全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、TVアニメ『葬送のフリーレン』とコラボしたリアル脱出ゲーム『千年の夢からの脱出』を2026年5月14日(木)よりリアル脱出ゲーム原宿店にて再演することを発表いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/frieren/

リアル脱出ゲーム×葬送のフリーレン『千年の夢からの脱出』とは

『千年の夢からの脱出』は、謎解きを通して危機的状況からの脱出を目指す「リアル脱出ゲーム」と、人気TVアニメ『葬送のフリーレン』が初めてコラボレーションした体験型イベント。2024年の初演時は、全国15都市で開催。3万人を超えるファンが「葬送のフリーレン」の世界観を体験しました。『千年の夢からの脱出』の舞台は、魔族の攻撃を受け眠り続けるフリーレンの“夢の中”。魔法使いである参加者の力で夢へと潜り、フェルンとシュタルク、そして夢の主であるフリーレン本人と共に力を合わせ、夢の世界にしか存在しない“どんな深い眠りからも目覚めさせる魔法”の魔導書の入手を目指します。

再演記念ノベルティをプレゼント＆人が食べられちゃうサイズの「等身大ミミック」も3体に増殖！

そんなリアル脱出ゲーム×葬送のフリーレン『千年の夢からの脱出』の再演が、この度決定いたしました。再演では新たなフォトスポットとして、宝箱に擬態した魔物「ミミック」の等身大オブジェが、3体に増殖して登場！ 「葬送のフリーレン」の作品内のフリーレンのように、ミミックに上半身を噛まれているような写真を撮影いただけます。さらに再演記念のノベルティカードを参加者全員にプレゼント。フリーレン＆ヒンメル、フェルン＆シュタルク、そして本イベントオリジナルキャラクターである魔族トラオムの全3種からランダムで1枚をお渡しいたします。本イベントは、リアル脱出ゲーム原宿店にて、2026年5月14日(木) から7月5日(日)までの期間限定開催。チケットは、少年探偵SCRAP団(FC)団員先行発売が2026年3月28日(土)12:00から、一般販売が4月4日(土)12:00からスタートいたします。登場キャラクターたちの臨場感溢れる録り下ろしボイスで進行する『千年の夢からの脱出』。魔物と戦ったり問題を解決したり、実際にフリーレンたちと一緒に冒険しているかのような体験を味わえる本イベントを再びお楽しみいただける貴重な機会を、ぜひお見逃しなく！

リアル脱出ゲーム×葬送のフリーレン『千年の夢からの脱出』原宿開催 概要

▼イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/frieren/▼ストーリー「お願いです、フリーレン様を目覚めさせてください！」“他人の夢に潜る魔法”の使い手として知られるあなたの元に、フェルンからの応援要請が届く。「フリーレン様が魔族トラオムによって夢の世界に閉じ込められてしまいました。目覚めさせるには、フリーレン様が1000年以上前に魔導書を読んだという“どんな深い眠りからも目覚めさせる魔法”が必要です。長い年月で魔導書が失われた今、それを習得するにはフリーレン様の夢に潜る必要があります。お願いです。私たちと共にフリーレン様の夢の中へ潜り、“どんな深い眠りからも目覚めさせる魔法”の魔導書を探し出してくれませんか？」あなたはフェルン、シュタルクと共にフリーレンの夢に潜る。果たして、あなたたちは1000年以上の記憶から作られた夢の中を駆け回り、フリーレンを目覚めさせることはできるのだろうか？▼プレイ形式制限時間：60分所要時間：約120分チーム人数：1チーム最大6人対象年齢：中学生以上開始タイミング：一斉スタート▼開催会場＆期間会場：リアル脱出ゲーム原宿店期間：2026年5月14日(木)～6月28日(日)▼チケット販売スケジュール少年探偵SCRAP団(FC)団員先行発売：2026年3月28日(土)12:00～4月3日(金)23:59一般販売：2026年4月4日(土)12:00～▼チケット料金＜前売＞平日一般：3,700円平日グループ ：3,400円～／1人（合計：20,400円）＜当日＞平日一般：4,000円平日グループ …3,700円～／1人（合計：22,200円）U22団員一般：2,000円U22団員グループ：1,850円～／1人（合計：11,100円）※チケットの詳細は、特設サイトをご確認ください。▼主催／企画制作SCRAP

〈補足情報〉TVアニメ「葬送のフリーレン」とは

『葬送のフリーレン』第2期 毎週金曜よる11:00放送中

日本テレビ系全国30局ネット “FRIDAY ANIME NIGHT”にて

※放送時間は変更になる場合があります。毎週土曜午前0時 各動画配信プラットフォームで最新話順次配信【スタッフ】原作：山田鐘人・アベツカサ(小学館「週刊少年サンデー」連載中)監督：北川朋哉 副監督：原科大樹 監督協力：斎藤圭一郎 シリーズ構成：鈴木智尋キャラクターデザイン：高瀬丸 小嶋慶祐 藤中友里 コンセプトアート：吉岡誠子デザインワークス：小橋弘侑、原野瑠奈、瀬口泉、原科大樹 美術監督：高木佐和子 美術設定：杉山晋史 色彩設計：大野春恵3DCGディレクター：今垣佳奈 撮影監督：伏原あかね 編集：木村佳史子 音響監督：はたしょう二 音楽：Evan Callオープニングテーマ：「lulu.」Mrs. GREEN APPLE エンディングテーマ：「The Story of Us」miletアニメーション制作：マッドハウス【声の出演】フリーレン：種粼敦美 フェルン：市ノ瀬加那 シュタルク：小林千晃ヒンメル：岡本信彦 ハイター：東地宏樹 アイゼン：上田燿司ゲナウ：新垣樽助 メトーデ：上田麗奈 レヴォルテ：三木眞一郎【イントロダクション】「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、山田鐘人(原作)とアベツカサ(作画)による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスはシリーズ世界累計部数3500万部を突破！漫画ファンの間で旋風を起こしている。それを原作とするTVアニメは2023年9月から2024年3月まで放送され、国内外で幅広い、数多くのファンを獲得し、大きな反響を呼んだ。そしてこの度、待望の第2期が2026年1月より日本テレビ系で放送決定！フリーレンの「人の心を知る旅」が、再び始まる――。【ストーリー】勇者ヒンメル一行によって魔王が倒された世界。ヒンメルらと共に平和をもたらした千年以上生きるエルフの魔法使い・フリーレンは、寿命を迎えたヒンメルの死を受けての涙とその想いから、“人の心を知る旅”に出る。道中に出会った、かつての仲間ハイターに育てられた魔法使いフェルン、同じく仲間のアイゼンの弟子である戦士シュタルクと共に、魂の眠る地《オレオール》を目指すフリーレン。旅の中で出会う人々との交流、狡猾な魔族や魔物との戦い。時に穏やかに、時にくだらなく、時に激しく、時に胸に迫る…。その全てが、その一瞬一瞬が、3人のかけがえのないものとして積み重ねられていく。この旅の先に待っているものは、果たして――――。TVアニメ第1期 全28話各動画配信サービスで配信中／Blu-ray&DVD全7巻発売中【アニメ公式HP】http://frieren-anime.jp 【アニメ公式X】http://twitter.com/Anime_Frieren/【アニメ公式TikTok】https://www.tiktok.com/@anime_frieren【アニメコピーライト】©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム｜SCRAP公式アカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine