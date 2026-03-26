女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客（R）総研」にて集まる集客15周年記念春のプレゼントキャンペーン を開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345231/images/bodyimage1】
株式会社アクティブノート（東京都調布市、代表取締役社長：長瀬葉弓）が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客（R）総研（ https://www.active-note.jp/ ）」は、2026年3月26日に、集まる集客15周年記念春のプレゼントキャンペーン を開始しました
【キャンペーン概要】
◇キャンペーン名称：集まる集客15周年記念 春のプレゼントキャンペーン
◇キャンペーン期間：2026年3月26日～2026年4月30日
◇キャンペーン内容：
キャンペーン参加ページよりお申し込み頂いた方へ、集まる集客カレッジ24個のBuddy@i（集まる集客オリジナルGPTs）を4月30日まで無料解放。さらに集まる集客を学べる電子書籍100冊が読み放題となります。
またキャンペーン期間限定の集まる集客カレッジお得な入会、早割で2ヶ月間集まる集客カレッジ（月額2980円税抜）が無料で学べるご案内を実施。
◇キャンペーン申請URL：https://active-note.jp/cam/2603sp/
◇集まる集客総研URL：https://www.active-note.jp/
【集まる集客総研とは】
個人起業家の集客の教育サイト集まる集客（R）総研とは？なぜ生まれたのか？
https://www.active-note.jp/nagase-hint/souken/
【集まる集客カレッジとは？】
お客様に“ 伝わる言葉 “ を地球上から探しだし、お客様の心に届ける“ ラブレター ” を一緒に作ってくれるマイ・マーケティングパートナー Buddy@i（バディアイ） を使って学ぶ、女性起業家のためのWEBマーケティングスクール「集まる集客（R）カレッジ」
女性起業家向けのWEBマーケティングスクールとして初のGEO・LLMO・AISEOに対応したYouTubeSEO、WordPressSEOによる最新の集客を月額2980円（税抜）で学ぶことができます。
【 Buddy@i（バディアイ）】
集まる集客カレッジは人財教育とWEBマーケティングを掛け合わせた集まる集客独自メソッドを、２４個の専用AI Buddy@i（バディアイ）と共に２４ステップの学びへ体系化しております。
24個のBuddy@iで集客のステップごとのお悩みを解決していきます。
【こんな方におすすめです】
・講師、コンサル、カウンセラー、セラピスト、コーチ、個人サロン経営者
・Instagram集客をがんばっているのに、アカウントが伸びない、集客に行き詰まりを感じている女性起業家
・SNSのフォロワーはいるのに、売上や契約につながらず集客がうまくいかないとお悩みの方
・AIでSNS投稿や、ランディングページの文章を作っても、結局自分で書き直してしまうなど、AIの使い方にまだ慣れていない方
・SNSやブログ、動画、広告などの従来の集客方法に限界を感じている方
・これからは検索する人よりもAIで商品の購買を決定する人が増えるだろうと予測し、「AIにも紹介される」ように自分の商品やサービスを生成AIや検索系AIで自身のブランドや商品サービスを最適化したいとお考えの方
【集まる集客カレッジのコンテンツ一部をご紹介】
・女性起業家の集客専用の生成AI Buddy@i（バディアイ）の使い方
・出会った瞬間から信用信頼されるお客様へのラブレターの書き方
・集客の時間を10分の1にできた！成果を10倍に変える人もできてきた、新YouTubeSEO Buddy@iシリーズModel-Y
・これからのAI時代に売れる起業家になるための新ポジションを判定し、最短ルートを発見 ヒットポジション診断
・売れる最大のコツはリサーチにあり、専門レベルを上げライバルに差をつける！ 研究レポートAIトレーナー
【Buddy@iの一部をご紹介】
売れるポジション発掘ヒットポジション診断AIトレーナー
企画書を創ろう お客様へのラブレターAIトレーナー
ランディングページを作ろう ラブレターGPTs
YouTubeをはじめよう YouTubeチャンネルコンセプトメーカー
◆本リリースに関するお問合せ先
株式会社アクティブノート
代表取締役社長：長瀬葉弓
〒182-0021
住所 東京都調布市調布ヶ丘3-17-2
メール information@active-note.jp
URL：https://www.active-note.jp/
配信元企業：株式会社アクティブノート
株式会社アクティブノート（東京都調布市、代表取締役社長：長瀬葉弓）が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客（R）総研（ https://www.active-note.jp/ ）」は、2026年3月26日に、集まる集客15周年記念春のプレゼントキャンペーン を開始しました
【キャンペーン概要】
◇キャンペーン名称：集まる集客15周年記念 春のプレゼントキャンペーン
◇キャンペーン期間：2026年3月26日～2026年4月30日
◇キャンペーン内容：
キャンペーン参加ページよりお申し込み頂いた方へ、集まる集客カレッジ24個のBuddy@i（集まる集客オリジナルGPTs）を4月30日まで無料解放。さらに集まる集客を学べる電子書籍100冊が読み放題となります。
またキャンペーン期間限定の集まる集客カレッジお得な入会、早割で2ヶ月間集まる集客カレッジ（月額2980円税抜）が無料で学べるご案内を実施。
◇キャンペーン申請URL：https://active-note.jp/cam/2603sp/
◇集まる集客総研URL：https://www.active-note.jp/
【集まる集客総研とは】
個人起業家の集客の教育サイト集まる集客（R）総研とは？なぜ生まれたのか？
https://www.active-note.jp/nagase-hint/souken/
【集まる集客カレッジとは？】
お客様に“ 伝わる言葉 “ を地球上から探しだし、お客様の心に届ける“ ラブレター ” を一緒に作ってくれるマイ・マーケティングパートナー Buddy@i（バディアイ） を使って学ぶ、女性起業家のためのWEBマーケティングスクール「集まる集客（R）カレッジ」
女性起業家向けのWEBマーケティングスクールとして初のGEO・LLMO・AISEOに対応したYouTubeSEO、WordPressSEOによる最新の集客を月額2980円（税抜）で学ぶことができます。
【 Buddy@i（バディアイ）】
集まる集客カレッジは人財教育とWEBマーケティングを掛け合わせた集まる集客独自メソッドを、２４個の専用AI Buddy@i（バディアイ）と共に２４ステップの学びへ体系化しております。
24個のBuddy@iで集客のステップごとのお悩みを解決していきます。
【こんな方におすすめです】
・講師、コンサル、カウンセラー、セラピスト、コーチ、個人サロン経営者
・Instagram集客をがんばっているのに、アカウントが伸びない、集客に行き詰まりを感じている女性起業家
・SNSのフォロワーはいるのに、売上や契約につながらず集客がうまくいかないとお悩みの方
・AIでSNS投稿や、ランディングページの文章を作っても、結局自分で書き直してしまうなど、AIの使い方にまだ慣れていない方
・SNSやブログ、動画、広告などの従来の集客方法に限界を感じている方
・これからは検索する人よりもAIで商品の購買を決定する人が増えるだろうと予測し、「AIにも紹介される」ように自分の商品やサービスを生成AIや検索系AIで自身のブランドや商品サービスを最適化したいとお考えの方
【集まる集客カレッジのコンテンツ一部をご紹介】
・女性起業家の集客専用の生成AI Buddy@i（バディアイ）の使い方
・出会った瞬間から信用信頼されるお客様へのラブレターの書き方
・集客の時間を10分の1にできた！成果を10倍に変える人もできてきた、新YouTubeSEO Buddy@iシリーズModel-Y
・これからのAI時代に売れる起業家になるための新ポジションを判定し、最短ルートを発見 ヒットポジション診断
・売れる最大のコツはリサーチにあり、専門レベルを上げライバルに差をつける！ 研究レポートAIトレーナー
【Buddy@iの一部をご紹介】
売れるポジション発掘ヒットポジション診断AIトレーナー
企画書を創ろう お客様へのラブレターAIトレーナー
ランディングページを作ろう ラブレターGPTs
YouTubeをはじめよう YouTubeチャンネルコンセプトメーカー
◆本リリースに関するお問合せ先
株式会社アクティブノート
代表取締役社長：長瀬葉弓
〒182-0021
住所 東京都調布市調布ヶ丘3-17-2
メール information@active-note.jp
URL：https://www.active-note.jp/
配信元企業：株式会社アクティブノート
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