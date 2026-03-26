大東市 市制施行７０周年記念イベントを発表

大東市は、令和８年４月１日に市制施行７０周年を迎えます。

次の時代に向けた新たな一歩を踏み出す節目の年として、これまで本市の発展を支えてくださった市民の皆さまへの感謝を込め、年間を通じて多彩な記念イベントを実施します。

記念イベントでは、１０年ぶりとなる「だんじり大集結」や全国放送番組「NHKのど自慢」の開催をはじめ、市民団体や学校と連携した歴史・文化・スポーツなど、幅広い分野で、約３０の市民参加型イベントを展開します。

これらの取組を通じて、市民の皆さまの大東への愛着と誇りを育むとともに、市外の方にも大東の魅力を知っていただき、「大東が好き」と感じていただける機会を創出してまいります。

本市のまちづくり理念である「一人ひとりの幸せの増大」の実現をめざし、市民の皆さまとともに、次の時代の大東市を築いていきます。

（左から）市制施行７０周年記念ロゴマーク、60周年時の「だんじり大集結」、三好長慶「なりきり体験」、市民参加運動会

＜ピックアップイベント＞

■１０年ぶり！「だんじり大集結」

大東市のだんじりの歴史は、１８００年代頃まで遡り、現代まで地域の誇りとして受け継がれてきました。本市のだんじりは地域ごとに特色があり、精巧で力強い彫刻や豪華な飾り幕が施され、中には日本最大級といわれるだんじりを有する地域もあります。大東市の歴史と地域文化の魅力を象徴する「だんじり大集結」を約１０年ぶりに開催します。

・開催日：令和８年１１月８日（日）

・開催場所：大東中央公園（大東市役所から徒歩約１５分）

■１０年ぶり！ 『全国放送番組「NHKのど自慢」』

市制施行７０周年を記念し、全国的に親しまれている公開番組「NHKのど自慢」を約10年ぶりに開催します。市民の生き生きとした歌声を通して、全国へ大東市の魅力を発信します。

・予選：令和８年８月１５日（土）

・本選：令和８年８月１６日（日）

・開催場所：サーティホール（大ホール）

■地域の力でまちを活性化

NPOや市民団体等の持つ専門性や柔軟性を生かして、地域の力で市制７０周年を盛り上げるイベントの企画案を広く募集したところ、多くの応募がありました。そのうち、２事業が選ばれました。

①ハンデがあってもなくても、大人も子どもも一緒に体験しよう

ユニバーサル運動会＠ふかきたスポーツDAY

・実施内容：障害の有無にかかわらず、誰もが分け隔てなく参加できるスポーツ体験や運動会を開催します。

・開催日：令和９年３月（予定）

・開催場所：深北緑地（予定）

②三好長慶＆飯盛城跡 まるごと・賑わいフェスタ

・実施内容：続日本１００名城にも選ばれている国史跡・飯盛城跡や三好長慶の偉業を、市内の学校等と連携しながら広く発信する歴史ＰＲイベントです。

＜７０周年を契機にめざすこと＞

大東市は、生駒山系の自然、三好長慶ゆかりの歴史、地域に根差した文化、そして子育てしやすい都市環境など、多彩な魅力を備えたまちです。

今回の７０周年記念イベントでは、単なる周年イベントにとどまらず、

・市民のまちへの愛着・誇りの醸成

・市外への魅力発信

・世代を超えた参加と交流の促進

・次の時代に向けたまちの一体感の創出

を図ってまいります。

大東市はこれからも、ブランドメッセージ「子育てするなら、大都市よりも大東市。」のもと、市民一人ひとりが幸せを実感できるまちづくりを進めていきます。

■絆を深める７０周年記念イベント

年間を通じて、約３０の記念イベントを実施予定です。

各種イベントについては下記リンクもしくはQRコードからご覧いただけます。

https://www.city.daito.lg.jp/site/iju/68665.html



70周年記念事業一覧

