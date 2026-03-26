24年間愛された「アルペン姫路中地店」が、3月27日（金）に「スポーツデポ」に進化を遂げリニューアルオープン！

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スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、2002年のオープン以来、地域に根差してきた「アルペン姫路中地店」を全面改装し、3/27(金)より「スポーツデポ姫路中地店」としてリニューアルオープンいたします。商品展開では、ランニング・競技スポーツ・アウトドアの各カテゴリーを強化。さらに、4/6(月)までの11日間で期間限定特別セールも開催いたします。▷シューズランニングシューズでは、ランナーから支持を集める人気ブランドのOnとHOKAの取り扱いが開始し、商品展開がより豊富になりました。また、各ブランドの上位モデルも取り揃え、初心者から本格派まで満足いただける品揃えを実現しています。また、スニーカーも商品展開を拡大し、軽い運動からファッションのコーディネートまで、日常のあらゆるシーンに彩りを添える一足がきっと見つかります。▷競技スポーツサッカー：ミズノより認定を受けた、「モレリアステーション」店舗へ昇格。より専門性の高い限定商品を取り扱いが可能となり、プレーヤーのパフォーマンスを強力にバックアップいたします。バスケットボール：リニューアルオープンに合わせてナイキジョーダンやアディダスなど人気ブランドのシューズを拡充。さらに、部活生にオススメのインザペイントのスポーツデポ・アルペン限定アイテムの取り扱いなど、お買い物が楽しくなる売場へと進化いたしました。野球やラケットスポーツも充実した品揃えで、地域の皆様のスポーツライフを幅広くサポートいたします。ウェア：アディダス、ナイキ、ニューバランス、プーマ、アンダーアーマー、オークリーといった人気主要ブランドを網羅し、トレーニングシーンはもちろん、カジュアルなタウンユースまで対応する最新ラインアップを揃えました。さらに、アウトドアブランドウェアも拡充をし、トレッキングなどの本格的なアクティビティから、キャンプ・日常まで、機能性とデザインを兼ね備えたアイテムを多数ご用意しております。■リニューアルオープンセール情報＜セール期間＞・3月27日（金）〜4月6日（月）＜企画＞店内商品をお買い上げで、アルペンポイント15%還元。※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。※一部ブランド・商品に対象外がございます。＜数量限定日替わり奉仕品＞3月27日（金）〜3月29日（日）の3日間、ランニングシューズ、スニーカー、スポーツウェア、各種競技スポーツ用品など、約50種類の日替わり奉仕品を販売いたします。＜デジタルチラシ＞＜店舗情報＞住所：兵庫県姫路市中地南町45-1営業時間：10:00-21:00リニューアルオープン日：2026年3月27日（金）株式会社アルペンについて創業：1972年7月資本金：151億円業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営