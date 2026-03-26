片岡物産株式会社（本社：東京都港区新橋）は、簡易ドリップ コーヒーのパイオニア ＜モンカフェ＞より、「アイスコーヒー ブレンド（5袋入）」 をリニューアル。４月7日（火）より順次、全国のスーパーマーケット等にて発売いたします。

「＜モンカフェ＞アイスコーヒー ブレンド」は、アイスのおいしさを追求して生まれたブレンドです。モンカフェ独自の氷に直接抽出する“急冷式ドリップ”で豆本来の味わいをひきだし、しっかりとした輪郭のある味わいを実現。“ベリーの香りと芳醇なコク”が際立つ、モンカフェらしい華やかでジューシーな一杯に仕上げました。本リニューアルでは、さらに豆の配合と焙煎技術により飲みごたえをアップし、アイスとしてのおいしさを強化しました。

＜味わいの3つのこだわり＞

① 豆の特長に合わせて焙煎し、ブレンドするアフターミックス製法② アイスのおいしさを追求したオリジナルブレンド・・・べリーの香りをひきだす中煎りと、芳醇なコクの深煎りをアイス専用にブレンド③ 独自のフィルター構造を生かした“急冷式ドリップ”で、豊かな香りとなおいしさを実現（※ホットでもおいしくお召し上がりいただけます）

“急冷式ドリップ”だから引き立つ、香りとコク

モンカフェ独自の浸からないフィルター構造で、グラスの中に十分なスペースが確保できるため、たっぷりの氷を入れて熱湯で抽出したコーヒーを一気に急冷することが可能。急冷することで香りが飛ぶのを防ぎ、高温抽出によりコーヒーオイルや苦み成分をしっかり抽出できるので、輪郭のある味わいのアイスコーヒーに仕上がります。今夏も猛暑が予想されています。外出せずにエアコンのきいた室内でゆっくりとアイスコーヒーを楽しみたい、という方も多いのではないでしょうか。オフィスでもご自宅でも、「＜モンカフェ＞アイスコーヒー ブレンド」で、香り高く芳醇な一杯をご堪能ください。

商品概要

商品名：＜モンカフェ＞アイスコーヒー ブレンド内容量：5袋入価格：486円（税込）賞味期間：18ヵ月発売日：2026年4月7日より順次 ※店頭に並ぶタイミングは店舗によって異なります