ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 俊和、以下「ジョルダン」)は、2026年4月より、株式会社システム ディ(本社：京都市中京区、代表取締役：堂山 遼)が提供する学校事務トータルシステム「Campus Plan」の予算執行サブシステムに実装された旅費精算機能オプションに対して、「乗換案内Biz」の提供を開始します。

「乗換案内Biz」は、ジョルダンが提供するクラウドおよびイントラネットで利用できる法人向けの乗換案内です。





「乗換案内Biz」と「Campus Plan」が連携





今回の連携により、「Campus Plan」のユーザーは、「旅費精算機能」オプション使用時に「乗換案内Biz」で最適な経路の検索・運賃計算が可能になります。この結果をもとに、公共交通機関の経路・運賃を自動的に旅費精算の申請処理へ反映することができ、業務効率化とペーパーレス化の実現を促進します。









■「乗換案内Biz」と「Campus Plan」の連携の概要

「Campus Plan」は、学校業務を包括的に支えるオールインワンシステムです。最新バージョンでは、予算執行サブシステムに「旅費精算機能」が追加され、出張申請や立替精算に対応しました。

ジョルダンは、この「Campus Plan」の「旅費精算機能」オプションに対して、「乗換案内Biz SDK」をクラウド環境で提供します。





「乗換案内Biz SDK」は、「乗換案内」の収録データや検索結果を他のプログラムから簡単に呼び出し、交通費・旅費精算システムやSFA等と手軽に連携するための開発キット(JavaScript連携)です。また、クラウド環境での提供により、収録データの更新はジョルダンが定期的に実施し、導入先での更新作業の手間なく、最新かつ正確な経路・運賃情報の参照が可能となります。





「Campus Plan」の「旅費精算機能」と「乗換案内Biz SDK」が連携することにより、ユーザーは「Campus Plan」上で、「乗換案内Biz」で検索した経路・運賃を、旅費精算の申請内容へ自動反映し、ペーパーレスで申請処理を行うことができます。また、定期区間を考慮した運賃計算にも対応しています。









■製品紹介ページ

乗換案内Biz

https://biz.jorudan.co.jp/office/

Campus Plan

https://www.systemd.co.jp/campusplan









■「乗換案内Biz」について

「乗換案内Biz」は、クラウドおよびイントラネットで利用できる法人向けの乗換案内です。路線バスやコミュニティバスまで国内トップクラスの対応範囲を持ち、新幹線・特急を含むJR、私鉄、地下鉄をすべてカバーしています。加えて、他システムとの連携により経費精算・管理の大幅な効率アップを実現します。









■ジョルダンについて

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」のスマートフォンアプリは累計5,400万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。









【法人の方からのお問合せ先】

ジョルダン株式会社

関西営業部 下地

E-mail： biz-info@jorudan.co.jp