女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客（R）総研」にて集まる集客15周年記念春のプレゼントキャンペーン を開始

女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客（R）総研」にて集まる集客15周年記念春のプレゼントキャンペーン を開始