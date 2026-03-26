新府藤武神社例大祭実行委員会は、2026年4月19日（日）、山梨県韮崎市の新府城跡内にある新府藤武神社にて、「令和8年度 新府藤武神社例大祭（通称：お新府さん）」を開催いたします。

本祭典は、武田勝頼公が築城した新府城跡を舞台に、古くから地域住民に「おしんぷさん」の愛称で親しまれてきた伝統行事です。

最大の見どころは、城跡へ続く249段の急峻な石段を一気に駆け上がる「神輿渡御」。 その圧倒的な迫力は、毎年多くの見物客を魅了しています。









■ 開催の見どころ

・圧巻の神輿渡御（14:00～）： 中田町中條地区内を巡った神輿が、祭りのハイライトとして249段の石段登坂に挑みます。

・伝統芸能の奉納： 穂坂町倭文神社(しずりじんじゃ)神楽講による神楽奉納が神楽殿で行われるほか、韮崎工業高校太鼓隊による力強い演奏や、よさこい踊り（甲斐の国小粋）が披露されます。

・地域一体となった催し： 自由参加のカラオケ大会や歌謡ショー、地元の有志による奉納踊りなど、城跡の本丸跡が多彩なエンターテインメントに包まれます。

■ 開催概要

日時： 令和8年4月19日（日曜日） 9:00～16:15

会場： 新府藤武神社（山梨県韮崎市中田町中條上野字城山 / 新府城跡内）

アクセス： * JR中央線「新府駅」より徒歩約15分

中央自動車道「韮崎IC」より車で約20分

駐車場： 新府城跡駐車場（約30台）、新府共選場駐車場

主催： 新府藤武神社例大祭実行委員会

■ 当日のタイムスケジュール（予定）

09:00 神輿発輿御祭

10:30～14:40 神楽奉納

11:00 カラオケ大会

13:00 韮崎工業高校太鼓隊演奏

13:30 よさこい踊り

14:00 神輿石段登坂開始（注目のハイライト）

15:00 神事

韮崎市の魅力を紹介｜新府城跡♪









武田勝頼公によって七里岩（しちりいわ）の台地に1581年に築城された城郭。

新府とは、「新しい府中」という意味で、勝頼公が本拠を甲府市の躑躅ヶ崎館つつじがさきやかたからこの地に移転を計画し、新しい府中を造ろうとしたことが窺かがえます。

1582年、織田・徳川軍に攻められ、入城からわずか68日という短さで勝頼公自ら火を放つこととなりましたが、近年の発掘調査により、丸馬（まるうま）出だしや三日月（みかづき）堀ぼり、出構（でかまえ）など、その遺構からは武田家の築城技術が随所に施されており、戦国武田家の集大成の城をいまに伝える良好な城跡です。

1973年に国の指定文化財（史跡）に指定、その後「続日本100名城」にも選出されています。

現在は本丸跡近くに勝頼公を祀る藤武神社が鎮座しています。

新府城跡からは、富士山や八ヶ岳のほか、春には一面に咲き誇る新府桃源郷も絶景です。

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