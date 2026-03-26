株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する「ハローキティ」の施設、メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」は、3月14日（土）にリニューアルオープンいたしました。今回はそのリニューアルした内観を特別公開いたします。URL：https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

「HELLO KITTY SMILE」は、2月1日より一部メンテナンス工事に伴い、体験エリアを縮小して営業していましたが、３月14日にリニューアルオープンをいたしました！今回のリニューアルでは、『誰もが主役になれる魔法の竜宮城』をコンセプトに、ハローキティの世界観をより体験できるフォトスポットを新設・拡充。 入口すぐの「Prologue」エリアでは、人魚姿のハローキティが来場者をお出迎え。乙姫竜宮城へ繋がる「PALACE ENTRANCE」エリアでは、ハローキティとハローキティのボーイフレンドのダニエルが乗った車や全てにクリスタルがあしらわれた煌びやかでラグジュアリーなハローキティのフィギュアの展示など、360度どこを切り取っても写真映えする空間を演出します。さらに、乙姫や人魚姿をしたハローキティのぬいぐるみに囲まれたフォトルーム「OTOHIME ROOM」を設置し、館内各所に“ハローキティで満たされた”没入空間を散りばめ、来場者が作品世界に包み込まれるようなひとときを提供いたします。更に、日頃のご愛顧への感謝を込めて、3月14日（土）よりご来場いただいたお客様の中から数量限定で、乙姫の衣装を着たハローキティがデザインされた本施設限定のオリジナルピンバッジをプレゼント中。「HELLO KITTY SMILE」は、「また来たい」と思っていただける場所であり続けるためによりパワーアップして、 ハローキティと一緒に皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■『HELLO KITTY SMILE リニューアル内観』 概要

内容： 【OTOHIME ROOM】 乙姫や人魚姿をしたハローキティのぬいぐるみに囲まれたフォトルーム。かわいいハローキティに囲まれた空間で、自分史上最高の“KAWAII”写真を撮っちゃおう！

【Prologueエリア】人魚姿のハローキティが来場者をお出迎え。波をモチーフにした大階段と一緒に写真を撮ろう！

【PALACE ENTRANCEエリア】 ハローキティとハローキティのボーイフレンドのダニエルが乗った車や全てにクリスタルがあしらわれた煌びやかでラグジュアリーなハローキティのフィギュアの展示など、360度どこを切り取っても写真映えする空間を演出

住所： 兵庫県淡路市野島蟇浦985-1URL： https://awaji-resort.com/hellokittysmile/お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/