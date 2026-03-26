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カジュアルコーデが楽しめるデザインで、快適機能に優れたディズニー＆マーベル 2026春夏コレクション発売
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、ディズニー2026年春夏コレクションを順次、スポーツデポ・アルペンおよびオンラインストアにて限定発売いたします。
◼️ディズニー
アメリカンクラシックなディズニーキャラクターや、ディズニープリンセスでおなじみのキャラクター、そして新たに加わった『トイ・ストーリー』のキャラクターをデザインに落とし込んだコレクションを取り揃えました。
iCOOLをはじめとする、UVカット、遮熱性、吸汗速乾性に優れた素材を採用することで、普段使いからお出かけまで春夏にローテーションしやすいウェアとなっております。
スポーツデポ・アルペンでしか手に入らないラインナップで、ファンの皆様の毎日を楽しく彩ります。
メンズ・レディース・ジュニア・ガールズ展開で、価格はメンズ／1,999円・レディース／1,999円・ジュニア／1,299円・ガールズ／1,299〜1,999円（価格は全て税込み）と、お求めやすい価格も魅力です。
Alpen Group ディズニーコレクションサイト（https://store.alpen-group.jp/campaign/disney/）では、最新のコレクションをご覧いただけます。
◼️ディズニーラインナップ（価格は全て税込み）
◼️マーベル
マーベルキャラクターを大胆にあしらったデザインのウェアが勢揃いしました。インパクトのあるグラフィックにより、シンプルな着こなしでも見栄えがいい大人カジュアルを演出できるラインナップとなっております。
吸汗速乾性・UVカット機能に優れ、ストレッチも効いた素材により着心地が抜群で、春夏シーズンに欠かせない1枚となる毎年人気のシリーズです。
ディズニー同様、スポーツデポ・アルペンのみの展開となっております。
メンズ展開で、価格は1,999円（価格は全て税込み）と、お求めやすい価格も魅力です。
Alpen Group マーベルコレクションサイト（https://store.alpen-group.jp/campaign/marvel/）では、最新のコレクションをご覧いただけます。
◼️マーベルラインナップ（価格は全て税込み）
1. 販売店情報
全国のスポーツデポ・アルペンおよび下記のオンラインストアにてご購入いただけます。
・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/
・アルペングループオンラインストア：https://store.alpen-group.jp/
・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/
・アルペングループヤフー店：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/alpen-group/top/
・アルペンZOZOTOWN店：https://zozo.jp/shop/alpen-sportsdepo/
2. コレクションサイト
Alpen Group ディズニーコレクションサイト
https://store.alpen-group.jp/campaign/disney/
Alpen Group マーベルコレクションサイト
https://store.alpen-group.jp/campaign/marvel/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
◼️ディズニー
アメリカンクラシックなディズニーキャラクターや、ディズニープリンセスでおなじみのキャラクター、そして新たに加わった『トイ・ストーリー』のキャラクターをデザインに落とし込んだコレクションを取り揃えました。
スポーツデポ・アルペンでしか手に入らないラインナップで、ファンの皆様の毎日を楽しく彩ります。
メンズ・レディース・ジュニア・ガールズ展開で、価格はメンズ／1,999円・レディース／1,999円・ジュニア／1,299円・ガールズ／1,299〜1,999円（価格は全て税込み）と、お求めやすい価格も魅力です。
Alpen Group ディズニーコレクションサイト（https://store.alpen-group.jp/campaign/disney/）では、最新のコレクションをご覧いただけます。
◼️ディズニーラインナップ（価格は全て税込み）
商品を見る
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9525000316-0001&bid=0014
商品を見る
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9420000326-0001
商品を見る
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9420000426-0001
商品を見る
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9955000346-0001
商品を見る
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9955003746-0001
商品を見る
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9955003646-0001
◼️マーベル
マーベルキャラクターを大胆にあしらったデザインのウェアが勢揃いしました。インパクトのあるグラフィックにより、シンプルな着こなしでも見栄えがいい大人カジュアルを演出できるラインナップとなっております。
吸汗速乾性・UVカット機能に優れ、ストレッチも効いた素材により着心地が抜群で、春夏シーズンに欠かせない1枚となる毎年人気のシリーズです。
ディズニー同様、スポーツデポ・アルペンのみの展開となっております。
メンズ展開で、価格は1,999円（価格は全て税込み）と、お求めやすい価格も魅力です。
Alpen Group マーベルコレクションサイト（https://store.alpen-group.jp/campaign/marvel/）では、最新のコレクションをご覧いただけます。
◼️マーベルラインナップ（価格は全て税込み）
商品を見る
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9525000516-0001&bid=1003
商品を見る
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9525000416-0001
1. 販売店情報
全国のスポーツデポ・アルペンおよび下記のオンラインストアにてご購入いただけます。
・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/
・アルペングループオンラインストア：https://store.alpen-group.jp/
・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/
・アルペングループヤフー店：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/alpen-group/top/
・アルペンZOZOTOWN店：https://zozo.jp/shop/alpen-sportsdepo/
2. コレクションサイト
Alpen Group ディズニーコレクションサイト
https://store.alpen-group.jp/campaign/disney/
Alpen Group マーベルコレクションサイト
https://store.alpen-group.jp/campaign/marvel/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/