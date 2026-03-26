いなべ・菰野の非公開歴史的建築を巡り、尾上別荘でモダンフレンチを堪能する「いなこもツアー」を開催

菰野町観光協会（三重県菰野町）といなべ市観光協会（三重県いなべ市）は、両地域の歴史的遺産を特別に一般公開する「いなこもツアー第1弾」を2026年5月17日（日）に開催します。

■ ツアーの見どころ

本ツアーでは、通常は完全非公開となっている貴重な邸宅を、所有者や管理者の案内とともに特別に見学いただけます 。

稲垣邸（いなべ市阿下喜）： 明治時代に造り酒屋として栄えた豪邸。現在も使用されている水路「マンボ」や、手入れの行き届いた二つのお庭を稲垣氏自らの案内で巡ります。

おやまの家 加藤邸（旧重盛邸）： 江戸時代後期の建物を、当時の工法で修復中の邸宅。明治から昭和への変遷を感じる内部構造を見学し、修復済みの空間でお抹茶をいただきます。

尾上別荘での昼食： 明治の名士・小菅剣之助の自宅を改装した由緒あるレストラン。広大な庭園を眺めながら、極上のモダンフレンチを堪能いただけます。

■ ツアー概要

開催日： 2026年5月17日（日）

旅行代金： 大人1名 13,000円（昼食・観覧料・交通費込）

募集人数： 21名（最少催行人数 14名）

行程： 道の駅こもの（9:00発） ＝ いなべビジターセンター ＝ 稲垣邸 ＝ 尾上別荘（昼食） ＝ おやまの家 加藤邸（抹茶） ＝ 道の駅こもの（15:40着予定）

■ お申込み方法

お電話、FAX、またはメールにて承ります 。

申込締切： 2026年4月30日（木）

TEL： 059-394-0050（受付 9:00～17:00）

FAX： 059-394-0779

Email： makomo@m6.cty-net.ne.jp