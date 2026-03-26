



＜受賞者の集合写真＞

公益財団法人自動車リサイクル促進センター（所在地：東京都港区、代表理事：細田衛士）は、2026年3月25日(水)、くるまプラザ会議室において第9回「クルマのリサイクル」作品コンクールの表彰式を開催しました。

このコンクールは、小学生が自動車リサイクルについて『学んだこと』や『知ってほしいこと』を作品にすることで、循環型社会の実現に向けた自動車リサイクルの取り組みについて深く理解し、日本の産業や

環境保全などの現状や将来を考えるきっかけになることを目的としています。

今回は、全国から 15,915 点もの「クルマのリサイクル」をテーマとした標語・ポスターが寄せられました。厳正な審査の結果、各部門の入賞作品32点ずつおよび団体15校を決定し、表彰式では各部門の上位入賞者に賞状と副賞が贈られました。

また表彰式には、本コンクールの特別審査員を務めるお笑い芸人の小島よしおさんが登壇しました。「小島よしお賞」の受賞者には、小島さんから直接賞状が授与され、受賞者および来場者へ、作品づくりに挑戦したことを称えるメッセージが贈られました。さらに会場ではネタも披露され、終始あたたかな雰囲気の中、受賞者にとって記憶に残る表彰式となりました。

■第9回「クルマのリサイクル」作品コンクール表彰式 概要

１．開催日時： 2026年3月25日(水) 16：00～17：00

２．開催地： くるまプラザ会議室（東京都港区芝大門1-1-30 芝タワー1階）

３．登壇者： 特別審査員 小島よしおさん（お笑い芸人）、主催者代表、

審査関係者、受賞者（小学生） ほか

４．プログラム： 主催者挨拶、各賞表彰（標語の部／ポスターの部）、受賞者コメント

小島よしお賞発表・授与、記念撮影、フォトセッション など

＊受賞者は次のURLを参照：https://www.jarc.or.jp/competition_count/contest2025result/