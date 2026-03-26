秩父鉄道株式会社(本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸)では、秩父鉄道を彩る情報誌「PALETTE(パレット)」の2026年4月号(第101号)を2026年3月25日(水)に発行しました。

今号では、行楽シーズンを迎える秩父鉄道沿線をピクニックでお楽しみいただけるよう、季節の花の名所はもちろんのこと、レジャー気分を盛り上げるフード、彩りを添える雑貨も取り上げます。春らしいやわらかなデザインで、毎年恒例のお花見スポットを一味違うアプローチで紹介する一冊です。

詳細は、下記のとおりです。





PALETTE2026年4月号 イメージ





【PALETTE2026年4月号について】

特集「春が広がる青空ピクニック」では、羊山公園 芝桜の丘(秩父市)、羽生水郷公園(羽生市)、岩畳(長瀞町)の3スポットを、芝桜、藤などの季節の花の情報を交えて紹介します。上記3スポットの近隣店舗が提供するワンハンドグルメやこだわりスイーツのほか、写真映えする食器を取り扱う雑貨店も掲載し、ピクニック前に立ち寄り購入するモデルコースを提案します。羊山公園 芝桜の丘が公開25周年を迎えることから、「きらりストーリー」では長年芝桜栽培と向き合ってきた秩父市職員へのインタビューを実施しました。

毎号ひとつの駅や地域にフォーカスし周辺の見どころを案内する「駅からぶらり」では、行田市駅にスポットを当て、2026年5月4日(月・祝)にさきたま古墳公園(行田市)で開催される「さきたま火祭り」の由来やハイライトを紹介するほか、行田市駅やさきたま古墳公園周辺の飲食店を取り上げます。

お花見に便利な列車やSLイベント情報、春に訪れたい長瀞地域の観光スポットも紹介しており、沿線地域へのお出かけに重宝する、旬の情報が詰まった冊子です。





(1)発行日 2026年3月25日(水)





(2)配布箇所 秩父鉄道 羽生、熊谷、武川、ふかや花園、寄居、長瀞、

秩父、御花畑、影森、三峰口の各駅ほか

※なくなり次第終了

※一部の沿線地域の施設や鉄道他社の駅等においても配布にご協力いただいています。





(3) その他

沿線地域以外のお客様にもお読みいただけるよう、これまでのすべてのバックナンバーを含めて、秩父鉄道ホームページにてWEB版を公開しています。

また、秩父鉄道Instagramでは、毎週水曜17：00に本誌のダイジェスト版「PALETTE mini」をお届けしています。





■秩父鉄道ホームページ PALETTEページ

https://www.chichibu-railway.co.jp/kankoevent/news.html





■秩父鉄道Instagram

https://www.instagram.com/chichibu_railway/





PALETTE mini 投稿イメージ





【秩父鉄道を彩る情報誌「PALETTE」について】

「PALETTE」は、秩父鉄道が2017年11月号から毎月(※一時休刊あり)発行する、持ち歩きやすいB5サイズの情報誌(フリーペーパー)です。毎月25日前後から秩父鉄道の有人駅のほか、埼玉県内外の約600箇所で約60,000部を配布しています。

SLパレオエクスプレスの「パレ」、絵の具の「パレット」から、沿線を彩る情報を発信したりより彩ることができるよう想いを込めています。秩父鉄道と沿線地域の魅力を発信できるよう、地域の特長をとらえ、一見どこにでもありそうなテーマを「秩父鉄道と沿線地域」という切り口で紹介しています。

簡単なアンケートに答えるとご応募可能な「読者プレゼント」も毎月実施しており、紙面で紹介した施設の商品などを抽選でプレゼントしています。

PALETTEの無償配布にご協力いただける店舗や施設を随時募集しています。









◆PALETTEに関するお問合せ

秩父鉄道株式会社

総務部 総務課

TEL：048-523-3311(平日9：00～17：00)