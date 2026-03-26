株式会社Fujitaka（所在地：京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F、代表：髙井茂行）は、時間制セルフ洗車場「Whitepit（ホワイトピット）」を展開しています。この度、同社が展開するWhitepitは、全国で13店舗目、大阪府で2店舗目となる「Whitepit 枚方津田店」を2026年3月28日（土）にオープンします。個室ブース、充実の洗車設備、24時間営業など、愛車を大切にするユーザーのニーズに応える手洗い洗車場として、今後も全国へ展開を進めます。

近年、マンション等集合住宅の増加や手洗い洗車場(コイン洗車場)の減少に伴い、「洗車難民」と呼ばれる愛車を手洗いしたくても適切な環境が不足している人々が増加しています。近年、若者の車離れが指摘される一方、実際に車を所有している若者は愛車を大切にする傾向にあります。また、テレワークやフレックスなどの働き方の変化により、平日昼間や深夜など従来の営業時間外に洗車を希望する層も拡大しています。このように、日本における近年の洗車ニーズは大きく変容し、手洗い洗車という体験を支える『場所』の確保と、多様なライフスタイルに寄り添う『時間』の柔軟性がこれまで以上に強く求められています。このようなユーザーニーズの変化に対応するソリューションとして、株式会社Fujitakaでは時間制セルフ洗車場「Whitepit」を展開しており、今回の枚方津田店のオープンをもちまして、全国13店舗目となります。

時間制セルフ洗車場Whitepitの特長

Whitepitは「充実の設備が使い放題」「個室ブース」「24時間営業※」といった特長により、愛車を大切にするユーザーから高い評価を得ています。※一部店舗を除く

充実の設備・備品がすべて使い放題

コインパーキングのようにご利用時間に対して課金する料金体制を採用しており、入場中は高圧洗浄機、クリーナー等の基本設備はもちろん、足場台、コンセント、バケツ、ホース、ペダル式シンクなど、手洗い洗車に必要な設備をすべてご自由にご利用いただけます。冬季には温水も提供しており、季節を問わず快適な洗車環境を提供します。

他の利用者が気にならない個室ブースで快適洗車体験

各ブース間には仕切りを設けており、洗車中は他の利用者を気にすることなく洗車に集中できる環境を提供しています。

利便性を高める24時間営業と多様な決済方法

Whitepitは24時間体制で営業しており、ユーザーのライフスタイルに合わせた利用が可能です。支払方法としては現金のほか、交通系ICカード、クレジットカード、QRコード決済など近年高まるキャッシュレス決済にも広く対応しており、利便性の高いサービスを提供します。

Whitepit 枚方津田店について

Whitepit 枚方津田店は、大阪府枚方市の東部の津田エリアに位置し、高圧洗車ブース2車室、洗車・仕上げブース8車室を設置しています。国道307号線や第二京阪道路「枚方学研IC」「交野北IC」からほど近く、枚方市内だけでなく交野方面や京田辺方面からも気軽にお立ち寄りいただける店舗です。

施設概要

店舗名：Whitepit 枚方津田店所在地：大阪府枚方市津田南町 2丁目21営業時間：24時間ブース数：洗車・仕上げブース8車室、高圧洗浄ブース2車室料金：平日30分間800円、土日祝900円（以降10分ごとに100円）お支払い方法：現金・クレジットカード・交通系ICカード・QRコード決済運営会社：株式会社サンエース

会社概要

会社名：株式会社Fujitaka所在地：京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F代表者：代表取締役 髙井茂行事業内容：「省人化・ロボット化・次世代化」をテーマに、券売機や入退場ゲートシステムなどによる施設の省人化、コインランドリーや時間制洗車場などの無人ビジネスの開業支援、商業施設の設計・施工や各種業務用機器のメンテナンスなど、時流に合った商品・サービスでトータルソリューションを提供しています。URL：https://www.fujitaka.com/