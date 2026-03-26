株式会社システム ディ(本社：京都市中京区、代表取締役：堂山 遼)が提供する学校事務トータルシステム『Campus Plan』の財務シリーズに、新たに「旅費精算機能」をリリースいたします。本機能は、ジョルダン株式会社(所在地：東京都新宿区、代表取締役：佐藤 俊和)が提供する「乗換案内Biz」との連携オプションとして、2026年4月より開始いたします。





これまで『Campus Plan』をご利用のユーザー様から、交通費や宿泊費等の旅費精算をシステム上で一元的に行いたいというご要望を多くいただいておりました。こうしたニーズにお応えし、財務シリーズの予算執行サブシステムに「旅費精算機能」を実装いたしました。本機能により、出張申請や立替精算をシステム上で完結させることができ、業務効率化、内部統制強化、ペーパーレス化を実現します。

旅費精算においては、常に最新かつ正確な経路・運賃情報の参照が不可欠であることから、信頼性の高い経路検索サービスである「乗換案内Biz」と連携いたしました。これにより、正確性と利便性を両立した旅費精算業務を可能にしています。









■「旅費精算機能」の概要

『Campus Plan』は、学校業務を包括的に支えるオールインワンシステムです。最新バージョンでは「旅費精算機能」を追加し、出張申請や立替精算に対応しました。さらに、「乗換案内Biz」との連携により、以下の対応が可能になります。





● 最適な経路検索結果をもとに、交通費を自動で申請内容へ反映

● 定期区間を考慮した運賃計算に対応

● 検索した経路をそのまま精算申請でき、業務効率化とペーパーレス化を促進





当社は今後もパートナー企業様との連携を強化し、学校現場の業務負担軽減と付加価値の高いシステム提供を通じて、教育機関のDX推進に貢献してまいります。





『Campus Plan』「旅費精算機能」×ジョルダン「乗換案内Biz」連携





▼学校事務トータルシステム『Campus Plan』製品ページ

https://www.systemd.co.jp/campusplan

▼「乗換案内Biz」製品ページ

https://biz.jorudan.co.jp/office/