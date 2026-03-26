日清ヨーク株式会社（社長:前田 健二）は、「十勝のむヨーグルト」が「刀剣乱舞ONLINE」とコラボレーションした、「十勝のむヨーグルト 腸活には、双（ダブル）の菌キャンペーン」を2026年4月5日（日）より実施します。応募者全員に、「刀剣乱舞ONLINE」のゲーム内で使えるコラボオリジナルの便利道具『十勝のむヨーグルト プレーン ２０２６（コラボ）』と『十勝のむヨーグルト ブルーベリー ２０２６（コラボ）』をプレゼントするキャンペーンです。

また、「刀剣男士」をデザインした限定パッケージの商品を全国のスーパー・ドラッグストアなど（沖縄を除く）で発売します。10振り（キャラクターの単位）が登場した第1弾コラボ時には、累計出荷数が690万本を超え、大好評いただきました。今回はそこからパワーアップし、40振りがパッケージに登場。ゲーム内のショートストーリー「回想」で登場している2振りのペアを1つのパッケージに描き、5つのフレーバーごとに4種ずつ、全20種類のデザインを用意しました。刀剣男士の推しのペアを見つけてお楽しみください。





＜「十勝のむヨーグルト 腸活には、双の菌キャンペーン」特設サイトURL＞

https://www.tokachi-york.com/2026cp/

■キャンペーンについて

4月5日（日）より実施する「十勝のむヨーグルト 腸活には、双（ダブル）の菌キャンペーン」では、対象商品を購入して応募した方全員に、「刀剣乱舞ONLINE」のゲーム内で使えるオリジナルの便利道具をプレゼントします。今回、新アイテムとして『十勝のむヨーグルト ブルーベリー ２０２６（コラボ）』が初登場。また、第1弾コラボ時にご好評いただいた、『十勝のむヨーグルト プレーン ２０２６（コラボ）』も再登場し、2つのアイテムをセットで応募者全員にプレゼントします。ゲーム内で使用すると、キャラクターの“気力”が1アイテムにつき100回復します。審神者の皆さまの「腸活」と「出陣」をサポートします。

■キャンペーン名：十勝のむヨーグルト 腸活には、双（ダブル）の菌キャンペーン

■特典：「刀剣乱舞ONLINE」の便利道具（ゲーム内アイテム）『十勝のむヨーグルト ブルーベリー ２０２６（コラボ）』『十勝のむヨーグルト プレーン ２０２６（コラボ）』（応募者全員）

■応募期間：2026年4月5日（日）0:00～6月7日（日）23:59

■レシート有効期間：2026年4月3日（金）～6月7日（日）

■シリアルコード送付期間：

（１）2026年4月5日（日）0:00～4月30日（木）23:59にご応募頂いた方

2026年5月11日（月）～5月31日（日）にメールにてご送付

（２）2026年5月1日（金）0:00～6月7日（日）23:59にご応募頂いた方

2026年6月11日（木）～6月30日（火）にメールにてご送付

■応募方法：レシート有効期間中に十勝のむヨーグルト900gの5フレーバー（プレーン、ブルーベリー、糖質off、1日分の鉄分、ゴールデンパイン）のうち1種以上購入後、購入レシートを撮影し「特設サイト」より必要事項を記載のうえご応募ください。

記載したメールアドレスにアイテム交換用のシリアルコードが届きますので、ゲーム内の入力フォームにコードを入力すると、アイテムを獲得できます。

※ゲーム内アイテムは、複数の商品をお買い上げいただいても、入手できる“便利道具”は1アカウントにつき1セットですのでご注意ください。

■個人情報について：取得した個人情報は、賞品送付および賞品送付に必要な諸連絡、ならびにお問い合わせへの回答のために利用させていただくほか、弊社の商品開発、サービス向上の目的で個人を特定しない統計的情報の形でのみ利用させていただきます。

■十勝のむヨーグルト×刀剣乱舞ONLINE コラボパッケージについて

計20種類のオリジナルデザインパッケージを4月６日（月）より期間限定で発売します。10振りが登場した第1弾コラボ時からパワーアップし、40振りがパッケージに登場。ゲーム内で、特定の刀剣男士を一緒に出陣させると見られるショートストーリー「回想」にちなみ、「プレーン」には、回想 其の56「ふたつの山姥切」で登場している山姥切国広・山姥切長義ペア、「ゴールデンパイン」には、回想 其の143「竜の弟子」で登場している大倶利伽羅・火車切ペアなど、「回想」で登場する2振りがペアとなってパッケージをジャックします。すべてのパッケージを揃えて側面を並べると、春夏秋冬のイラストが完成するギミックも。是非推しの刀剣男士を探してみてください。





※中身は通常の「十勝のむヨーグルト」シリーズと同じです。

※「1日分の鉄分 900g」は栄養機能食品 (鉄・ビタミンB12) です。

※「ゴールデンパイン 900g」は、2026年4月6日(月)発売の期間限定フレーバーです。

【商品特長】

・生きて腸まで届く乳酸菌NY1301株とビフィズス菌BB12株を使用。

・長時間の丹念な発酵によるなめらかな口当たり。





【パッケージデザイン特長】

（１）正面には「刀剣乱舞ONLINE」から計40振りの刀剣男士が登場！

1パッケージに2振りのキャラクターが描かれています。刀剣を構えたクールなデザイン。





（２）側面には、四季折々の平野を背景に2振りの刀剣男士の姿が。

すべてのパッケージを揃えて並べると、桜・新緑・紅葉・雪景色の春夏秋冬のイラストが完成します。

【メッセージ】

今年、十勝に集いしは、四十振りの刀剣男士。

パッケージに描かれた二振りは、ただの並び、ではない。

揃った時にだけ語られる“物語”がある。

巡る季節に、巡る想い。そして、お腹を巡るは双の菌―。

乳酸菌とビフィズス菌。ふたつで、審神者を支えよ。

「双の菌、いざ出陣！」





【ペア・回想について】

■プレーン

・刀剣：三日月宗近・骨喰藤四郎／回想：其の12「足利家の話」

・刀剣：山姥切国広・山姥切長義／回想：其の56「ふたつの山姥切」

・刀剣：雲生・雲次／回想：其の167「雲居なす予報図」

・刀剣：笹貫・古備前信房／回想：其の172「波乗りらぶぴーす」

■ブルーベリー

・刀剣：千子村正・蜻蛉切／回想：其の46「困った癖」

・刀剣：南海太郎朝尊・水心子正秀／回想：其の74「新々刀の系譜」

・刀剣：長曽祢虎徹・源清麿／回想：其の75「名を分かつ」

・刀剣：山鳥毛・日光一文字／回想：其の95「翼顕現 桜」

■一日分の鉄分

・刀剣：和泉守兼定・堀川国広／回想：其の1「土方の話」

・刀剣：加州清光・大和守安定／回想：其の2「沖田の話」

・刀剣：一文字則宗・孫六兼元／回想：其の138「最強と無敵」

・刀剣：後家兼光・姫鶴一文字／回想：其の140「葦辺の鶴雀」

■糖質off

・刀剣：獅子王・小烏丸／回想：其の44「じっちゃんと一緒」

・刀剣：篭手切江・豊前江／回想：其の58「すていじ あくと１」

・刀剣：白山吉光・一期一振／回想：其の64「つるぎの兄弟」

・刀剣：蛍丸・面影／回想：其の168「蛍火と陽炎」

■ゴールデンパイン

・刀剣：小狐丸・鳴狐／回想：其の13「狐の話」

・刀剣：大典太光世・ソハヤノツルキ／回想：其の28「幕府の霊的な守り」

・刀剣：陸奥守吉行・肥前忠広／回想：其の65「由来は近くも今は遠く」

・刀剣：大倶利伽羅・火車切／回想：其の143「竜の弟子」

■刀剣乱舞ONLINE（とうらぶ）について

名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた「刀剣男士」。あなたは彼らを率いる「審神者」となり、歴史を守る戦いに出ます。短刀、脇差、打刀、太刀、大太刀、薙刀、槍、剣の計8種の個性豊かな刀剣男士を集めて育て、あなただけの部隊を結成！様々な合戦場を攻略していく、刀剣育成シミュレーションゲームです。累計ユーザー数1400万突破！





＜刀剣乱舞ONLINE公式サイトURL＞https://www.toukenranbu.jp/





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