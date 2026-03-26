万博の未来に向けたレガシー企画や人気コンテンツが集結！「One World, One Planet.」ドローンショー特別版が一夜限りで復活！





公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）1周年メモリアルイベント「EXPO2025 Futures」を2026年4月より順次開催します。

第一弾「開幕１周年イベント」として、2026年4月12日（日）に、「EXPO2025 Futures Festival」をメイン会場となる万博記念公園内特別会場で開催するとともに、2026年4月8日（水）から4月14日（火）の7日間、「EXPO2025 Futures Station」を、サテライト会場となる大阪メトロ中央線夢洲駅地上で開催しますので、下記の通りお知らせします。

「EXPO2025 Futures Festival」では、8名のテーマ事業プロデューサーによるトークセッションや大阪・関西万博公式キャラクターミャクミャクのダンスパフォーマンスのほか、大阪・関西万博の人気コンテンツを追体験する展示・体験プログラム、万博グルメを楽しむことができるキッチンカー、オフィシャルストアでの限定グッズ販売など、多様なコンテンツで開幕1周年を盛り上げます。

さらに、万博会期中、会場の夜空を彩った「One World, One Planet.」のドローンショーが、特別版として一夜限り復活します。

また、「EXPO2025 Futures Station」では、大阪メトロ中央線夢洲駅地上の一部エリアで、オリジナルスタンプや新しい未来への出発を感じられる展示プログラムを展開します。

そのほか、3月26日（木）より「EXPO2025 Futures Festival」の事前抽選申し込みの受付を始めるのに合わせて、イメージムービーを公開します。

記

■メイン会場：開幕１周年イベント「EXPO2025 Futures Festival」概要





〇ステージプログラム（もみじ川芝生広場）

閉幕式で披露されたダンスパフォーマンスに「Futures」のアレンジを加え進化したパフォーマンス「EXPO2025 World Journey.世界を旅するいのちの物語」や、テーマ事業プロデューサーを迎えて万博の”レガシー”と”Futures”をテーマとするトークセッション「Legacy for the Futures」、あの日夢洲で見た万博の景色が、現在から未来へ向けてどう発展していくのかを紐解くクイズ「万博プロデューサーレガシークイズ～夢洲から未来へ～」など、盛りだくさんのステージプログラムを予定しています。

▽ステージプログラムタイムテーブル（もみじ川芝生広場）※事前抽選対象

※プログラムは変更の可能性があります。

※テーマ事業プロデューサーのトークセッション「Legacy for the Futures」は、1stブロックが11時20分頃、2ndブロックが15時30分頃からの開始予定です。

〇『One World, One Planet.』開幕１周年メモリアルプログラム（もみじ川芝生広場）※事前抽選対象

万博期間中に多くの来場者を魅了した「One World, One Planet.」のドローンショーを一夜限りの特別版として実施します。ミャクミャクのドローン演出も検討中です。

▽時間：19時30分～19時45分（予定）

※当日の天候によっては、ドローンショーが中止となる場合があります。

〇Futuresゾーン（もみじ川芝生広場）での展示・体験企画 ※事前抽選対象

各ブースにてパビリオンの追体験、レガシー展示、未来へのメッセージ企画など、様々なコンテンツを体験いただけます。

▽時間：10時00分～18時30分 ※18時 体験受付締切

〇Food＆Marketゾーン（わくわく池の冒険広場/自由入場）

国内外パビリオンで提供されたあの味がもう一度味わえるキッチンカーが集結。

オフィシャルグッズを販売するオフィシャルストアも1日限りでオープンします。

その他様々な物販もお楽しみいただけます。

▽時間：10時00分～19時30分（フードは19時ラストオーダー）

※Food & Marketゾーンは自由入場エリアです。

〇Futures スタンプラリー（自由入場）

万博記念公園内に設置された7つのスタンプを集めると、とある文字が完成します。

開幕1周年の思い出としてお持ち帰りください。

■サテライト会場：開幕１周年イベント「EXPO2025 Futures Station」概要





▽主な展示・体験プログラム

未来へ出発するミャクミャクをモチーフにした駅看板から始まり、万博で生まれた技術や取り組み、未来社会に向けたプロジェクトを紹介する展示、イベント参加の記念としてオリジナルスタンプを押印できる企画などを実施します。

スタンプは「EXPO 2025 Futures Station」をモチーフに、ミャクミャクが未来へ向かう列車に乗る姿を描いた特別仕様となっています。

イベント限定の「Futures Train Ticket」を模した台紙にスタンプを押すことで、夢洲駅から未来へ出発する“旅の記念”として持ち帰ることができます。

■EXPO2025 Futures イメージムービー公開

大阪・関西万博を振り返り、未来へとつなぐメモリアルイベントの紹介ムービーを公開します！

公開日時：2026年3月26日（木）14時

URL：https://youtu.be/J6qKywdaeeA

【お問い合わせ先（一般の方）】※受付時間：10時～17時（土・日・祝日を除く）

Mail： expo1y-event@crtm.co.jp

・お問い合わせの受付期間は、2026年3月13日（金）から4月14日（火）までです。

・回答につきましては、原則として2営業日以内を目安にご返信します。

・なお、お問い合わせの内容により、回答までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

（そのほか、開幕1周年に合わせて開催されるイベントなどについて）

▽Osaka Metro「大阪・関西万博開幕1周年記念イベント」

万博開幕1周年を記念したヘッドマークを装着した特別列車の運行や、万博メモリアルデザインのデジタルスタンプラリーを実施するほか、Osaka Metro本町ビルで「夢洲駅開業の軌跡」を紹介するヒストリーパネル展示を行います。

・開催期間 2026年4月1日（水）より

特別列車運行は5月6日（水・祝）まで

デジタルスタンプラリー、ヒストリーパネル展示は4月15日（水）まで

・主催 大阪市高速電気軌道株式会社

・共催 公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会

※各イベントの実施期間や参加方法などの詳細については、Osaka Metroの公式Webサイトよりご確認ください。

URL：https://www.osakametro.co.jp/news/news/other/20260311_expo2025_1st_anniversary.php

▽大阪・関西万博開幕1周年イベント 「ATC PAVILION -SPRING FES-」

「TEAM EXPO 2025」プログラム参加者のほか、共創の取り組みを行う方々が参加し、1日目はビジネス向け共創イベントで、新たな共創のきっかけを作ります。

2日目は一般向けイベント、3日目はファミリー向けイベントを行います。

・開催期間 2026年4月10日（金）～4月12日（日）

・主催 ATC

・共催 公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会

※各イベントの実施期間や参加方法などの詳細については、ATCの公式Webサイトよりご確認ください。

URL：https://www.ecoplaza.gr.jp/s20260410/