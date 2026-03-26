電子シーシャに関する自社ブランドの製造販売や輸入商品の販売を10年運営する株式会社AMDIA(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：伊藤淳也)は、ニコチン0・タール0の電子シーシャ「ICEBERG Dispo2」をスーパーメンソール・クールピーチ・アイスコーラ・スポーツドリンクの4種のフレーバーを展開し、2026年2月13日より販売を開始いたしました。用途やシーンに応じて選択できるラインアップを揃えています。





お酒と楽しむICEBERG Dispo2





本製品の発売に伴い、銀座のBarで味わうような体験を自宅でも楽しめる新たな嗜好体験として、カクテルコンペティション優勝などの経験を持ち、銀座に店舗を構える「Bar三石」のオーナー三石氏監修による「カクテルシーシャ」プロジェクトを開始しました。

カクテルやハイボールなどのお酒と電子シーシャを組み合わせることで、口の中で煙とお酒の香りが溶け合い、余韻の広がりに変化をもたらします。家飲みの時間をより豊かにする新しいスタイルを提案します。









【バー体験を自宅で実現する電子シーシャ「ICEBERG Dispo2」】

ICEBERG Dispo2は、本体を繰り返し使用できるフレーバーポッド交換式の電子シーシャです。

前モデル「ICEBERG Dispo1」は、2024年に江ノ島の海の家32店舗での販売をはじめ、ホームセンターやたばこ販売店、VAPEショップ、遊技施設など、多様なニーズに応え、販売を展開してきました。

その実績をもとに、本製品はカートリッジ交換式を採用し、本体をそのまま使用できる設計へと進化。継続利用時のコストを抑えるとともに、カートリッジのみの廃棄で済む環境配慮型の仕様となっています。

また、フレーバーの濃さや香りの感じ方も改良し、より満足度の高い吸いごたえを実現しました。フレーバーPODは、ニコチン0・タール0で、約3,000回の吸引が可能です。フレーバー交換により、さまざまな香りを楽しむことができます。本製品は、カクテルシーシャという新しい体験を自宅で再現するためのデバイスとして設計されています。

なお、本製品は20歳未満の方への販売は行っておりません。





■ 商品概要

商品名 ：ICEBERG Dispo2

価格 ：本体 1,760円(税込) / フレーバーPOD 1,980円(税込)

仕様 ：ニコチン0・タール0

吸引回数 ：約3,000回

フレーバー：

・スーパーメンソール・クールピーチ・アイスコーラ・スポーツドリンク









【カクテルシーシャとは】

カクテルシーシャとは、お酒と電子シーシャを組み合わせ、香りや余韻の変化を楽しむ新しい嗜好体験です。

口の中でお酒と煙の香りが重なり合い、ひとつの完成された味わいとして広がります。

同じ一杯でも、感じ方が変わる。それがカクテルシーシャの特徴です。

銀座のBarで感じる静かな高揚や余韻を、ご自宅の家飲み時間へと誘う新しい提案です。





■ ペアリング例

・ハイボール × スーパーメンソール：

メンソールのキレがハイボールの炭酸と重なり、口の中に一気に爽快感が広がります。

一口ごとに感覚がリセットされ、次の一杯がよりクリアに、美味しく感じられます。





ハイボール × スーパーメンソール





・白ワイン × クールピーチ：

ピーチのやわらかな香りが白ワインの果実味と自然に重なり、全体に丸みが生まれます。

飲み進めるほどに香りの余韻がゆっくりと広がり、落ち着いた時間を演出します。





白ワイン × クールピーチ





・梅サワー × アイスコーラ：

梅の酸味とコーラの甘さが重なり、意外なほどバランスの取れた味わいになります。

爽快さとコクが交互に感じられ、飲み飽きないリズムが生まれます。





梅サワー × アイスコーラ





・レモンサワー × スポーツドリンク：

レモンの爽やかさに軽やかな甘みが重なり、全体の飲み口がよりやわらかくなります。

すっきりとした後味が続き、食事と一緒でも心地よく楽しめる組み合わせです。





レモンサワー × スポーツドリンク





■ 詳細はこちら

カクテルシーシャのレシピ・解説

https://www.beyondvape.jp/cts/news/about-cocktail-shisha/









【カクテルシーシャの監修者 Bar三石 オーナー三石氏】

カクテルコンペティション優勝経験など多数の受賞履歴を持つバーテンダー三石剛志(みついしつよし)氏。

かつて銀座にあった名門バー「Bar ル・ヴェール」などで経験を積み、2009年に独立。銀座6丁目に「Bar三石」を開店。

・2005 横浜市長杯チャリティカクテルコンペティション 優勝

・HBA/MHD共催カクテルコンペティション2006 タンカレーナンバー10部門 優勝

Bar 三石では、一杯一杯の完成度を追求する中でICEBERG Dispo2を組み合わせたカクテルシーシャという新しい体験が生まれた。









【今後の展開】

カクテルシーシャの取り組みをさらに広げるため、導入店舗の拡充およびパートナーBarの募集をしてます。

店舗ごとのコンセプトに合わせた体験設計により、Bar文化の新しい楽しみ方として全国展開を目指します。









■ 商品の購入はこちら

https://www.beyondvape.jp/lp/34/?ac=cspress









■ Bar三石 店舗情報

店舗名 ： Bar三石

所在地 ： 東京都中央区銀座6-4-17 銀座井出ビル4階

営業時間： 17：00～26：00(土曜は23：00まで)

定休日 ： 日曜・祝祭日

HP ： http://www.bar3214.com/









■ 会社概要

会社名 ： 株式会社AMDIA

所在地 ： 東京都新宿区新宿 1-36-7 川本ビル4F

代表取締役社長： 伊藤淳也