味食品および風味革新への需要の高まり、健康効果および医薬用途に関する認識の向上を背景として、カプサイシン市場規模は拡大すると見込まれる。カプサイシン市場における主要企業には、Lonza Group、Bayer AG、Alchem International Pvt. Ltd.、The Dow Chemical Company、Shanghai Danfan Network Science & Technology Co., Ltd.、Nufarm Canada、Valent BioSciences LLC、Kancor Ingredients Limited、BASF SEなどが含まれる。
本カプサイシン市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、日本の顧客の特定のニーズに対応した詳細分析も提供している。
目次
● カプサイシン市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 世界のカプサイシン市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）に関する需要および機会分析（日本を含む各国別、2035年まで）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：供給源タイプ別、用途別、最終用途別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
カプサイシン市場のセグメンテーション
● 供給源タイプ別：
o 天然、合成
カプサイシン市場の概要
カプサイシンは、主にトウガラシ属（Capsicum）に含まれる天然由来の生理活性化合物であり、その特徴的な辛味の原因物質である。化学的には脂溶性アルカロイドであり、体内に存在するTRPV1（トランジェント受容体電位バニロイド1）受容体と相互作用し、熱および痛覚の検知に関与する。カプサイシンは食品、医薬品、化粧品分野で広く利用されている。医療分野においては、関節炎、神経障害、筋肉の緊張に伴う痛みを緩和するため、外用クリームや貼付剤として使用される。また、抗酸化作用や代謝促進効果を有する可能性も示されている。さらに、眼や皮膚に対する強い刺激作用を有することから、自己防衛用のペッパースプレーにも利用されている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、カプサイシン市場規模は2025年に3億5,070万米ドルに達したことが確認されている。さらに、2035年末までに6億4,590万米ドルに達する収益が見込まれている。カプサイシン市場は、2025年から2035年の予測期間において、約6.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによるカプサイシン市場の定性的分析によれば、天然由来の生理活性化合物に対する需要の増加、医薬品および機能性食品における利用拡大、辛味食品および風味革新への需要の高まり、健康効果および医薬用途に関する認識の向上を背景として、カプサイシン市場規模は拡大すると見込まれる。カプサイシン市場における主要企業には、Lonza Group、Bayer AG、Alchem International Pvt. Ltd.、The Dow Chemical Company、Shanghai Danfan Network Science & Technology Co., Ltd.、Nufarm Canada、Valent BioSciences LLC、Kancor Ingredients Limited、BASF SEなどが含まれる。
本カプサイシン市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、日本の顧客の特定のニーズに対応した詳細分析も提供している。
目次
● カプサイシン市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 世界のカプサイシン市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）に関する需要および機会分析（日本を含む各国別、2035年まで）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：供給源タイプ別、用途別、最終用途別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
カプサイシン市場のセグメンテーション
● 供給源タイプ別：
o 天然、合成