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スポーツの未来を、自分たちの手で守る。アルペングループ「アースデイアクション2026」始動
〜市民ランナーとの共創プロギングや、資源循環アクションを全国で展開〜
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之 ）は、4月22日の「アースデイ（地球の日）」に向け、全社を挙げた環境保全活動「アースデイアクション2026」を実施いたします。
当社は、気候変動等の影響によりスポーツを楽しめる環境が失われつつあることに強い危機感を感じ、2020年から継続してアースデイアクションに取り組んでまいりました。通算7回目となる本年は「“地球”に感謝しスポーツを楽しもう！」をテーマに、地域社会との「共創」をさらに深化させます。
市民ランナーと共に走る「プロギング」や、これまで共に環境保全活動を行ってきた株式会社パソナグループ様や近隣企業様と連携した大規模な一斉清掃を名古屋・新宿で実施。加えて、累計75トンの実績を誇るアパレル回収やメンテナンス実演を通じ、モノを大切にする「持続可能なスポーツ文化」を皆様と共に育んでまいります。
■「アースデイアクション2026」主な実施内容
1. 【地域と歩む】市民ランナーとのプロギングと大規模一斉清掃
日ごろからお世話になっているフィールドを、スポーツを楽しむ皆様と一緒に整える「日常のフィールド保全」を推進します。
・ランナー共創プロギング：
旗艦店「Alpen NAGOYA」および「Alpen FUKUOKA」を拠点に、名城公園や大濠公園といったランナーの聖地にて、ジョギングとゴミ拾いを融合させた「プロギング」を実施します。
参加者には、活動後のお買い物をサポートする「AlpenGroup 500円割引券」をプレゼントいたします。
専門スタッフによるランナー向けウォーミングアップ講座も行いますので、参加ご希望の方は下記URLよりお早めにご予約下さい。
【Alpen NAGOYAプロギング：4月4日（土）8:30〜10:00】
https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/AlpenGREENPROJECT_Plogging2026SPRING_APN
【Alpen FUKUOKAプロギング：4月5日（日）8:30〜10:00】
https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/AlpenGREENPROJECT_Plogging2026SPRING_APF
・名古屋・栄・新宿エリア一斉清掃：
名古屋市中区（本社・栄エリア）や新宿エリアにて清掃活動を実施。名古屋では昨年も活動にご参加いただいた株式会社パソナグループ様やその他近隣企業様と連携し、代表取締役社長の水野を含む総勢200名以上が参加する大規模な清掃活動を実施します。当社が日ごろからお世話になっている土地で、地域貢献、地域共生の輪を広げます。
【活動予定日】
本社（名古屋市中区丸の内）周辺清掃：4月9日（木）9:00〜10:00
栄エリア（Alpen NAGOYA）周辺清掃：4月16日（木）9:30〜10:30
新宿エリア（Alpen TOKYO）周辺清掃 ：4月22日（水）
※写真は昨年の栄エリア清掃活動の様子
2. 【長く使う】スポーツ用品への愛着を深める道具の「メンテナンス実演」
道具を「買う」だけでなく、「メンテナンスして長く大切に使う」価値を、店頭での実演を通じて提案します。
・メンテナンス実演イベント：
スポーツデポではミズノ「ZERO+」を活用したシューズ・グラブのメンテナンス、アルペンアウトドアーズではグランジャーズ用品を活用したアウトドアシューズの撥水・防水メンテナンスを実演。
【開催日時】
スポーツデポ：4月18日（土）、4月19日（日） 両日共に14:00〜17:00
アルペンアウトドアーズ：4月18日（土）、4月19日（日） 両日共に11:00〜、14:00〜
※新店、リニューアル店、旗艦店等一部店舗は除きます
3. 【資源循環】店頭での「ゴルフボール＆アパレル回収」
スポーツに不可欠な道具を捨てない、循環型社会の構築をサポートします。
・ゴルフボールの再利用：
全国のゴルフ5店舗で使わなくなったゴルフボールを回収。
昨年は4,689球を回収し、リユースへと繋げた実績を継続・拡大します。
【回収期間】
4月1日（水）〜5月6日（水）全国のゴルフ5店舗にて
※新店、リニューアル店、旗艦店等一部店舗は除きます
・アパレル回収（累計75トン）：
2020年の開始以来、全店に設置しているアパレル回収BOXにて累計75トンの衣類を回収。リユース・リサイクルにより、資源を捨てないライフスタイルの定着を提案します。
https://www.alpen-group.jp/campaign/group/alpen-green-project/recycle/
■アルペングループのサステイナビリティについて
当社は「スポーツが溢れる未来」の実現に向け、自然環境を守る『Alpen GREEN PROJECT』、スポーツ愛好家を育む『Alpen DREAM PROJECT』を推進。 2027年までの重点目標を掲げ、次世代にスポーツの場をつなぐ活動を加速させています。
https://store.alpen-group.jp/corporate/csr/message/
■株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之 ）は、4月22日の「アースデイ（地球の日）」に向け、全社を挙げた環境保全活動「アースデイアクション2026」を実施いたします。
当社は、気候変動等の影響によりスポーツを楽しめる環境が失われつつあることに強い危機感を感じ、2020年から継続してアースデイアクションに取り組んでまいりました。通算7回目となる本年は「“地球”に感謝しスポーツを楽しもう！」をテーマに、地域社会との「共創」をさらに深化させます。
■「アースデイアクション2026」主な実施内容
1. 【地域と歩む】市民ランナーとのプロギングと大規模一斉清掃
日ごろからお世話になっているフィールドを、スポーツを楽しむ皆様と一緒に整える「日常のフィールド保全」を推進します。
・ランナー共創プロギング：
旗艦店「Alpen NAGOYA」および「Alpen FUKUOKA」を拠点に、名城公園や大濠公園といったランナーの聖地にて、ジョギングとゴミ拾いを融合させた「プロギング」を実施します。
参加者には、活動後のお買い物をサポートする「AlpenGroup 500円割引券」をプレゼントいたします。
専門スタッフによるランナー向けウォーミングアップ講座も行いますので、参加ご希望の方は下記URLよりお早めにご予約下さい。
【Alpen NAGOYAプロギング：4月4日（土）8:30〜10:00】
https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/AlpenGREENPROJECT_Plogging2026SPRING_APN
【Alpen FUKUOKAプロギング：4月5日（日）8:30〜10:00】
https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/AlpenGREENPROJECT_Plogging2026SPRING_APF
・名古屋・栄・新宿エリア一斉清掃：
名古屋市中区（本社・栄エリア）や新宿エリアにて清掃活動を実施。名古屋では昨年も活動にご参加いただいた株式会社パソナグループ様やその他近隣企業様と連携し、代表取締役社長の水野を含む総勢200名以上が参加する大規模な清掃活動を実施します。当社が日ごろからお世話になっている土地で、地域貢献、地域共生の輪を広げます。
【活動予定日】
本社（名古屋市中区丸の内）周辺清掃：4月9日（木）9:00〜10:00
栄エリア（Alpen NAGOYA）周辺清掃：4月16日（木）9:30〜10:30
新宿エリア（Alpen TOKYO）周辺清掃 ：4月22日（水）
※写真は昨年の栄エリア清掃活動の様子
2. 【長く使う】スポーツ用品への愛着を深める道具の「メンテナンス実演」
道具を「買う」だけでなく、「メンテナンスして長く大切に使う」価値を、店頭での実演を通じて提案します。
・メンテナンス実演イベント：
スポーツデポではミズノ「ZERO+」を活用したシューズ・グラブのメンテナンス、アルペンアウトドアーズではグランジャーズ用品を活用したアウトドアシューズの撥水・防水メンテナンスを実演。
【開催日時】
スポーツデポ：4月18日（土）、4月19日（日） 両日共に14:00〜17:00
アルペンアウトドアーズ：4月18日（土）、4月19日（日） 両日共に11:00〜、14:00〜
※新店、リニューアル店、旗艦店等一部店舗は除きます
3. 【資源循環】店頭での「ゴルフボール＆アパレル回収」
スポーツに不可欠な道具を捨てない、循環型社会の構築をサポートします。
・ゴルフボールの再利用：
全国のゴルフ5店舗で使わなくなったゴルフボールを回収。
昨年は4,689球を回収し、リユースへと繋げた実績を継続・拡大します。
【回収期間】
4月1日（水）〜5月6日（水）全国のゴルフ5店舗にて
※新店、リニューアル店、旗艦店等一部店舗は除きます
・アパレル回収（累計75トン）：
2020年の開始以来、全店に設置しているアパレル回収BOXにて累計75トンの衣類を回収。リユース・リサイクルにより、資源を捨てないライフスタイルの定着を提案します。
https://www.alpen-group.jp/campaign/group/alpen-green-project/recycle/
■アルペングループのサステイナビリティについて
当社は「スポーツが溢れる未来」の実現に向け、自然環境を守る『Alpen GREEN PROJECT』、スポーツ愛好家を育む『Alpen DREAM PROJECT』を推進。 2027年までの重点目標を掲げ、次世代にスポーツの場をつなぐ活動を加速させています。
https://store.alpen-group.jp/corporate/csr/message/
■株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/