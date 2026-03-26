クルーズ予約サイト『ベストワンクルーズ』上海発着クルーズ スペクトラム・オブ・ザ・シーズ直前フラッシュセール開始
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、ロイヤル・カリビアン・インターナショナルの大型客船「スペクトラム・オブ・ザ・シーズ」による上海発着クルーズの2026年春出発コースの直前フラッシュセールの販売を本日より開始いたしました。本コースは現在実施中の「春の先取りキャンペーン」の対象商品として、お得にご予約いただける機会となっております。
■人気大型客船「スペクトラム・オブ・ザ・シーズ」
スペクトラム・オブ・ザ・シーズは、2019年に就航した「クァンタム・ウルトラ・クラス」の第1船で、アジア市場向けに設計された豪華設備と最新テクノロジーを備えた大型客船です。
総トン数約169,000トン、全長約347メートル、最大乗客定員約5,600名を誇るスケールを持ち、洋上でも圧倒的なエンターテインメント体験を提供します。
船内には、海上約90メートルまで上昇する展望カプセル「ノーススター」、スカイダイビング体験ができる「アイフライ」、バンパーカーやスポーツを楽しめる「シープレックス」、VR体験と融合した「スカイ・パッド」など、洋上初の革新的施設が多数備えられています。
また、270度のパノラマビューを誇るラウンジ「270」では、昼は絶景、夜は最新技術を駆使したショーが楽しめるなど、船内での時間も充実しています。
レストランも豊富で、本格四川料理「四川レッド」や創作料理「ワンダーランド」、ステーキハウス「チョップス・グリル」など、多彩なグルメ体験をお楽しみいただけます。
上海を発着地とすることで、韓国や福岡、沖縄などを効率よく巡ることができ、海外発着クルーズならではの魅力をご体験いただけます。
■対象コース（直前フラッシュセール対象）
スペクトラム・オブ・ザ・シーズで行く 上海発着 韓国ショートクルーズ
-上海宝山発着-
【2026年4月14日出発】4泊5日 73,000円～ 上海宝山→済州島→上海宝山
https://www.best1cruise.com/B/RCI/CO__RCI_RCISC_4N__109261.html
【2026年5月10日出発】5泊6日 71,900円～ 上海宝山→釜山→麗水→上海宝山
https://www.best1cruise.com/B/RCI/CO__RCI_RCISC_5N__109262.html
【2026年5月18日出発】4泊5日 60,000円～ 上海宝山→済州島→上海宝山
https://www.best1cruise.com/B/RCI/CO__RCI_RCISC_4N__109263.html
【2026年5月30日出発】4泊5日 67,000円～ 上海宝山→済州島→上海宝山
https://www.best1cruise.com/B/RCI/CO__RCI_RCISC_4N__109264.html
■直前フラッシュセールでお得にご予約
本セールは直前出発コースを対象とした特別企画となっており、1泊1万円台とお得な価格でご予約いただけるチャンスです。
客室数には限りがあるため、販売開始後は早期に満室となる可能性がございます。ご検討中のお客様はお早めのご予約をおすすめいたします。
■海外発着クルーズのラインナップを強化
ベストワンクルーズでは、日本発着クルーズに加え、上海発着など海外発着クルーズの取り扱いも強化しております。今後も多様なクルーズ商品を取り揃え、お客様の幅広いニーズにお応えしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345232/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
■人気大型客船「スペクトラム・オブ・ザ・シーズ」
スペクトラム・オブ・ザ・シーズは、2019年に就航した「クァンタム・ウルトラ・クラス」の第1船で、アジア市場向けに設計された豪華設備と最新テクノロジーを備えた大型客船です。
総トン数約169,000トン、全長約347メートル、最大乗客定員約5,600名を誇るスケールを持ち、洋上でも圧倒的なエンターテインメント体験を提供します。
船内には、海上約90メートルまで上昇する展望カプセル「ノーススター」、スカイダイビング体験ができる「アイフライ」、バンパーカーやスポーツを楽しめる「シープレックス」、VR体験と融合した「スカイ・パッド」など、洋上初の革新的施設が多数備えられています。
また、270度のパノラマビューを誇るラウンジ「270」では、昼は絶景、夜は最新技術を駆使したショーが楽しめるなど、船内での時間も充実しています。
レストランも豊富で、本格四川料理「四川レッド」や創作料理「ワンダーランド」、ステーキハウス「チョップス・グリル」など、多彩なグルメ体験をお楽しみいただけます。
上海を発着地とすることで、韓国や福岡、沖縄などを効率よく巡ることができ、海外発着クルーズならではの魅力をご体験いただけます。
■対象コース（直前フラッシュセール対象）
スペクトラム・オブ・ザ・シーズで行く 上海発着 韓国ショートクルーズ
-上海宝山発着-
【2026年4月14日出発】4泊5日 73,000円～ 上海宝山→済州島→上海宝山
https://www.best1cruise.com/B/RCI/CO__RCI_RCISC_4N__109261.html
【2026年5月10日出発】5泊6日 71,900円～ 上海宝山→釜山→麗水→上海宝山
https://www.best1cruise.com/B/RCI/CO__RCI_RCISC_5N__109262.html
【2026年5月18日出発】4泊5日 60,000円～ 上海宝山→済州島→上海宝山
https://www.best1cruise.com/B/RCI/CO__RCI_RCISC_4N__109263.html
【2026年5月30日出発】4泊5日 67,000円～ 上海宝山→済州島→上海宝山
https://www.best1cruise.com/B/RCI/CO__RCI_RCISC_4N__109264.html
■直前フラッシュセールでお得にご予約
本セールは直前出発コースを対象とした特別企画となっており、1泊1万円台とお得な価格でご予約いただけるチャンスです。
客室数には限りがあるため、販売開始後は早期に満室となる可能性がございます。ご検討中のお客様はお早めのご予約をおすすめいたします。
■海外発着クルーズのラインナップを強化
ベストワンクルーズでは、日本発着クルーズに加え、上海発着など海外発着クルーズの取り扱いも強化しております。今後も多様なクルーズ商品を取り揃え、お客様の幅広いニーズにお応えしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345232/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
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