尼子騒兵衛漫画ギャラリー第５回企画展を開催します

（一社）あまがさき観光局は、尼崎出身・在住の漫画家・尼子騒兵衛さんの作品を常設展示する「尼子騒兵衛漫画ギャラリー」において、令和８年４月18日(土)から第５回企画展「落第忍者乱太郎連載40周年記念「『忍たまの友 人之巻』原画展」」を開催します。

１ 展覧会概要

このたび、尼子騒兵衛漫画ギャラリー第５回企画展として、今年２月に朝日新聞出版より出版された『落第忍者乱太郎 公式忍術・用術編 忍たまの友 人之巻』（尼子騒兵衛・著）の発売を記念した展覧会「『忍たまの友 人之巻』展」を開催いたします。

本書は、隠れ身の術、戦術、武術、心理術……忍術学園の生徒・先生たちが用いる“忍術”と、それらの術や作戦、戦法がどのように活用されるのか、という“用術”の知識が満載で、老若男女を問わずお楽しみいただける一冊です。

本展では、本書のために描き下ろされたカバーイラストやカラー漫画、モノクロ漫画の原画を初公開いたします。また、尼子事務所が所蔵する忍び道具の展示と、それらが作中で描かれている漫画のシーンを合わせて展示するなど、「落乱」の魅力を多角的に体感いただける機会となります。紙面から飛び出した忍術・用術の世界を、ぜひ会場でお楽しみください。

２ 会期・開館時間

令和８年４月18日(土曜日)～令和８年８月31日（日曜日）

開館時間：午前10時～午後５時 （土曜・日曜・祝日は午後６時まで） 会期中無休

３ 入場料

高校生以上200円、中学生以下無料

障害者手帳をお持ちの方は半額、介護者１人無料

４ 主催

一般社団法人あまがさき観光局

５ 特別協力

朝日新聞出版

６ 協力

尼子事務所、九度山・真田ミュージアム

７ その他

これまで毎週火曜日を休館日とさせていただいておりましたが、４月18日（土曜日）以降は休館日を設けず、企画展の会期中は無休とさせていただくことになりました。

これを記念し、毎週火曜日はHappy Tuesdayとして、ギャラリーご入場の方に限定デザインの入場券をお渡しいたします。（なくなり次第終了）